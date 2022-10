BeReal é uma rede social que estimula os usuários a serem "eles mesmos", por meio da publicação de fotos autênticas . Diferente do Instagram e outros aplicativos, o app permite postar apenas uma foto por dia, em um horário aleatório – e sem filtros. A proposta "anti-rede social" fez a plataforma ganhar popularidade na Internet e se tornar uma alternativa para quem está insatisfeito com a artificialidade dos conteúdos postados em outras redes já consolidadas. Segundo estudo da Apptopia, plataforma de inteligência de dados, o número de usuários ativos do BeReal cresceu 315% ao redor do mundo entre dezembro de 2021 e março de 2022, saltando de 480 mil para 2 milhões. Veja, abaixo, cinco motivos para trocar o Instagram pelo BeReal.

1. Não tem vídeos

Uma das principais diferenças entre o Instagram e o BeReal é que a nova rede social não permite publicar vídeos no feed, apenas fotos. O fato pode ser atrativo para aqueles que estão insatisfeitos com a chamada "tiktokização" do Instagram, fenômeno bastante criticado pela comunidade de usuários da rede social.

Desde o lançamento do Reels, em junho de 2020, o aplicativo da Meta tem feito esforços contínuos para dominar o mercado de vídeos curtos, hoje protagonizado pelo rival TikTok. Em julho, o Instagram anunciou que vai transformar vídeos com menos de 15 minutos em Reels. Apesar das críticas, Adam Mosseri, chefe da rede social, disse que a empresa continuará investindo no formato, e que "o Instagram vai se tornar cada vez mais uma plataforma de vídeo com o passar do tempo". Logo, o BeReal surge como alternativa para quem deseja evitar o consumo de conteúdo audiovisual.

2. Não exibe número de curtidas ou seguidores

Outro motivo para optar pelo BeReal é o fato de a rede social não mostrar a quantidade de curtidas das fotos, nem o número de seguidores do perfil. A ideia é que os usuários não se prendam a padrões de popularidade e fiquem mais livres para publicar fotos autênticas, sem esperar retornos em termos de números.

No Instagram, por outro lado, o número de seguidores é sempre mostrado no perfil. Já a quantidade de curtidas pode ou não aparecer, dependendo das configurações escolhidas pelo usuário. É possível ocultar o número total de curtidas, mas as pessoas ainda conseguirão ver a lista de usuários que curtiram a publicação.

3. Não é preciso se preocupar com um feed perfeito

Outra vantagem do BeReal é que as fotos publicadas somem automaticamente. Todos os dias o aplicativo envia uma notificação em massa, em um horário aleatório, para que os usuários registrem e compartilhem com os seus amigos o que estão fazendo naquele instante. Assim que uma nova notificação é enviada pelo app, a imagem compartilhada no dia anterior some. Por isso, os usuários não precisam se preocupar em construir um feed perfeito.

A dinâmica do aplicativo é totalmente diferente da do Instagram, em que apenas as fotos e vídeos publicados nos Stories desaparecem após 24 horas, mas as postagens no feed não somem. Por isso, os usuários da rede social da Meta tendem a se preocupar com a composição visual do perfil e buscam criar um feed de fotos que combinem — seja por paleta da cores, seja por tema ou outras características.

4. Não tem filtros

Como a proposta do BeReal é fazer com que as pessoas compartilhem fotos autênticas sobre o que estão fazendo no momento, a plataforma não disponibiliza filtros. O objetivo da medida é evitar a disseminação de publicações manipuladas ou editadas em excesso.

No Instagram, em contrapartida, é comum que os usuários apliquem filtros às fotos e vídeos publicados, tanto nos Stories quanto no feed. Apesar de alguns efeitos serem divertidos, outros podem ajudar a reforçar padrões estéticos inatingíveis. Além disso, a possibilidade de manipular a foto previamente pode se fazer com que os usuários fiquem mais dependentes de aplicativos de edição para editar o conteúdo original e deixá-lo nos moldes "ideais" para a publicação.

5. É uma forma mais autêntica de acompanhar a rotina dos seus amigos

No BeReal só é possível tirar uma foto por dia. Os usuários podem tentar uma nova captura se não ficarem satisfeitos com o resultado. No entanto, não é recomendado refazer a publicação diversas vezes, já que a proposta do BeReal é ser espontâneo e proporcionar uma maneira mais autêntica de acompanhar o dia a dia dos amigos. Além disso, o aplicativo notifica os seus contatos quando uma foto é refeita, informando quantas tentativas de captura você fez.

A dinâmica do BeReal é bem diferente da do Instagram, em que é permitido apagar e postar novamente qualquer conteúdo quantas vezes os usuários desejarem. O aplicativo da Meta disponibiliza ainda outros recursos que favorecem a artificialidade nas fotos, como a adição de filtros. Assim, fica mais difícil distinguir o que é espontâneo do que é montado.

Com informações de G1 e Insider

