Confira 10 coisas que o tablet faz melhor do que o celular

Comprar um tablet Android ou um iPad é uma decisão que envolve analisar diretamente o seu dia a dia. O aparelho é ideal para ser usado em apresentações, fazer anotações a mão ou, até mesmo, para ser uma solução multitarefa na rotina de trabalho. Com tamanhos de tela que variam de 7 até quase 15 polegadas, o dispositivo é uma opção mais leve do que um notebook e com recursos mais atrativos do que celular convencional. Os preços também dependem da necessidade do usuário, podendo partir de R$ 823 por um Galaxy Tab A7 Lite e chegar a R$ 26.949 por um iPad Pro .

Apesar de muitos modelos de smartphone conseguirem entregar quase tudo na palma da nossa mão e outros até se assemelhem ao dispositivo mais robusto, como é o caso dos Galaxy Z Fold 4, da Samsung, para algumas coisas faz mais sentido optar pelo tablet. Então o TechTudo separou alguns motivos para considerar na hora de comprar um aparelho que pode funcionar como uma mão na roda em tarefas diárias.

2 de 5 Galaxy Tab S8 Plus — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo Galaxy Tab S8 Plus — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

1. Assistir filmes com muito espaço

Tablets são ótimos companheiros na hora de assistir filmes ou séries, tanto por causa da leveza - em comparação com notebooks, por exemplo - quanto pelo conforto ocular que suas telas grandes proporcionam, quando contrastadas com a tela de um celular. O Galaxy Tab S8 Ultra, lançamento recente da Samsung, possui tela de 14,6 polegadas, sendo considerado o maior da marca e, por conta disso, entrega mais espaço no visor do que um Galaxy Z Fold 4 – também lançado este ano. O celular dobrável da sul-coreana custa a partir de R$ 11.519, enquanto o tablet mais recente sai por R$ 12.499.

2. Conectar um teclado e trabalhar como se fosse um PC espaçoso

Entre as vantagens de usar um tablet está também a possibilidade de adquirir alguns acessórios para dar mais agilidade ao dia a dia, entre eles o teclado. Os modelos tanto para tablets Android quanto para iPads costumam variar de acordo com as polegadas do aparelho e trazem uma experiência de uso melhor do que quando acoplados num smartphones (sim, isso é possível).

No caso do iPad, por exemplo, a Apple possui o Magic Keyboard, com touchpad, a partir de R$ 2.999. Modelos sem o mouse embutido saem por a partir de R$ 1.610 no site oficial. Também há opções de empresas como a Logitech por preços mais convidativos.

3 de 5 iPad 2020 é compatível com Apple Pencil — Foto: Reprodução/Apple iPad 2020 é compatível com Apple Pencil — Foto: Reprodução/Apple

3. Fazer anotações à mão

Para estudantes, designers e até mesmo entusiastas da escrita à mão, o tablet pode ser uma opção atrativa pela compatibilidade com a canetinha Stylus. O acessório permite transformar o uso o dispositivo dando movimentos mais precisos, principalmente, na hora de desenhar ou escrever.

A facilidade de transporte também é um diferencial do acessório, principalmente, para quem não quer adquirir um mouse tradicional. Elas têm bateria interna e ficam pareadas ao dispositivo via Bluetooth, podendo, em alguns casos, funcionar também com alguns modelos de smartphone – como a S Pen da Samsung para Galaxy S22 Ultra, que custa R$ 549 na Amazon. A Apple também comercializa sua própria canetinha, a Apple Pencil, por um preço bem mais salgado: R$ 1.079.

4. Modo infantil

Não são apenas os adultos que podem usufruir dos recursos de um tablet. Pais que permitem que seus filhos tenham o acesso à tela, encontram um verdadeiro aliado do entretenimento. Em 2020, o Google anunciou uma parceria com fabricantes como Lenovo, Multilaser, Medion e Nokia para inserir uma área específica para ser usada por crianças, o Google Kids Space. O serviço oferece apps, livros e vídeos para a idade indicada pelos pais, além de permitir um maior controle parental durante o uso.

No caso da Samsung é necessário baixar um aplicativo (nativo apenas para o Galaxy Tab S4) chamado Espaço Infantil. Pais e tutores que preferem o ecossistema da Apple podem explorar a área de "Conteúdo e Privacidade" para bloquear ou limitar apps e recursos específicos.

