Curso de marketing digital gratuito: veja 7 sites para fazer online

É possível encontrar cursos de marketing digital gratuitos em algumas plataformas na Internet. Sites como Sebrae , Coursera e Rock University oferecem conteúdos online para quem pretende se especializar na área ou está começando a empreender. Há opções de nível iniciante, intermediário e avançado, para que o usuário escolha de acordo com seus conhecimentos. Em algumas plataformas, também é possível obter um certificado ao final do curso. Confira, na lista a seguir, sete sites com opções de curso de marketing digital.

1. Sebrae

Voltado para empreendedores, o site do Sebrae (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline) oferece diversas opções de curso de marketing digital grátis. A plataforma permite que o usuário otimize a busca selecionando alguns filtros, como "empreendedorismo", "mercado e vendas" e "inovação". Entre os cursos, pode-se destacar: "Marketing digital para a sua empresa: primeiros passos", "Trade Marketing", "Ganhe mercado com o plano de marketing" e "Planejamento de marketing: ferramentas práticas".

Os cursos do Sebrae são gratuitos, e os alunos podem adquirir certificado após concluírem os estudos. Na lista de cursos, que contemplam os níveis iniciante, intermediário e avançado, é possível ver a duração de cada um deles e qual é o tempo máximo para conclusão das aulas. Um ponto interessante para quem quer empreender é que é possível selecionar "já tenho um negócio" ou "quero abrir um negócio" na hora de pesquisar os cursos.

2. HubSpot Academy

O HubSpot Academy (https://academy.hubspot.com/pt/lessons) é mais uma alternativa para quem busca cursos de marketing digital online e gratuitos. A plataforma pertence à empresa HubSpot, que fabrica softwares para inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente. Nela, é possível encontrar aulas sobre marketing de conteúdo, e-mail marketing, inbound marketing, geração de leads, relatórios e desempenho, mídias sociais e mais. O principal destaque, entretanto, é a certificação "Inbound Marketing", com quase cinco horas de aula sobre o assunto.

O usuário consegue filtrar a busca selecionando categoria, tipo de conteúdo, duração, níveis e idioma. Para começar os estudos, basta criar uma conta na plataforma informando nome e e-mail. Vale ressaltar que apenas as opções com o selo "curso de certificação" oferecem certificado de conclusão. O site oferece aulas gratuitas de nível iniciante, intermediário e avançado, e não possui planos de assinatura.

3. Rock University

Na plataforma Rock University (https://university.br.rockcontent.com) também é possível encontrar um catálogo com opções de curso de marketing digital completos. Marketing de conteúdo, inbound marketing, copywriting, e-mail marketing e SEO (Search Engine Optimization) estão entre os cursos com certificado oferecidos gratuitamente pelo serviço. Ao clicar sobre cada opção, é possível ver a duração dos estudos, a quantidade de aulas e o nível.

Os interessados conseguem filtrar a busca selecionando tipo de conteúdo, nível, habilidades, produto e competência. Embora haja aulas gratuitas, a Rock University também conta com cursos premium –para ver o conteúdo e pegar o certificado, o usuário deve pagar. A certificação premium é exclusiva para clientes dos produtos e serviços da Rock Content. O plano Business custa R$ 250 por mês e é ideal para empresas em crescimento, enquanto o plano Corporate custa R$ 1050 por mês e é indicado para quem busca controlar setores de uma empresa.

4. Coursera

No site Coursera há um curso de marketing digital para iniciantes (https://www.coursera.org/learn/estrategia-marketing-digital) oferecido pela Universidade de São Paulo (USP). O curso tem como objetivo abordar alguns pontos fundamentais da área, como ROI, SEO, SEM, testes AB, além de ensinar os alunos a gerenciar o funil de conversão e usar plataformas como Google Adwords, Google Analytics e Facebook Ads. Não há aulas de nível intermediário ou avançado na plataforma.

É possível ver a quantidade de aulas, testes e avaliações de outros estudantes que já acessaram o conteúdo. Existem formas diferentes de participação nos cursos: o usuário pode participar como ouvinte, acessando o conteúdo gratuitamente, ou realizar um pagamento para fazer as tarefas e obter um certificado. No caso do curso de marketing digital, é possível se cadastrar gratuitamente e obter o certificado.

5. Google Ateliê Digital

O Google Ateliê Digital (https://learndigital.withgoogle.com/ateliedigital/) é a plataforma do Google que oferece cursos de dados e marketing digital na web. Basta selecionar a categoria "marketing digital", no lado esquerdo da tela, para ver os conteúdos. "Fundamentos do marketing digital", "Leve sua empresa para a web", "Garanta que os clientes encontrem você on-line", "Promova sua empresa com publicidade on-line" e "Gere conteúdo para promover sua empresa" estão entre as aulas disponíveis.

Os cursos do Google Ateliê Digital são gratuitos, e não existem planos para assinantes. A plataforma conta com opções de nível iniciante, intermediário e avançado. No entanto, nem todos os cursos oferecem certificado quando o aluno finaliza os estudos, apenas aqueles que possuem o selo "inclui certificação".

6. Mirago

A Mirago (https://www.mirago.com.br/cursos/gratuitos/) é uma plataforma focada em oferecer cursos sobre temas que envolvem o mercado digital, como marketing digital, e-commerce e vendas. Os cursos de marketing digital gratuitos são apenas de nível iniciante. "Marketing digital para empreendedores", "Como conquistar clientes para sua agência", "SEO básico" e "Marketing digital para empreendedores" estão entre os títulos disponíveis. Todos oferecem certificado para quem os finaliza.

Para quem deseja se aprofundar nos estudos e ter acesso a mais cursos, inclusive de níveis intermediário e avançado, a Mirago conta com planos pagos. O mais completo é o "Pro Anual", no valor de R$ 75 por mês, que possibilita um ano de acesso a plataforma, mais de 200 horas de cursos online, materiais complementares e fórum de dúvidas. .

7. Hotmart Academy

A Hotmart Academy (https://hotmart.com/pt-br/digital-learning) é a plataforma ideal para quem quer fazer curso de marketing digital para afiliados. Voltada para quem quer empreender no mercado digital, a ferramenta tem o objetivo de ajudar o usuário a usar os recursos da Hotmart nas estratégias de vendas e impulsionar o próprio negócio. A ferramenta também tem conteúdos para quem planeja vender produtos de terceiros em troca de comissões.

O acesso à Hotmart Academy é gratuito, e as aulas são de nível iniciante. É possível fazer download de materiais complementares, além de tirar dúvidas com outros empreendedores. Ao fim de cada módulo, o usuário é certificado de acordo com a área de estudos que acabou de concluir e poderá compartilhar seus badges com o mercado – através do LinkedIn, por exemplo.

