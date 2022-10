Conheça 6 animes onde o protagonista é overpower

No TechTudo, você confere uma lista dos heróis dos animes que são “mais de oito mil” (como diria Vegeta) no quesito overpower. São habilidades que vão desde explodir a lua e ameaçar fazer o mesmo com a Terra a expulsar demônios do planeta com apenas um soco. Descubra também onde maratonar essas séries no streaming, em plataformas como Netflix e Crunchyroll.

1 de 7 Da esquerda para direita: Saitama (One-punch Man), Shigeo "Mob" Kageyama (Mob Psycho 100) e Koro-sensei (Assassination Classroom) — Foto: Reprodução/IMDb. Editado por Jonathan Firmino Da esquerda para direita: Saitama (One-punch Man), Shigeo "Mob" Kageyama (Mob Psycho 100) e Koro-sensei (Assassination Classroom) — Foto: Reprodução/IMDb. Editado por Jonathan Firmino

1. One-Punch Man (2019 - 2021)

Imagine acabar com todos os seus inimigos só na base do soco. Essa é a habilidade do personagem Saitama, protagonista do anime One-Punch Man, disponível na Netflix e Crunchyroll. Em um mundo atacado por alienígenas gigantescos, Saitama usa sua força adquirida com muito treino físico para salvar o planeta. E ele precisa de um só soco para mandar os monstros de volta para o espaço.

Contudo, mesmo sendo muito poderoso, o maior inimigo desse jovem herói careca é o tédio de não encontrar oponentes à altura. Obra do mangaká (autor de mangás, em japonês) ONE, One-Punch Man satiriza os heróis overpower presente nos dois hemisférios da cultura pop, nos quais os principais representantes são o kryptoniano Superman e o alien do planeta Vegeta, Goku (Dragon Ball).

2 de 7 Graças a um rigoroso exercício físico, Saitama adquiriu força suficiente para derrotar inimigos apenas com um soco — Foto: Reprodução/IMDb Graças a um rigoroso exercício físico, Saitama adquiriu força suficiente para derrotar inimigos apenas com um soco — Foto: Reprodução/IMDb

2. That Time I Got Reincarnated As A Slime (2018 - 2019)

Ao ser esfaqueado em um ataque aleatório, as últimas palavras do executivo Mikami Satoru transformam-se em habilidades especiais para um outro corpo reencarnado após sua morte. Em um novo mundo, Satoru é agora um slime azul com resistência ao calor, frio, fogo, punhaladas e demais ataques físicos, além de devorar rivais e adquirir a forma humana de Rimuru Tempest, um lorde demônio bastante poderoso.

Por mais estranho que a história possa parecer, That Time I Got Reincarnated As A Slime é um anime popular do gênero isekai, onde os protagonistas são transportados para outro mundo ou realidade paralela e/ou virtual. A obra do mangaká Fuse e ilustrada por Mitz Vah está disponível na Crunchyroll, com duas temporadas.

3 de 7 Rimuru Tempest, lorde demônio poderoso que é a versão humana do "slime" Mikami Satoru — Foto: Reprodução/IMDb Rimuru Tempest, lorde demônio poderoso que é a versão humana do "slime" Mikami Satoru — Foto: Reprodução/IMDb

3. Overlord (2015 - 2022)

Dentro do RPG online YGGDRASIL, o jogador Momonga decide manter seu personagem Overlord ativo até o encerramento dos servidores. Após isso acontecer, o player descobre que o jogo ainda opera e que seu personagem está mais poderoso do que antes. Agora transportado dentro desse mundo, Momonga e Overlord são um só, e sua força descomunal o faz questionar sobre o uso de seus poderes nessa realidade onde ele reina.

Mistura de isekai com fantasia sombria, o anime, disponível na Crunchyroll, é uma adaptação da light novel (romances ilustrados no estilo mangá) escrita por Kugane Maruyama e ilustrada por so-bin. Overlord teve, até o momento, quatro temporadas lançadas, com 13 episódios cada.

