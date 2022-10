Como usar o SoundOn para publicar música gratuitamente em streamings

Subir uma música em streamings é possível com o SoundOn, plataforma gratuita de marketing e distribuição musical. Com ele, artistas podem distribuir canções sem taxas para apps como Spotify , Deezer , Resso e Apple Music . Os royalties são pagos 100% no primeiro ano e 90% após esse período. O SoundOn também apresenta opção de compartilhamento direto com o TikTok e suporte para divulgação na rede social. O sistema pode ser acessado via TikTok, no Android ou iPhone ( iOS ), ou ainda pelo navegador, e é útil para quem busca alavancar a carreira musical.

Além de ser uma distribuidora, o SoundOn também fornece serviços de marketing, como acesso a métricas de desempenho das faixas, workshops e mentorias. O cadastro é feito pela plataforma da empresa ou ainda pelo TikTok. Confira, nas próximas linhas, tudo sobre e como usar o SoundOn, plataforma gratuita para publicar músicas em streamings.

O que é SoundOn? Quem pode usar?

SoundOn é uma plataforma de marketing e distribuição de música. O serviço permite que artistas e estúdios musicais cadastrem composições com direitos autorais e as enviem para o TikTok e streamings, como Spotify e Deezer. Essa distribuição é feita gratuitamente, sem taxas de transação e com pagamento de 100% dos royalties no primeiro ano, e 90% depois desse prazo.

A proposta do sistema é atuar tanto como uma distribuidora digital, quanto como ferramenta de marketing. A divulgação conta com lançamento no TikTok, intermediado pela

, mesma empresa produtora da rede social e do SoundOn. Dessa forma, o impulsionamento da música pode ser potencializado, tendo em vista que muitos sons utilizados na rede de vídeos curtos conseguem viralizar.

Como usar o SoundOn?

Para acessar a plataforma do SoundOn, é necessário realizar um cadastro em ("https://www.soundon.global/") ou na própria conta do TikTok, ao acessar as três barras horizontais no perfil e, depois, em “Ferramentas do criador” > “SoundOn”. Em seguida, é preciso preencher com informações como nome artístico, data de nascimento e e-mail. Depois do cadastro, você deve assinar um termo de licença virtual para começar a enviar as músicas para o sistema.

Cada canção pode levar até sete dias úteis para ser revisada e aprovada. Após a distribuição da faixa, o valor será pago com base na frequência em que a música é utilizada. No caso do TikTok, os ganhos acontecem cada vez que o single é adicionado a um vídeo. Na plataforma, um painel com os valores já conquistados é exibido. Além disso, também é possível acessar a área de “Analytics”, que apresenta dados referentes ao desempenho das mídias.

Quais os diferenciais do app?

O serviço oferece alguns opcionais que auxiliam no processo de produção e divulgação. Um deles é a conexão com o TikTok, permitindo que o single seja enviado diretamente para a rede para ser usado em produções de conteúdo. Outra ferramenta é a opção de pré-lançamento, em que, ao incluir uma composição na plataforma, é criado automaticamente um vídeo entre 16 e 60 segundos para ser usado nas redes, com um lembrete da data de lançamento oficial da faixa.

A plataforma também oferece opção para os artistas adicionarem as canções a uma aba específica no perfil do TikTok. O sistema apresenta ainda uma área de métricas, em você pode ver dados relevantes sobre a faixa – como quantos streams já alcançou e a quantidade de vídeos que já foram criados com a música. Além disso, o SoundOn fornece gratuitamente workshops e suporte promocional para divulgação em outros streamings.

