Conheça os cinco celulares mais caros do Brasil

A seleção dos celulares mais caros do país inclui a nova geração da Apple . O iPhone 14 Pro Max na versão de 1 TB, lançado recentemente nos Estados Unidos, tem preço sugerido de R$ 15.499 por aqui. Enquanto isso, a versão Pro com o mesmo com armazenamento sai por R$ 14.499. A lista considera a versão mais parruda dos aparelhos. Quanto mais armazenamento interno, maior é o custo para levar um desses produtos para casa.

A Apple não está sozinha no grupo de smartphones caros da categoria superpremium. Existem alguns dispositivos da Samsung e da Xiaomi que certamente não cabem no bolso da maioria dos brasileiros. Descubra, nas linhas a seguir, quais os aparelhos vão exigir de você uma boa quantia de dinheiro para adquirir um destes dispositivos.

2 de 7 Galaxy Z Fold 4 é o dobrável mais sofisticado da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 é o dobrável mais sofisticado da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. iPhone 14 Pro Max (R$ 15.499)

3 de 7 Câmeras do iPhone 14 Pro Max contam com 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone 14 Pro Max contam com 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A lista não poderia deixar de ter a liderança do iPhone mais potente da atualidade. Os telefones da Apple são os mais caros do mercado, com preços acima da concorrência. O iPhone 14 Pro Max tem o preço sugerido de R$ 15.499 na versão de 1 TB.

O modelo recém-lançado se destaca pelo inédito processador A16 Bionic, design do acabamento em alumínio aeroespacial e a substituição do notch clássico retangular, que deu lugar ao recurso batizado de Dynamic Island.

O dispositivo ainda apresenta com tela de 6,7 polegadas com tecnologia de painel OLED, chamada comercialmente de Super Retina XDR. Além da tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, no qual vai permitir aos usuários maior fluidez nos gráficos das tarefas diárias do sistema iOS e em jogos.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

A linha mais avançada também traz na sua ficha técnica a bateria com 4.323 mAh, de acordo com testes externos. A câmera principal teve um aumento de quatro vezes na quantidade de megapixels em relação ao modelo anterior. Com isso, a lente principal do aparelho traz 48 MP, enquanto o iPhone 13 Pro Max tinha 12 MP.

A Apple disponibiliza outras três versões com menos armazenamento a valores inferiores: 512 GB por R$ 13.499, 256 GB por R$ 11.499 e 128 GB por R$ 10.499. O celular vai ser vendido em quatro cores: roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial.

2. iPhone 14 Pro (R$ 14.499)

4 de 7 iPhone 14 Pro conta com a proteção Ceramic Shield — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro conta com a proteção Ceramic Shield — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A vice-liderança é ocupada pelo irmão menor iPhone 14 Pro. O telefone também apresenta a nova forma de interação no notch. O TechTudo testou a nova ferramenta e achou o resultado bastante interessante.

A tela de 6,1 polegadas traz a proteção contra arranhões e impactos feita pelo Ceramic Shield. A certificação IP68 contra água está presente no produto, cujo valor é de R$ 14.499 pela versão de 1 TB.

O novo aparelho apresenta novidades como a tecnologia quad pixel, que combina quatro pixels em um. De acordo com a fabricante, o flash também passa por reestruturação, de modo ajustar os LEDs para que eles possam ampliar o brilho em até 10%.

Um diferencial relevante é o recém-lançado chip A 16 Bionic, que dispõe de funções avançadas, como CPU de seis núcleos e GPU de cinco núcleos. A Apple promete desempenho 60% melhor do processador em comparação com outros componentes disponíveis no mercado. Além disso, o novo Pro traz o sistema iOS 16, cujas funcionalidades se destacam a personalização da tela de bloqueio até a criação de senhas para álbuns específicos da galeria.

3. Samsung Galaxy Z Fold 4 (R$ 14.219)

5 de 7 Galaxy Z Fold 4 traz um processador de ponta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 traz um processador de ponta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O novo smartphone dobrável da Samsung entra na lista dos mais caros do Brasil. O design contempla uma tela com o tamanho de 6,2 polegadas no display externo e 7,6 no interno. Já na resolução, ele apresenta 2176 x 1812 pixels (interna) e 2316 x 904 pixels (externa) alinhado à taxa de atualização de 120 Hz, fator que permite uma transição eficiente bastante fluida nas imagens e jogos.

