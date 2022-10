Conheça os melhores filmes de terror da atualidade para maratonar

No mês do Halloween, é comum maratonar filmes de terror para entrar no clima. Com a nova safra de produções originais, o gênero está em transformação e passa longe dos clichês. Os longas que antes deram protagonismo a monstros clássicos e assassinos incansáveis, como Drácula (1931) e Pânico (1996), agora investem em histórias autorais, com enredos dramáticos e sem medo do experimentalismo, como é o caso de filmes atuais como Corra (2017) e A Bruxa (2015).

Nesta lista do TechTudo, você confere o que há de mais interessante no terror moderno, indo do cinema independente até produções premiadas no Oscar. Os filmes foram selecionados de acordo com as notas do IMDB, Metacritic e Rotten Tomatoes, e estão disponíveis em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Star Plus.

1. Corra (2017)

A mudança do comediante veterano Jordan Peele para um dos maiores nomes atuais do terror começa neste filme, onde ele assina a direção, produção e roteiro. Na trama cheia de simbologias que revelam o racismo nos Estados Unidos, um fotógrafo negro vai conhecer a família de sua namorada branca, aparentemente aberta a relação interracial da filha. No entanto, os familiares têm planos misteriosos para o novo genro.

Corra deu protagonismo a outras produções subsequentes de terror racial. O filme teve quatro indicações ao Oscar de 2018 – venceu na categoria Melhor Roteiro Original. A obra é também considerada pela Writers Guild of America (WGA) como o melhor roteiro do século 21. Corra tem nota 7,7 no IMDb, 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota de 85 no Metacritic. O filme está disponível no Star Plus e Prime Video.

2. Hereditário (2018)

Uma família tenta lidar com seus problemas internos após a perda da matriarca. Esse poderia ser o enredo de um drama trivial, não fosse os eventos sobrenaturais que instigam o terror entre os parentes. Hereditário, primeiro longa do diretor Ari Aster (Midsommar - O Mal Não Espera a Noite), tornou-se um clássico moderno por aliar o suspense sugestivo e gradual alinhado com cenas e atuações impactantes. O filme está disponível no HBO Max.

Distribuído pela A24, ícone entre os fãs do chamado “pós-terror”, Hereditário tornou-se um sucesso entre o público, que garantiu à obra uma receita de US$ 79 milhões. A crítica rasgou elogios para a atuação de Toni Collette e comparou o filme com clássicos do terror como O Exorcista (1973) e O Bebê de Rosemary (1968). Tem nota de 7,3 no IMDb, 87 no Metacritic e 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

3. Arraste-Me para o Inferno (2009)

Dois anos após encerrar a primeira trilogia de filmes do Homem-Aranha, o diretor Sam Raimi decidiu voltar às suas raízes no terror. O resultado é Arraste-me Para o Inferno, disponível na Netflix, onde o criador da franquia Evil Dead tem à disposição mais recursos (visuais e financeiros) para contar uma história assustadora. Na trama, uma bancária é perseguida por forças malignas após recusar uma extensão de hipoteca a uma cigana idosa de passado obscuro.

Com exibição modesta nos cinemas, o filme teve maior repercussão na mídia doméstica. No entanto, não deixou de ser elogiado pela crítica, que celebrou o retorno de Raimi ao horror - seu último filme do gênero foi Uma Noite Alucinante 3 (1993). Arraste-me Para o Inferno possui nota de 6,6 no IMDb, 83 no Metacritic e aprovação da crítica em 92%.

4. Deixe Ela Entrar (2008)

Lançado no mesmo ano da febre Crepúsculo (2008), o filme sueco Deixe Ela Entrar mostrava a visão do diretor Tomas Alfredson em como seria um romance adolescente entre um garoto humano e uma menina vampira. O sucesso do longa inspirou o remake americano de mesmo nome, lançado em 2010 estrelado por Kodi Smit-McPhee e Chloë Grace Moretz. Tanto na versão original quanto a estadunidense, a história não poupa o espectador de muito sangue e morte.

Adaptado do livro homônimo do escritor John Ajvide Lindqvist, Deixe Ela Entrar também ganhou uma nova versão em formato de série pela Showtime, que será ser exibida no Brasil pela Paramount+ (ainda sem data confirmada). Enquanto o filme sueco não está disponível para streaming, o remake pode ser alugado no Google Play Filmes, Amazon Prime Video e YouTube por R$ 6,90.

5. Um Lugar Silencioso (2018)

Dirigido, roteirizado e estrelado por John Krasinski, o Jim Halpert da sitcom The Office (EUA, 2005-2013), Um Lugar Silencioso oferece ao espectador, além da história tensa, uma experiência sensorial auditiva. Em um futuro pós-invasão extraterrestre, uma família tenta fazer o mínimo de barulho para não virar presa de uma raça alienígena de predadores cegos e com audição superaguçada.

