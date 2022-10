Já o projetor Multilaser PJ004 disponibiliza resolução Full HD e uma potência de 4.500 lúmens por valores que partem de R$ 2.119. Outra alternativa é a televisão LG ‎65UP751C, que garante uma tela com 65 polegadas e resolução 4K por cerca de R$ 3.651. Veja a seguir seis eletrônicos para aproveitar a experiência na Copa do Mundo 2022.

Copa do Mundo 2022: 6 eletrônicos para melhorar a experiência nos jogos

As soundbars são interessantes para melhorar a experiência de áudio ao assistir jogos da Copa do Mundo 2022. Elas costumam oferecer design elegante e minimalista. Além disso, também garantem uma versatilidade de conexão: é possível conectar o item a televisores, mas também a periféricos portáteis, como celulares e alguns notebooks. A JBL Cinema SB120 oferece alto-falantes embutidos, cuja potência alcança um valor de 55 W. É possível utilizar o equipamento por meio da conexão cabeada, via USB ou HDMI, e até por meios sem fio, como Bluetooth. Ela é vendida por valores a partir de R$ 599.

A vantagem deste modelo é o subwoofer: um alto-falante com potencial de reproduzir sons graves e profundos sem a necessidade de uma caixa separada. O eletrônico ainda é compatível com o recurso Dolby Digital, que pode criar uma experiência sonora de salas de cinema. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a facilidade de uso e a potência do produto. Entretanto, reclamam que o som pode ficar abafado.

JBL Cinema SB120 conta com a tecnologia Dolby Digital para oferecer som 3D

Já a JBL Bar 9.1 também pode oferecer a experiência de som 3D, pois conta com o sistema surround Dolby Atmos e alto-falantes virados para cima. A interface proporciona compatibilidade com as conexões sem fio via Bluetooth e Wi-Fi. A utilização do equipamento pode ser realizada com as baterias embutidas, que possibilitam mover a soundbar para outros cômodos e não perder a experiência sonora disponível no aparelho.

O driver de 10 polegadas promete a reprodução marcante de sons graves e nítidos e ela pode ser encontrada por valores a partir de R$ 5.990. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a reprodução autêntica e nítida do som. Porém, criticam que a fabricante não oferece as tampas laterais para as caixas de som.

Os projetores são equipamentos interessantes para exibir os jogos da Copa do Mundo. Isso porque é possível ampliar a imagem para ter uma tela maior do que os televisores convencionais, o que garante uma tela de cinema para assistir às partidas de futebol. O Multilaser PJ004 é um modelo mais simples, embora reproduza imagens com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Ele é visto por valores a partir de R$ 2.119.

A interface garante portas de conexão HDMI, USB, VGA, e AV, além de conectividade sem fio via Wi-Fi. Com sistema operacional Linux, o dispositivo ainda garante uma projeção de tela entre 50 e 250 polegadas, com uma potência total de até 4.500 lúmens. As dimensões do aparelho englobam tamanhos entre 50 cm de largura por 20 cm de altura e ele é avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon.

Epson EpiqVision EF-12 detém design cúbico e reproduz imagens em 4K

O Epson EpiqVision EF-12 oferece tamanho bastante compacto, o que facilmente pode agradar os públicos que procuram por opções portáteis. A lente projeta uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels para imagens com até 150 cm. Também é possível reproduzir conteúdos 4K. Em forma quase cúbica, as dimensões giram em torno de 17,5 x 17,5 x 12,8 cm e a lente fornece um contraste dinâmico de 200.000:1. O consumidor encontra portas de conexão HDMI, USB, e até P2. Os interessados precisarão investir valores por cerca de R$ 8.999. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do produto durante a exibição de filmes. Porém, criticam que o equipamento não é adequado para consoles, devido a um delay no tempo de resposta.

O repetidor Wi-Fi pode ser útil para captar e amplificar o sinal da internet, uma característica interessante para quem vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo por serviços de streaming como Globoplay. O Mercusys MW300RE oferta duas antenas em seu design, o que pode aumentar a extensão de sinal proporcionada pelo aparelho por preços a partir de R$ 157.

Com este modelo, é possível atingir uma velocidade total de até 300 Mb/s, o que auxilia na rotina diária e de pouca produtividade para a maioria dos públicos. O design apresenta confecção na cor branca, e hospeda uma luz LED que orienta o usuário a encontrar o melhor lugar para instalar o produto. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de instalação e utilização do equipamento. Contudo, criticam a presença de muita instabilidade no sinal.

Repetidor de sinal Wi-Fi dual band TP-Link AC1200 RE305 oferece uma velocidade máxima de 1.200 Mbps

O TP-Link RE305 também apresenta duas antenas para aumentar a extensão do sinal. Contudo, diferente do modelo anterior, este pode ser configurado e monitorado remotamente: a fabricante disponibiliza um aplicativo que permite a verificação em tempo real do status de funcionamento e a quais sistemas ele está conectado. A velocidade máxima de processamento alcança os 1.200 Mb/s, enquanto o design fornece luzes LED para orientar o usuário sobre o melhor local para instalação.

