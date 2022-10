Como deixar o Discord mais leve? Veja 6 dicas para rodar o programa bem

O Discord é um aplicativo voltado para o chat entre grupos com suporte para texto, voz e vídeo. Com download gratuito disponibilizado para PCs ( Windows , Mac e Linux ) e dispositivos móveis Android e iPhone ( iOS ), a plataforma se tornou uma opção bastante popular para conversas entre amigos ou comunidades maiores, sobretudo entre o público gamer. Isso acontece em especial pela grande quantidade de configurações personalizáveis oferecidas pelo mensageiro.

Em contrapartida, o mesmo atrativo também pode se tornar uma dor de cabeça para alguns usuários – especialmente os que usam máquinas menos potentes. Pensando nisso, o TechTudo selecionou seis dicas que podem deixar o Discord mais leve e tornar a execução do programa mais fluida. Confira a seguir:

1. Desative aceleração de hardware

Embora o intuito da função seja otimizar o funcionamento do programa, desativar a aceleração de hardware pode deixar o Discord mais veloz na sua máquina. Esse recurso permite que o software faça uso intensivo da GPU do computador, mas, vale ressaltar: a medida pode surtir efeito contrário em PCs com processadores mais fracos ou componentes antigos, deixando o app lento e travado. Por isso, desabilitar a função deixa o programa mais leve e, consequentemente, mais fácil de rodar.

Para desativar a aceleração de hardware, basta acessar as configurações de usuário, localizadas na engrenagem próxima às opções de áudio. Depois, você deve selecionar opção “Avançado”, no menu lateral, e desativar a aceleração de hardware.

2. Desative as funções de processamento de áudio

Como a aceleração de hardware, as opções de processamento de áudio também fazem parte do grupo de recursos que podem deixar o Discord mais pesado. Por isso, uma alternativa para deixar o software mais veloz é desativar algumas configurações avançadas de voz.

Assim como no processo citado anteriormente, é preciso acessar as configurações de usuário e seguir para a opção “Voz e vídeo” do menu lateral. Nela, é possível observar uma série de funções relacionadas ao processamento de voz, e, para desativá-las, basta desmarcar os seletores localizados à direita.

3. Atualize os drivers do seu PC

Com o passar do tempo, é comum que os drivers do computador comecem a ficar desatualizados e algumas das funções fiquem mais lentas. Isso porque quando alguns drivers de vídeo, de Wi-Fi ou até mesmo de outros componentes e periféricos começam a se distanciar de sua versão mais recente, eles deixam de extrair o máximo do desempenho.

Atualizar os drivers do PC é uma tarefa bastante simples, que pode ser realizada manualmente, através do próprio sistema operacional. Isso pode ser feito acessando o Painel de Controle e selecionando o Gerenciador de Dispositivos do seu computador, ou de maneira automática, por programas atualizadores de drivers.

4. Use mais núcleos da CPU

Por padrão, a maioria dos computadores não utiliza todos os núcleos de seu processador, e alterar essa configuração pode potencializar o funcionamento da máquina. O TechTudo já ensinou o passo a passo desse processo, que é bastante simples e pode ser feito em alguns minutos. Para isso, basta acessar a seção "Configuração do Sistema" de seu computador, selecionar a aba "Inicialização do Sistema", clicar em "Opções Avançadas" e desmarcar a caixa "Número de processadores". Após realizar as etapas, basta clicar no botão “OK” e depois, “Aplicar”.

Com a configuração, o seu sistema operacional estará configurado para utilizar todos os núcleos da CPU a partir da próxima reinicialização, deixando o computador mais potente e, por consequência, fazer com que o Discord rode melhor.

5. Ajuste as preferências de gráficos

Outra forma de otimizar o desempenho do Discord é focando parte do desempenho da GPU para a execução do programa. Para isso, é necessário configurar as preferências de gráficos para priorizar o funcionamento do software. Veja o passo a passo:

Parte 1. Pressione a tecla Windows + I para abrir as configurações de sistema, e em seguida acesse as configurações de tela;

Parte 2. Role até configurações relacionadas e abra a seção “Elementos Gráficos”;

Parte 3. Em “Opções personalizadas para apps”, clique sobre o botão “Procurar”, localize o Discord e adicione à lista;

Parte 4. Clique no botão “Opções” e ative a opção “Alto desempenho”. Para finalizar, basta salvar a alteração.

6. Reinstale o Discord

Muitas vezes, os problemas enfrentados ao utilizar algum programa no computador podem ser solucionados de maneira simples e eficaz: reinstalando o aplicativo. Ao excluir a plataforma e instalar novamente no computador, o usuário garante que a versão mais recente e otimizada do software seja utilizada, o que pode corrigir erros e bugs que atrapalhavam a sua execução. Para isso, o primeiro passo é desinstalar o Discord de seu computador. Em seguida, basta acessar o site oficial do Discord, baixar o aplicativo novamente, executar o arquivo e seguir as instruções indicadas.