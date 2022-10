Como ficar invisível no Instagram? Veja 4 truques para usar app no sigilo

Ficar invisível no Instagram é o desejo de muitos usuários da rede social. Alguns gostariam de poder ler mensagens sem que o contato saiba, mas o aplicativo não permite desativar a confirmação de leitura , assim como no WhatsApp . Outros, por sua vez, querem visualizar Stories sem deixar rastros; o Instagram, entretanto, acusa a visualização no momento em que o conteúdo é aberto. Com a ajuda de alguns truques e aplicativos externos, porém, é possível ler mensagens, ver Stories e stalkear perfis de maneira "invisível". Na lista a seguir, o TechTudo reúne quatro truques para você usar o Instagram no sigilo.

1. Desative o status da atividade

É possível desativar o status da atividade do Instagram para que os seus contatos do Direct não saibam se você está online no momento e nem a última vez que entrou no chat. Vale ressaltar, porém, que a função é uma via de mão dupla: ao desativá-la, não será possível ver os status dos outros. Para isso, abra o perfil do Instagram e toque no ícone de lista, no canto superior direito, para abrir as opções. Em seguida, acesse as configurações do app e selecione "Privacidade". Nesta seção, toque em "Status da Atividade" e desligue a chave ao lado de "Mostrar status de atividade".

2. Use apps externos para ver Stories anonimamente

Aplicativos externos como SilentStory, Blindstory, Story Saver e Anonymous Stories Viewer podem ajudar você a ficar invisível nos Stories do Instagram. Disponíveis para download em celulares com Android e iOS, apps do tipo permitem visualizar Stories anonimamente e também baixar os conteúdos. Alguns exigem que o usuário insira as credenciais de login do Instagram para liberar as funções. Nestes é possível visualizar não só mídias de pessoas com perfil público, mas também com perfil privado – desde que você as siga.

Os apps têm funcionamento simples: para assistir aos Stories de forma anônima, basta pesquisar por um perfil na barra de busca ou, na lista de perfis seguidos, tocar na foto da conta desejada. Em alguns casos, há limite para a visualização de publicações no modo gratuito.

3. Use apps externos para ler mensagens no Direct sem acusar leitura

Além de ver Stories sem deixar rastros, você também pode ler mensagens do Direct sem que o contato saiba. Isso é possível por meio de aplicativos como o Unseen, disponível para download em celulares com Android. Após o usuário autorizá-lo para este fim, o aplicativo passa a reunir notificações de apps de chat, incluindo Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp. Assim, quando você recebe um novo recado em qualquer um desses mensageiros, o celular emite duas notificações ao mesmo tempo: uma do app original e outra do Unseen. Basta tocar no alerta do Unseen para ver a mensagem sem avisar o contato.

Outra forma de ler mensagens sem acusar visualização é com o truque do modo avião. Funciona assim: o usuário deve abrir o Direct do Instagram, mas não visualizar a mensagem desejada. Depois, basta ativar o modo avião do celular e abrir o recado. Dessa forma, o contato não saberá que a mensagem foi lida. O aplicativo, no entanto, irá mostrar o rótulo "Visualizado" assim que a conexão for recobrada no celular.

4. Ative o modo avião para stalkear o feed sem deixar likes acidentais

A dica do modo avião vale não apenas para ler mensagens no Direct, como também para stalkear o perfil de alguém sem correr o risco de ser descoberto. Isso porque, sem conexão à Internet, mesmo que você toque no botão de like sem querer, a curtida não será contabilizada. Antes de ativar o modo avião, é importante carregar o máximo de fotos possível do perfil. Assim, quando você estiver sem Internet, conseguirá abri-las em tela cheia.