5. Excelente companhia para reuniões

Outra funcionalidade que pode ser bastante útil principalmente, para momento de trabalho é o uso do tablet ou iPad para reuniões. Jornalistas, empresários, professores e qualquer outra profissão que precise falar para um grande público encontram no dispositivo um ajudante de primeira – seja em uma tela pequena, como na de 8,3 polegadas do iPad Mini, ou gigante, como no Galaxy Tab S8 Ultra.

O dispositivo pode servir como apoio para texto ou como uma tela para mostrar projetos renderizados, planilhas e até vídeos. Como possuem acesso à internet, também são escolhas leves para participar de reuniões por videochamada, entregando boa qualidade de áudio e vídeo a depender do modelo escolhido pelo consumidor.

6. Dura muito mais

Ao contrário dos smartphones, que passam em média dois anos com seus usuários, os tablets tendem a durar mais tempo na mão dos consumidores. Os dispositivos da Apple recebem atualizações de sistema por uma média de 7 anos. Muita gente costuma continuar com os aparelhos, que demoram a se tornar obsoletos.

4 de 5 É importante esclarecer que as baterias de íons de lítio, que atualmente são usadas em smartphones e tablets, não possuem efeito memória, o que deixava os antigos componentes "viciados" — Foto: Reprodução/Samsung É importante esclarecer que as baterias de íons de lítio, que atualmente são usadas em smartphones e tablets, não possuem efeito memória, o que deixava os antigos componentes "viciados" — Foto: Reprodução/Samsung

7. Navegar na web sem gastar a bateria do celular

A compatibilidade dos tablets com a internet também é algo que ajuda no dia a dia, principalmente para poupar a bateria do celular. Afinal, você pode usar o tablet Android ou iPad para navegar tranquilamente por sites, assistir a vídeos e até jogar seus games favoritos. Dessa forma, o smartphone fica reservado para momentos em que é necessária a interação com outras pessoas, como ligações, selfies e conversas via aplicativo de mensagens.

Alguns dos tablets comercializados no Brasil funcionam até com internet 5G, como nas novas gerações do iPads Mini, no iPad Pro de 11 polegadas, no iPad Pro de 12,9 polegadas e no Galaxy Tab S8 5G.

8. Você pode usá-lo como uma segunda tela

Outra dica para quem quer um apoio de uso durante atividades de trabalho é utilizar o tablet Android ou iPad como um segundo monitor. Dessa forma, é possível explorar diversos formatos ajudando, principalmente, quem trabalha com aplicativos de edição. Como a tela é maior, a experiência fica mais confortável do que com um celular.

Usuários de iPad podem utilizar a ferra Sidecar, que estende ou espelha a mesa do Mac no dispositivo menor. Para isso, além da compatibilidade com o sistema é preciso apenas ter os dois aparelhos conectados na mesma ID da Apple. Em tablets da Samsung, a opção de espelhamento pode ser encontrada nas Configurações Rápidas do dispositivo.

5 de 5 iPad da Apple — Foto: Apple/Divulgação iPad da Apple — Foto: Apple/Divulgação

9. Aproveitar a função de arrastar e soltar

Usuários do ecossistema da Apple ainda podem encontrar outra vantagem em adquirir um iPad, sobretudo se forem detentores de um Mac ou MacBook. Quando conectados, os dispositivos permitem que o usuário faça a ação de arrastar e soltar no iPad para mover e copiar itens usando o Controle Universal.

O recurso é compatível com o uso do mouse ou trackpad para arrastar e soltar entre dispositivos. Isso significa que o usuário poderá desenhar com o Apple Pencil no iPad e usar o mouse ou trackpad para arrastar o desenho para o Keynote no Mac.

10. Verdadeiramente multitarefa

Por fim, talvez um dos recursos mais desejados por quem adquire um tablet é a possibilidade de abrir mais de um app lado a lado. Por conta do tamanho de suas telas, uma boa parte dos modelos recentes permitem que seus usuários utilizem o dispositivo como multitarefa, colocando e-mail, ferramentas de notas e até mensageiros divididos em uma única tela.

Atualmente, esse tipo de recursos é encontrado apenas em celulares dobráveis, como o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4. Geralmente as limitações sã maiores do que nos tablets.

Com informações da Apple (1/2/3), Samsung (1/2) e Google