Como aumentar velocidade do uTorrent? 10 dicas para deixar mais rápido

Aumentar a velocidade do uTorrent é possível ao seguir algumas dicas e realizar ajustes rápidos no serviço. O uTorrent é um popular programa para fazer download de arquivos no formato torrent. O software apresenta diversas configurações e permite ao usuário gerenciar seus downloads de forma simples. No entanto, alguns procedimentos podem ajudar a otimizar a velocidade para baixar seus arquivos de forma mais rápida. Confira, na lista a seguir, 10 dicas e ajustes práticos para turbinar seu uTorrent.

1. Número de “seeders”

Para começar, é importante ficar de olho no número de seeders que o arquivo tem, ou seja, quantas máquinas estão enviando partes do arquivo para você baixar. Quanto maior o número mais rápido será esse processo. Normalmente, ele é indicado na cor em verde, na página do torrent que será baixado. Vale observar esse número antes de escolher uma das opções para download e apostar na com maior taxa de seeders para otimizar a velocidade.

2. Conexão com a Internet

Verifique se a sua conexão com a Internet está funcionando e, se precisar, faça um teste de velocidade para saber se o plano está entregando a taxa de download correta. Caso use um roteador Wi-Fi, saiba que parte da velocidade pode se perder nesse processo. Para baixar seus torrents de forma mais rápida, vale conectar o computador diretamente no cabo de rede. Além disso, confira se não estão sendo baixados outros arquivos, já que a taxa é dividida entre eles.

3. Limites de velocidade

O uTorrent permite ajustar a taxa de download e upload para que você melhore a velocidade de transmissão de dados durante o download do arquivo. Para ajustar a função, clique em “Opções”, na barra de menu e selecione “Preferências”. Depois, clique em “Controle de Banda”, no menu lateral. Adicione um valor para a “Taxa de Download” e “Taxa de Upload”, sendo que a primeira deve ter mais Kb/s do que sua conexão com o pacote de Internet, para garantir a melhor velocidade, ou coloque “0″ para ilimitado.

4. Verifique atualizações

O uTorrent, assim como outros softwares, também libera atualizações que podem corrigir eventuais erros ou bugs que atrapalhem a velocidade de download. Para garantir melhor qualidade, verifique se você está com a versão mais recente do uTorrent. Para isso acesse “Ajuda” na barra de menu e selecione “Procurar atualizações”.

5. Otimize o torrent

É possível configurar um determinado torrent para aceitar uma taxa de velocidade maior na hora do download. Para isso, selecione o arquivo dentro do uTorrent que deseja otimizar e dê um duplo clique nele. Será aberta uma janela com configurações avançadas. Na aba “Geral”, mude a “Taxa máxima de download” para “999999999” ou número maior e finalize clicando em “OK”.

6. Coloque o uTorrent como prioridade no Windows

O usuário pode estar baixando arquivos pelo navegador ou até com o sistema fazendo suas atualizações rotineiras. Tudo isso consome taxa de download, o que pode deixar o processo de baixar seus arquivos mais lento. Para ajudar, vale tentar colocar o uTorrent como prioridade dentre os programas que estão em execução no Windows. Pressione no teclado CTRL+ SHIFT + ESC para abrir o gerenciador de tarefas. Na aba “Processos”, procure pelo uTorrent e clique com o botão direito nele. Selecione “Definir Prioridade” e escolha “Alta”.

7. Forçar Re-checagem

Alguns seeders ou trechos do download podem estar prejudicados ou até podem ter sido adicionadas novas conexões. Para verificar mais uma vez pelas configurações de um torrent específico, e acelerar seu download, clique no arquivo com o botão direito. Depois selecione a opção “Forçar Re-checagem” e aguarde. Note que a barra do torrent será alterada para uma função de verificação.

8. Modifique as funções de cache

O arquivo torrent é baixado em várias partes provenientes de diversas máquinas. Por isso, ele pode armazenar nesse processo bastante cache. Ajustar essa função pode ser importante para otimizar a velocidade dos seus downloads. Para acessar, clique em “Opções” e selecione “Avançado” na nova janela. Depois, clique em “Cache de Disco” e habilite a função de definir manualmente: digite “1800” ao lado de “Definir tamanho de cache manualmente”.

9. Ajuste número de conexões

Para criar um maior número de conexões globais, e ter mais ligações para baixar seu torrent de forma mais rápida, acesse a barra de menu do uTorrent. Selecione “Opções” e vá em “Preferências”. Depois, clique em “Controle de Banda”, coloque 500 no “Número máximo de conexões” e conclua em “Aplicar”.

10. Envie torrents diretos

Para transferir e receber arquivos de forma rápida e direta pelo serviço, clique em “Arquivo” e selecione “Criar Novo Torrent”. Será aberta uma tela para preencher as configurações e dados dos arquivos.

Será salvo um arquivo em formato de torrent: basta hospedar em algum serviço de provedor e enviar para seus amigos baixarem os arquivos. O mesmo pode ser feito deles para você. Nesse caso, a taxa de download será estipulada conforme sua velocidade de internet e as taxas de upload e download cadastradas.