Com o preço de lançamento de R$ 15.799, o modelo pode ser encontrado por 14.219 no varejo online – uma redução de R$ 1.580.

O arranjo fotográfico do Galaxy Z Fold 4 evoluiu em relação à geração anterior. Atualmente, a lente ultra wide consegue atingir 50 MP, enquanto o Galaxy Z Fold 3 tinha 12 MP. Com isso, o tamanho do sensor aumentou. Além disso, o dispositivo dispõe de recursos como gravações de vídeo em 4K, estabilização ótica e otimizações por meio da inteligência artificial.

Outro diferencial do aparelho é trazer na ficha técnica o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Esse chip potente conquistou nove dos dez lugares no ranking de celulares mais potentes do mundo em julho de 2022, segundo uma ferramenta de benchmarking. Além da versão de 1 TB, há também as versões de 256 GB por R$ 11.512 e de 512 GB por R$ 12.419. As cores disponíveis são prata, verde escuro e preto.

6 de 7 Xiaomi 12 grava em 8K — Foto: Reprodução/Xiaomi e Arte/Danilo Paulo de Oliveira Xiaomi 12 grava em 8K — Foto: Reprodução/Xiaomi e Arte/Danilo Paulo de Oliveira

O Xiaomi 12 também faz parte da seleção. O modelo da Xiaomi conta com um desempenho de ponta graças ao Snapdragon 8 Gen 1. Ao todo, o aparelho traz oito núcleos de processamento e 8 GB de memória RAM para o multitarefa, capacidade satisfatória para a boa performance do sistema operacional Android.

Vale ressaltar, no entanto, que assim como os iPhones, ele não oferece suporte para inserir um cartão microSD e aumentar a capacidade de armazenamento.

A bateria do Xiaomi 12 tem capacidade de 4.500 mAh, que promete pelo menos um dia de uso moderado fora da tomada, segundo a fabricante. O grande destaque, por sua vez, fica por conta do carregador rápido de 67 W — bem acima do que é oferecido pela maior parte dos concorrentes. Na prática, os usuários vão necessitar de cerca de 39 minutos na tomada para sair do zero ao 100% de bateria.

3 celulares poderosos da Xiaomi à venda no Brasil

O sistema fotográfico promete fotos claras em alta resolução, mesmo em ambientes com pouca luminosidade. A câmera principal tira fotos de 50 MP, enquanto a câmera para selfies apresenta 32 MP. O telefone permite vídeos na resolução 8K e o processador do smartphone tem poder suficiente para gravar vídeos em supercâmera lenta, a 1920 quadros por segundo. Para fins de comparação, o iPhone 13 Pro Max tem disponibilidade para 240 quadros por segundo.

Disponível nas cores azul e cinza, o aparelho conta com versões mais parrudas fora do Brasil. No mercado nacional, ele desembarcou em dezembro de 2021 com preço sugerido de R$ 9.499. Hoje em dia o smartphone com 256 GB pode ser encontrado por R$ 8.739 – uma queda de R$ 760.

5. Samsung Galaxy Z Flip 4 (R$ 6.749)

7 de 7 Galaxy Z Flip 4 apresenta recarga rápida — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 apresenta recarga rápida — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Z Flip 4 preenche todas as exigências técnicas para entrar na seleção dos celulares premium mais caros do país. No geral, um smartphone dobrável bastante prático, no qual permite verificar notificações de maneira mais funcional. Isso significa que a nova geração traz a possibilidade consultar a previsão do tempo ou o início de um timer na hora de cozinhar, como responder mensagens e responder ligações na telinha – no entanto, o WhatsApp não é compatível com a função. O telefone por ser encontrado por R$ 6.749 na internet.

A ficha técnica menciona a tela externa de 1,9 polegada com tecnologia Super AMOLED. Ao passo que a tela interna apresenta AMOLED Dinâmico 2X, produzida em vidro dobrável, alcança 6,7 polegadas e conta com resolução Full HD+. Nesse display são exibidos todos os aplicativos do sistema Android.

Galaxy Z Flip 4: 7 fatos sobre o novo celular dobrável da Samsung

O conjunto fotográfico representa uma evolução em relação à geração anterior, Galaxy Z Flip 3. A câmera principal de 12 MP captura 65% mais luz. O aparelho ainda traz uma câmera ultra wide de 12 MP na traseira, bem como câmera frontal de 10 MP embutida na tela interna.