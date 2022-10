Copa do Mundo 2022: 8 TVs grandes para assistir aos jogos da Seleção

A Copa do Mundo de 2022 será exibida a partir de 20 de novembro e pode ser acompanhada por meio de TVs grandes para dar uma sensação de imersão ao assistir aos jogos. As televisões a seguir apresentam alta qualidade de imagem e resolução até 4K. Empresas como LG , Samsung , TCL , Philips , e Toshiba disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 3.789 , como é o caso da LG 65UP751C, que apresenta qualidade de imagem 4K e tela com 65 polegadas.

Já a TCL QLED C715 oferta sistema operacional Android TV e tela de 65 polegadas sem bordas por valores que partem de R$ 4.709. Outra alternativa é a LG OLED65C2 Evo, que conta com taxa de atualização de 120 Hz e recurso Dolby Atmos por cerca de R$ 18.638. Veja a seguir oito TVs para assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022.

A LG 65UP751C foi desenvolvida para o consumo diário de programação de TV, o que é ideal para assistir jogos de futebol. Ela contempla uma tela de 65 polegadas, cujas dimensões alcançam 160 cm de largura por 97 cm de altura. O dispositivo proporciona resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e taxa de atualização convencional de 60 Hz. A interface de conexão promete entradas HDMI, USB e Ethernet. É possível utilizar, ainda, a conectividade sem fio via Bluetooth ou Wi-Fi. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 3.789.

Alguns dos destaques deste modelo referem-se à conexão sem fio: o aparelho é compatível com assistentes virtuais, como Alexa. Esta característica pode ser útil para consumidores que desejam uma rotina personalizada, como acionar o comando de voz e pedir que a inteligência artificial sempre ligue a TV em determinado horário em um canal específico. Também vale mencionar que o televisor foi equipado com tecnologias que prometem melhorar a visualização de séries e filmes para proporcionar maior realismo e imersão nos conteúdos. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o bom custo-benefício para a resolução 4K ofertada.

Prós: compatível com assistentes virtuais

compatível com assistentes virtuais Contras: taxa de atualização baixa

A 65PUG7906, da Philips, oferece uma tela com bordas infinitas, dimensões de 144 cm de largura por 83 cm de altura e resolução 4K. Com uma taxa de atualização padrão de 60 Hz, o aparelho fornece os sistemas operacionais Android e Google Assistente de fábrica. O modelo traz um controle remoto com configurações bem completas, além de botões de atalho para serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 4.031.

A TV apresenta quatro portas de entrada HDMI e duas USB para conectar-se a outros dispositivos, uma porta P2 para fones de ouvido ou dispositivos de som e outra para cabo Ethernet. Enquanto a conexão sem fio é feita por Wi-Fi ou Bluetooth. Alguns recursos extras oferecem o espelhamento da imagem do celular na televisão com o apertar de um botão, máxima imersão sonora e visual durante a exibição de filmes e séries, e cores vibrantes para maior verossimilhança.

Prós: é bivolt

é bivolt Contras: taxa de atualização poderia ser maior

3. Toshiba QLED M550 – a partir de R$ 4.394

A QLED M550, da Toshiba, chama atenção pela interface de conexão, que hospeda três entradas HDMI, duas USB, e outras duas AV e P2. Esta característica pode ser chamativa a usuários acostumados a conectar dispositivos ao televisor. Além disso, a tela apresenta um display com resolução 4K distribuída nas 65 polegadas. O modelo é encontrado por cerca de R$ 4.394.

Com uma extensão de 158 cm de largura por 97 cm de altura, o item ainda fornece uma taxa de atualização de 60 Hz. O botão de controle fornece teclas de atalho para serviços como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Alexa, e até Claro. A fabricante promete que o processador Quad-Core aumenta a velocidade de comando dos apps, e que o sistema Dolby Atmos Experience propõe ao usuário a experiência de cinema. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho durante a exibição de filmes. Porém, criticam que o navegador apresenta lentidão para carregar buscas na web.

Prós: compatibilidade com os serviços de streaming

compatibilidade com os serviços de streaming Contras: taxa de atualização poderia ser maior

4. TCL QLED C715 – a partir de R$ 4.709

A QLED C715, da TCL, possui uma tela com 65 polegadas e qualidade de imagem 4K. Com sistema operacional Android TV, o produto traz taxa de atualização convencional de 60 Hz e design de display sem bordas. É possível administrar o aparelho remotamente por controle de voz pelo assistente virtual Google Assistente. A tela traz dimensões totais de 144 cm de largura por 71 cm de altura. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 4.709.