A obra de estreia de Krasinski como diretor, onde atua ao lado da esposa Emily Blunt, recebeu uma indicação ao Oscar de 2019, na categoria Melhor Edição de Som. A aclamação do público e crítica rendeu ao filme uma continuação, lançada em 2021 - há também um terceiro capítulo em desenvolvimento. O filme, disponível na Netflix, Amazon Prime Video, Star Plus e Globoplay, possui nota 7,5 no IMDb, 83 no Metacritic e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

6. A Bruxa (2015)

Outro diretor que teve “sorte de iniciante” em sua obra de estreia na A24 é Robert Eggers (O Farol e O Homem do Norte). Em A Bruxa, Eggers constrói uma trama de suspense e fanatismo religioso em uma família puritana do século 17, cujo patriarca é excomungado por heresia. Após o rapto misterioso do irmão caçula, fenômenos estranhos ocorrem entre os familiares e a jovem Thomasin (Anya Taylor-Joy, em seu primeiro papel no cinema) passa a ser alvo da histeria de seus parentes.

O terror atmosférico e sugestivo de A Bruxa chamou atenção da crítica, que destacou a construção crescente e alegorias religiosas como um diferencial no cinema de horror. A obra tem aprovação de 90% no Rotten Tomatoes, nota de 6,9 no IMDb e 83 no Metacritic, e está no Amazon Prime Video, Netflix e Globoplay.

7. Corrente do Mal (2014)

Misto de terror adolescente com pitadas de crítica social, Corrente do Mal é um dos exemplos modernos de horror feito sem os clichês do gênero. No longa disponível na Netflix, a jovem Jaime "Jay" Height (Maika Monroe) é perseguida por entidades sobrenaturais após transar com o namorado. Quando ele explica que a maldição, tal como uma doença venérea, é “passada” pelo sexo, Jay pede ajuda aos amigos para que a corrente seja quebrada.

Com orçamento de apenas US$ 1,3 milhão, Corrente do Mal arrecadou mundialmente US$ 23,3 milhões. Aclamado pelos críticos, que elogiaram a originalidade do enredo, o filme obteve 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, nota de 6,8 no IMDb e 83 no Metacritic.

8. Sob a Pele (2013)

Filmes sobre extraterrestres nem sempre precisam de invasões trágicas e Scarlett Johansson mostra isso em Sob a Pele, adaptação do livro homônimo de Michel Faber. No papel de uma sedutora alienígena que se alimenta de homens, a atriz conduz o suspense sci-fi do diretor Jonathan Glazer, com alegorias sobre aparência e solidão, em um atuação sensível e enigmática em cenários melancólicos.

Durante sua exibição em festivais, Sob a Pele foi aclamado pela crítica, que prestigiou a atuação de Johansson e a temática original do enredo. Com um crescente apelo cult entre os fãs, surgiram ofertas para uma série spin off, até o momento sem confirmação. O filme possui nota de 6,3 no IMDb, 80 no Metacritic e aprovação de 84% no Rotten Tomatoes, e está disponível no HBO Max.

9. Invasão Zumbi (2016)

Um executivo viciado em trabalho tenta se reaproximar da filha, ao mesmo tempo que resiste junto a um grupo de sobreviventes em um trem invadido por zumbis. A união de drama paternal com epidemia de mortos-vivos em Invasão Zumbi mostra a singularidade do cinema sul-coreano em reinventar o gênero sem deixar de lado a ação, terror, sangue e desmembramentos.

Invasão Zumbi arrecadou aproximadamente US$ 100 milhões nas bilheterias mundiais. Com ótimos resultados de público e crítica, o diretor Yeon Sang-ho ainda lançou uma sequência em 2020 - um projeto de remake nos Estados Unidos está em desenvolvimento. A produção disponível na Netflix tem nota de 7,6 no IMDb, 73 no Metacritic e 94% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

10. Extermínio (2002)

Um paciente acorda em um hospital vazio. Após perambular pelas ruas devastadas, se depara com zumbis violentos e alguns sobreviventes. Poderia ser o enredo da série The Walking Dead (2010 - ), mas trata-se do filme Extermínio, do diretor Danny Boyle (Trainspotting e 127 Horas). O longa é protagonizado por Cillian Murphy, o Tommy Shelby da série Peaky Blinders (2013-2022).

Extermínio possui um estilo quase documental de filmagem, captado em uma filmadora portátil, o que agradou os fãs e a crítica por seu realismo e criatividade. O filme ganhou uma sequência, Extermínio 2 (2007), e uma série spin-off em quadrinhos. Disponível no Star Plus, o longa tem nota de 7,5 no IMDb, 73 no Metacritic e aprovação de 87% no Rotten Tomatoes.