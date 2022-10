Como descobrir fonte de letra por imagem? Veja 7 sites que identificam

Descobrir a fonte de letra por uma imagem ou foto é possível ao usar alguns sites grátis, como o WhatTheFont , Identifont e What Font Is . Às vezes, o usuário encontra uma fonte que acha bonita, mas não sabe o nome e nem como procurá-la na Internet. Graças a alguns serviços específicos para este tipo de trabalho é possível identificar as fontes de textos que você procura ou, se não exatamente aquela, opções muito parecidas.

Por isso, o TechTudo separou os sete melhores sites que realizam este tipo de trabalho de forma gratuita, online e com opções diversificadas. Vale citar que é possível usar os serviços pelo PC ou celulares Android ou iPhone (iOS). Acompanhe abaixo e nunca mais fique em dúvida na hora de identificar uma fonte para os seus projetos.

Como reconhecer a fonte de um texto ou imagem pelo celular

1. Identifont

O Identifont permite ao usuário descobrir uma fonte por meio de várias opções, como aparência, nome, similaridade, símbolos ou até mesmo pelo nome do designer que criou a fonte. Na opção de aparência, basta responder algumas questões básicas para que o site vá filtrando as opções de fontes mais populares. Todas as opções do site são gratuitas.

2. WhatTheFont

O WhatTheFont é um site que permite descobrir a fonte usada em uma imagem de maneira gratuita. Para isso, basta fazer o upload da imagem desejada em formato JPG ou PNG. A plataforma, então, faz uma análise para reconhecer a família tipográfica utilizada no arquivo. Além disso, o site exibe versões semelhantes à fonte original e apresenta opções de links para baixá-las ou comprá-las. O diferencial do WhatTheFont é a opção de recorte, por meio da qual o usuário pode selecionar uma dentre as diferentes fontes existentes dentro da imagem. Além disso, o site também é de uso intuitivo.

3. What Font Is

O What Font Is funciona praticamente da mesma maneira que o WhatTheFont. Porém, a plataforma oferece as opções de instalação de extensões para navegadores, como Chrome e Firefox. Para utilizá-lo, basta enviar uma imagem do texto que você deseja saber a tipografia. É importante que a foto tenha boa qualidade, pois fotos com baixa resolução ou textos distorcidos podem levar a erros na análise. O programa realiza a leitura por meio da separação automática das letras informadas. No caso de fontes cursivas, é preciso separá-las por meio do editor de imagens avançado do site.

Após a leitura, o WhatFontIs apresenta mais de 60 fontes similares ao resultado, e é possível acessar os links de cada uma delas para realizar o download ou comprá-las. É possível também se tornar membro PRO pelo valor de R$ 39,99 por ano, o que dá acesso a benefícios como visualização de texto personalizada, pesquisas avançadas de fontes com melhor precisão, pesquisa de fontes do Google, ausência de propagandas e filtro de fontes por preço e fundição.

4. What Font

O What Font é uma extensão que você pode instalar no Google Chrome ou Safari e que também pode ser usada em outros navegadores em forma de Bookmarklet. Com ela, é possível identificar qualquer fonte usada em um site apenas clicando sobre a fonte e escolhendo a opção What Font.

O Flickr pode ajudar ao usuário a identificar uma fonte de forma simples. Apesar de não servir exatamente para esse propósito, o site conta com um grupo específico para identificação de fontes. Os participantes enviam a imagem que contém a fonte e os outros membros do grupo ajudam na identificação.

6. Font Squirrel

O Font Squirrel (fontsquirrel.com) é mais uma alternativa online para descobrir fontes de textos. Ele possui a ferramenta "Font Identifier", que é gratuita e informa as fontes presentes na imagem após o upload. O diferencial da plataforma é a possibilidade de fazer o download gratuito de diversos tipos de letras para uso comercial, pois todas as fontes da plataforma possuem licença gratuita para desktop. Para isso, basta clicar em "Baixar OTF" no canto direito de cada fonte indicada no site.

7. Font In Logo

Como o próprio nome indica, o site Font In Logo (fontinlogo.com/) permite descobrir fontes usadas em logotipos de marcas. Logo na página inicial, o usuário se depara com os logos de marcas como Netflix, Facebook e Adidas e tem acesso a uma breve descrição e indicação da família tipográfica das fontes neles usadas. Útil para designers em busca de inspiração para a confecção de uma marca, o serviço lista ainda diversas fontes para compra ou download grátis.

Pronto! Agora, é possível contar com todos esses serviços na hora de identificar a fonte que você queria colocar no seu projeto, mas não sabia o nome e nem como encontrá-la na Internet.