Já no quesito conectividade, o modelo possui entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos, além da conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. A tecnologia ainda promete uma qualidade de imagem com 100% do volume de cores e recursos para promover uma experiência cinematográfica em casa. É possível acessar serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e mais. Avaliado com uma nota 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design e a borda infinita da tela. No entanto, criticam que o sistema Android é lento.

Prós: administração via comando de voz

administração via comando de voz Contras: relatos de travamentos constantes

5. Samsung Smart QLED The Frame 65LS03A – a partir de R$ 7.498

A Smart QLED The Frame 65LS03A, da Samsung, apresenta design slim. Isto é, a espessura da tela é incrivelmente reduzida, o que deixa o produto bastante leve e ocupa menos espaço, características que podem chamar a atenção do público mais exigente. O televisor abrange 65 polegadas, com dimensões aproximadas de 161 cm de largura por 95 cm de altura. A TV é vista por cifras a partir de R$ 7.498.

A tecnologia Wi-Fi é compatível com uma ampla gama de sistemas de streaming, como Telecine, Disney+ e Apple TV. O seu diferencial são as molduras personalizáveis, que se adaptam ao interesse do usuário e pode proporcionar maior conforto visual. A resolução do display oferta o padrão 4K, sincronizado com uma taxa de atualização de 120 Hz. A interface de conexão promete portas HDMI, USB, AV, e LAN.

Prós: modelo com peso reduzido

modelo com peso reduzido Contras: preço elevado

6. LG OLED A1 – a partir de R$ 7.029

A OLED A1, da LG, é outro modelo com tela de 65 polegadas e qualidade de imagem 4K. Um dos destaques deste modelo é a sua compatibilidade com serviços de inteligências artificiais, como Alexa, Google Assistente, e Artificial ThinQ AI. Esta característica é essencial para realizar o controle remoto das configurações do aparelho, o que aumenta a versatilidade de seu uso. O produto é vendido por valores a partir de R$ 7.029.

O televisor promete dimensões de 144 cm de largura por 89 cm de altura, e integração com a tecnologia Dolby Vision. Os recursos tecnológicas desta televisão prometem reproduzir as cores com uma taxa de verossimilhança de 100%. A tensão oferece compatibilidade com 110 V e 220 V, e um design com interface de conexão USB, Ethernet, e HDMI. A taxa de atualização do display hospeda um valor convencional de 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam positivamente o design elegante e a qualidade satisfatória das imagens exibidas.

Prós: tela com verossimilhança de cores

tela com verossimilhança de cores Contras: baixa taxa de atualização

7. Samsung Crystal UHD BU8000 – a partir de R$ 11.299

A Crystal UHD BU8000, da Samsung, hospeda uma tela extensa de 85 polegadas, cujas dimensões alcançam 190 cm de largura por 108 cm de altura. O display promete resolução 4K e uma taxa de atualização convencional de 60 Hz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 11.299 para comprar o produto.

O sistema interno dispõe de um Smart Hub com uma série de opções de jogos, que podem ser reproduzidos direto da nuvem e sem o console. Enquanto isso, a tela oferece o recurso Dynamic Crystal Color, que propõe a reprodução de imagens em cores puras e reais. Quanto ao design, a televisão oferta uma tela extremamente fina ara economizar espaço e proporcionar pouquíssimo peso. O Smart Hub também oferece compatibilidade com os serviços de streaming, como Amazon Prime Video, Netflix, e Globoplay.

Prós: tela com alta definição

tela com alta definição Contras: preço bastante elevado

8. LG OLED65C2 Evo – a partir de R$ 18.638

A OLED65C2 Evo, da LG, também oferta uma tela com espessura bastante reduzida, disposta em um total de 65 polegadas. O sistema interno promete a exibição verossímil, nítida, e agradável das cores de filmes, séries, e videogames. Recursos como Dolby Vision IQ e Dolby Atmos podem proporcionar uma experiência digna de tela e áudio de cinema, sem ruídos ou alta pigmentação na imagem. Além disso, a fabricante promete 20% mais brilho do que os modelos convencionais. Ela é encontrada por cerca de R$ 18.638.

O item proporciona resolução de imagem 4K, taxa de atualização de 120 Hz e dimensões aproximadas de 144 cm de largura por 88 cm de altura. O software do televisor deve proporcionar um contraste infinito, pois os pixels autoiluminados conseguem atingir os pretos mais profundos e emitir alta nitidez para imagens escuras.

Prós: design com tela ultrafina

design com tela ultrafina Contras: preço elevado

