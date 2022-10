Como jogar de graça? Veja oito maneiras de curtir games sem pagar nada

Jogar de graça era uma realidade distante alguns anos atrás, mas, hoje em dia, está cada vez mais comum, especialmente com a popularização de títulos free-to-play como Fortnite , League of Legends (LOL) e Genshin Impact . Além dos chamados “jogos como serviço”, por vezes, os usuários também têm oportunidades para resgatar experiências completas e single-player em algumas das principais plataformas digitais, seja nos consoles ou computadores.

As tradicionais versões de demonstração também são interessantes e representam uma oportunidade para experimentar até mesmo lançamentos antes de decidir a compra. Com tudo isso em mente, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, oito maneiras de curtir games sem pagar nada. Confira:

1 de 9 É possível aproveitar games gratuitamente de várias formas; veja recomendações — Foto: Divulgação/Epic Games Store É possível aproveitar games gratuitamente de várias formas; veja recomendações — Foto: Divulgação/Epic Games Store

👉 Jogar online no PS4 de graça é possível? Veja no Fórum TechTudo

1. Demos

Não é novidade que os jogos estão cada vez mais caros, e isso exige mais cautela na hora de decidir a próxima aquisição. Uma prática comum das empresas, e que persiste ainda hoje, é disponibilizar versões de demonstração, ou demos, de alguns dos seus principais lançamentos. Essas versões, como o nome sugere, são recortes que buscam dar uma ideia da experiência completa do jogo. Elas são uma ótima oportunidade para conhecer novos títulos e movimentar aquele console recém-comprado, por exemplo.

2 de 9 Dragon Ball Z: Kakarot é um dos jogos com versão de demonstração disponível na Steam — Foto: Divulgação/Bandai Namco Dragon Ball Z: Kakarot é um dos jogos com versão de demonstração disponível na Steam — Foto: Divulgação/Bandai Namco

2. Jogos free-to-play

Os jogos free-to-play (grátis para jogar, em inglês) são um verdadeiro fenômeno atualmente, com cada vez mais empresas aderindo ao modelo de mercado mesmo depois de já terem lançado seus títulos. Esses jogos costumam apostar em formatos multiplayer e têm uma grande adesão inicial, pois toda a base instalada da plataforma pode acessá-los sem custo adicional. Colabora, ainda, o fato de que eles não costumam exigir assinatura online nos consoles para funcionar online. Entre alguns exemplos estão Fall Guys, MultiVersus, Fortnite, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LOL), Genshin Impact, Pokémon Unite, Rocket League, entre outros.

3 de 9 Genshin Impact é um grande fenômeno e recomendado para quem gosta de jogos de exploração e combate dinâmico — Foto: Divulgação/HoYoverse Genshin Impact é um grande fenômeno e recomendado para quem gosta de jogos de exploração e combate dinâmico — Foto: Divulgação/HoYoverse

3. Internet Archive

O Internet Archive traz um acervo com livros, músicas, softwares, páginas da web e outros conteúdos que movimentaram a Internet desde os seus primórdios, disponibilizando todos os materiais gratuitamente. Os jogos também não ficam de fora e é possível revisitar clássicos de Windows e até mesmo MS-DOS. Entre os destaques estão Prince of Persia, DOOM, Pac-Man, Wolfenstein 3D, Microsoft Flight Simulator, entre outras possibilidades. Nem que seja pela curiosidade, vale explorar o catálogo e se deparar com várias das suas surpresas.

4 de 9 Entre os clássicos do Internet Archive estão títulos como Duke Nukem 3D e Alley Cat — Foto: Reprodução/TechTudo Entre os clássicos do Internet Archive estão títulos como Duke Nukem 3D e Alley Cat — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Jogos de navegador

Para aqueles que não têm consoles ou computadores muito potentes, os jogos de navegador são uma opção acessível e divertida para passar o tempo. Hoje em dia, títulos como Gartic, Codenames, Akinator, Agar.io, Silther.io e Friday Night Funkin’ são alguns dos mais populares e rodam diretamente de uma página da Internet, sem a necessidade de um download externo.

Há, também, plataformas como a Jam.GG, que aposta em clássicos da era dos arcades totalmente licenciados e que podem ser jogados gratuitamente, contando ainda com opção de multiplayer online e salas com chat de vídeo. Outra opção é buscar games gratuitos no Google, como Snake, Cricket, Memória, Xadrez, entre outros.

5 de 9 A plataforma Jam.GG é uma forma fácil de jogar clássicos dos arcades, totalmente licenciados, diretamente pelo navegador — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães A plataforma Jam.GG é uma forma fácil de jogar clássicos dos arcades, totalmente licenciados, diretamente pelo navegador — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

5. Jogos mobile

6 de 9 Gratuito, Wild Rift transporta a experiência de League of Legends aos dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Riot Games Gratuito, Wild Rift transporta a experiência de League of Legends aos dispositivos móveis — Foto: Divulgação/Riot Games

Vale mencionar, no entanto, que os jogos são disponibilizados para o resgate gratuito apenas por um determinado período. Caso o jogador o realize no prazo, terá o game para sempre, mas, se não o fizer, vai perder a oportunidade.

7 de 9 Sucesso de vendas, GTA 5 já foi uma das ofertas de jogos grátis da Epic Games Store — Foto: Divulgação/Steam Sucesso de vendas, GTA 5 já foi uma das ofertas de jogos grátis da Epic Games Store — Foto: Divulgação/Steam

7. Remote Play Together

Uma das melhores funcionalidades da plataforma Steam, no PC, é o Remote Play Together. Ela permite, por exemplo, que um jogo que tenha apenas suporte a multiplayer local seja aproveitado online, via streaming. O mais interessante é que o jogador convidado não precisa ter o jogo em sua biblioteca: basta receber o convite de algum amigo para começar a jogatina. Por se tratar de uma funcionalidade via streaming, o Remote Play Together exige uma boa conexão com a Internet para uma imagem mais limpa e sem travamentos.

8 de 9 River City Girls é um dos vários jogos compatíveis com o Steam Remote Play Together. — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães River City Girls é um dos vários jogos compatíveis com o Steam Remote Play Together. — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

8. Family Share da Steam

Outro recurso muito utilizado da Steam é o seu Family Share, uma ótima ferramenta para compartilhar jogos com amigos na plataforma. Na prática, é como se um amigo emprestasse toda a sua biblioteca, garantindo acesso aos jogos comprados por ele a partir da sua própria conta. Esse método tem algumas desvantagens, no entanto. Uma delas é abrir apenas um jogo da mesma biblioteca por vez. De qualquer forma, o recurso é uma ótima opção para quem não quer gastar com jogos e tem um amigo de confiança.

9 de 9 Além do Steam Remote Play Together, plataforma da Valve permite compartilhar biblioteca de jogos com amigos — Foto: Divulgação/Valve Além do Steam Remote Play Together, plataforma da Valve permite compartilhar biblioteca de jogos com amigos — Foto: Divulgação/Valve