4 de 7 Overlord era o avatar do jogador Momonga, até que player e personagem se tornaram um só — Foto: Reprodução/IMDb Overlord era o avatar do jogador Momonga, até que player e personagem se tornaram um só — Foto: Reprodução/IMDb

4. Assassination Classroom (2015-2016)

De forma muito tranquila, um professor diz na sala de aula que “explodiu a lua” e promete fazer o mesmo com a Terra. Portanto, seus alunos têm apenas um ano para impedir que isso aconteça. Eles deverão aprender tudo sobre a arte de matar com Koro-sensei, um polvo antropomorfo de cor amarela cujos poderes envolvem regeneração, autoclonagem, movimentação capaz de quebrar a barreira do som e, claro, o poder de explodir planetas.

Assassination Classroom, disponível na Crunchyroll com duas temporadas, poderia ser o drama de jovens que têm o futuro da Terra nas mãos, não fosse o humor presente nesta obra de Yūsei Matsui. Mesmo com poderes amedrontadores, Koro-sensei faz de tudo para socializar com os alunos/futuros assassinos - até lecionar sobre Naruto.

5 de 7 Entre um dos poderes de Koro-sensei está o de se movimentar tão rápido que o permite dar aulas para diferentes alunos simultaneamente — Foto: Reprodução/Crunchyroll Entre um dos poderes de Koro-sensei está o de se movimentar tão rápido que o permite dar aulas para diferentes alunos simultaneamente — Foto: Reprodução/Crunchyroll

5. Mob Psycho 100 (2016)

Não se engane pelo rosto discreto do protagonista Shigeo Kageyama. Por trás do olhar apático, Kageyama é um esper (pessoa com habilidades paranormais) que possui um grande poder psíquico. O jovem, apelidado de Mob, tenta viver uma rotina normal para controlar sua força e sentimentos, pois caso seu nível emocional chegue a 100% da capacidade, sua vida e a dos outros correm perigo.

Com duas temporadas disponíveis na Crunchyroll, esta é mais uma obra do mangaká ONE com protagonista overpower (a outra é One-Punch Man). No entanto, em Mob Psycho 100, o shonen (produção de anime/mangá para o público adolescente) abre espaço para aspectos da vida cotidiana como base do enredo, gênero conhecido como “slice life” – fatia de vida, em português.

6 de 7 Para controlar seu enorme poder, Mob tem de lidar com suas emoções para que elas não o afetem negativamente — Foto: Reprodução/IMDb Para controlar seu enorme poder, Mob tem de lidar com suas emoções para que elas não o afetem negativamente — Foto: Reprodução/IMDb

6. Irregular At Magic High School (2014 - 2020)

Em uma realidade alternativa onde existem quatro superpotências e a magia faz parte da vida dos indivíduos, os irmãos Tatsuya e Miyuki Shiba se matriculam em uma escola para magos. Mesmo considerado inepto inicialmente pelos demais, Tatsuya demonstra ter habilidades mágicas poderosas, além de um conhecimento de combate e aparato técnico eficaz para proteger a vida de Miyuki – com quem nutre um amor duvidoso.

Escrito por Tsutomu Satō e ilustrado por Kana Ishida, Irregular At Magic High School mistura ação, sci-fi e romance na mesma medida. Disponível na Crunchyroll e Netflix, a série contém duas temporadas. Há também um spin-off, The Honor Student at Magic High School, lançado em julho do ano passado e que também está na Crunchyroll.

7 de 7 Em uma escola voltada para magia, o jovem Shiba Tatsuya usa de seu poder para proteger a irmã Miyuki — Foto: Reprodução/IMDb Em uma escola voltada para magia, o jovem Shiba Tatsuya usa de seu poder para proteger a irmã Miyuki — Foto: Reprodução/IMDb

