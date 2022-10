Como tirar o 'online' do WhatsApp: confira tudo sobre a função

O WhatsApp está aos poucos liberando para toda a base de usuários o recurso para esconder o status "online" de contatos no mensageiro. A função, disponível no app para Android e iPhone ( iOS ), permite que usuários removam a informação que aparece logo abaixo de seus nomes e, assim, acessem a plataforma de maneira "invisível". A novidade ainda não está disponível para todos, mas vem sendo liberado aos poucos desde agosto . Na lista a seguir, confira como funciona essa função, para que pode ser útil e como ativá-lo.

2 de 5 Atualização do WhatsApp permite ocultar dos contatos quando usuário está conectado ao app — Foto: TechTudo/Flávia Fernandes Atualização do WhatsApp permite ocultar dos contatos quando usuário está conectado ao app — Foto: TechTudo/Flávia Fernandes

1. Para que serve a opção de tirar o online? Ela já está disponível para todos?

A função para tirar o online do WhatsApp permite que o usuário escolha se seus contatos podem ou não saber quando ele estiver utilizando o mensageiro. Assim, é possível acessar o app de forma "invisível", mantendo mais privacidade.



A novidade foi flagrada pela primeira vez em julho, quando o site especializado WaBetaInfo divulgou detalhes de como a ferramenta deveria funcionar. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, informou que o recurso ficaria disponível globalmente em agosto. No entanto, a função de utilizar o mensageiro sem chamar a atenção de outros usuários vem sendo liberado aos poucos. Para conferir se a função está disponível para você, é necessário antes de tudo atualizar o app.

2. Dá para ver ainda quem está online?

Usuários que optarem por esconder o “online” no aplicativo não terão mais acesso ao status dos outros contatos na plataforma. Assim, se você tirar o “online” e o “ Visto Por Último” do WhatsApp, não poderá mais ver quando seus contatos estiverem usando o mensageiro. Nesse sentido, a função é similar ao recurso de confirmação de leitura, que também remove os tiques azuis dos remetentes da mensagem caso o destinatário desative a ferramenta.

3. O app avisa meus contatos se eu desativar o online?

O WhatsApp não notificará os contatos da agenda caso o usuário opte por remover o status "online" do aplicativo. A pessoa só saberá que o contato preferiu esconder o "online" se observar que essa informação não aparece mais abaixo de seu nome quando o chat do mensageiro estiver aberto.

4. Como tirar o online do WhatsApp?

É possível tirar o online do WhatsApp no aplicativo para Android, iPhone (iOS) e na versão web do mensageiro. Para desativar a função no Android, abra o app e toque sobre o ícone de reticências localizado no canto superior da tela. Em seguida, toque sobre a aba "Configurações", vá em "Conta" e, por último, em "Privacidade". Por lá, toque em "Visto por último e online" e selecione "Ninguém" na seção "Quem pode ver meu 'visto por último'". Logo abaixo, em "Quem pode ver quando estou online", selecione a opção "Mesmo que 'visto por último'".

3 de 5 Remova o 'online' no aplicativo do WhatsApp para obter mais privacidade no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Remova o 'online' no aplicativo do WhatsApp para obter mais privacidade no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

No iPhone (iOS), o procedimento é bem semelhante e, para remover o 'online' é necessário acessar as configurações do aplicativo e tocar sobre "Conta". Depois, toque sobre a aba "Privacidade" e , depois, em "Visto por último e online". Na tela seguinte, marque a opção "Ninguém" em "Quem pode ver meu 'visto por último'" e, na sequência, selecione "Mesmo que o 'visto por último'".

4 de 5 Saiba como tirar o online do WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como tirar o online do WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O recurso ainda não foi liberado para todos no WhatsApp Web. No entanto, ao que tudo indica, também deve ficar disponível na aba "Privacidade". Para acessá-la, abra a versão web do mensageiro no computador e toque sobre o ícone de reticências, localizado ao lado de sua foto. Em seguida, pressione "Configurações", acesse a aba "Privacidade" e vá na opção "Visto por último" para alterar quem poderá visualizar a última vez que você ficou online na plataforma.

5 de 5 Acesse as configurações do WhatsApp Web para alterar os ajustes de privacidade — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do WhatsApp Web para alterar os ajustes de privacidade — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Business Insider e Android Police