O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 271. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a estabilidade do sinal e a facilidade de instalação. Porém, criticam a fragilidade do design.

As fitas com iluminação em LED podem ser úteis para os torcedores que gostam de decorar a casa ao assistir jogos da Copa do Mundo. As luzes podem ser personalizadas em diferentes cores, temperaturas, e frequências, o que pode ser ideal para entrar no ritmo dos jogos. O modelo da AGL, por exemplo, se destaca pela facilidade de administração remota. É possível controlar o equipamento por meio do app compatível com celular, ou até mesmo pelo controle de voz acionado por assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Também é possível programar um horário para as luzes serem acionadas automaticamente, o que diversifica a utilização. O produto está disponível por cifras a partir de R$ 175.

Com um prolongamento de cinco metros e acabamento na cor branca, esta fita possibilita uma potência de 7,2 W e um sistema de iluminação RGB com até 16 milhões de cores disponíveis. A fabricante promete tecnologia bivolt e até 90 lâmpadas por cada metro. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do produto, o acabamento, e a embalagem bem feita. Porém, alguns usuários alertam que a conectividade é complicada, e que as lâmpadas tendem a acender sozinhas.

Positivo Smart Fita LED Wi-Fi pode ser controlado remotamente via Alexa

Já a Positivo Smart Fita LED Wi-Fi garante instalação descomplicada e um padrão amplo de cores RGB. Com uma potência total de 3 W, o periférico detêm três metros de comprimento, um ajuste com 16 milhões de cores e uma fita autocolante para facilitar na utilização. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 239.

Ela também pode ser administrada à distância pelo aplicativo da fabricante, ou até pelo comando de voz via Alexa e Google Assistente. O acabamento flexível da fita admite fixação em painéis, mesas e sancas de gesso. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as diversas opções de ajustes disponíveis no aplicativo.

5. TV de tela grande – a partir de R$ 3.651

As TVs de tela grande podem ser um investimento interessante para os usuários que desejam assistir aos jogos com máxima qualidade de imagem. Além disso, estes equipamentos também costumam oferecer tecnologias que reproduzem boas cores, displays com antireflexo e até com pouca emissão de luz azul. A televisão LG ‎65UP751C, por exemplo, fornece uma tela de 65 polegadas com dimensões de 160 cm de largura por 97 cm de altura por cerca de R$ 3.651.

O dispositivo proporciona resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e uma taxa de atualização convencional de 60 Hz. O produto é indicado para o consumo diário de programação de TV, mas pode não ser agradável para usuários que planejam utilizá-la para videogame. A interface de conexão promete entradas HDMI, USB e Ethernet. É possível utilizar, ainda, a conectividade sem fio via Bluetooth ou Wi-Fi. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o bom custo-benefício para a resolução 4K ofertada.

LG ‎65UP751C oferta tecnologia de conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth

A Samsung QLED 70Q65B oferece um design de tela ultrafino, o que auxilia no encaixe nos móveis. O produto acompanha um controle remoto, que possui botões para acionar serviços de streaming, e outro para assistentes virtuais. O televisor oferta um total de 70 polegadas, distribuídas em uma resolução 4K de 3840 x 2160 pixels. A interface traseira hospeda entradas de conexão via USB, HDMI, e LAN.

A tecnologia interna do sistema promete alta nitidez e realismo de cores e detalhes, além de um painel compatível com jogos e serviços da linha Xbox. Os alto-falantes podem entregar uma experiência de som em 3D, o que aumenta o realismo e a imersão. Os interessados precisarão investir valores a partir de R$ 6.999.

O ar-condicionado Wi-Fi disponibiliza controle remoto, via app ou comando de voz por assistentes virtuais. Esta é uma característica interessante para quando a casa estiver cheia com os membros da família e precisar manter o ambiente refrigerado. Isso porque seria possível alterar as configurações do produto com apenas alguns toques no celular. Além disso, com a chegada das altas temperaturas no território brasileiro, torna-se mais confortável assistir aos jogos.

O LG Dual Inverter Voice está disponível na cor branca, o que pode agradar a públicos mais simples e minimalistas. Esta opção disponibiliza funcionamento apenas na voltagem de 220 V, e com uma eficiência razoável de até 9 mil BTUs. O motor proporciona apenas ciclos frios, o que pode satisfazer os públicos com interesses mais simplificados. O sistema interno ainda hospeda a tecnologia Inverter, que pode economizar até 70% de energia elétrica. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o bom custo benefício e a eficiência do sistema. Os interessados podem encontrar o produto por cifras a partir de R$ 2.521.

Ar condicionado LG Dual Inverter Voice economiza energia em até 70%

Já o modelo LG Artcool oferta um design elegante, confeccionado em tom cinza-chumbo similar ao aço escovado. O item promete operar em ciclos frios e quentes, o que pode substituir aquecedores e promete uma eficiência de 12 mil BTUs. É possível conectá-lo somente a voltagem de 220 V, e acompanha controle remoto. O sistema interno deste ar-condicionado também fornece a tecnologia Inverter para economizar energia elétrica. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a performance do produto e informam que ele entrega tudo o que promete. É possível encontrá-lo por valores a partir de R$ 3.139.

