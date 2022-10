Curte House of the Dragon? 8 jogos com dragões que você precisa conhecer

A Casa do Dragão , série que faz parte do mundo de Game of Thrones , terá o último episódio da sua primeira temporada disponibilizado neste domingo (23) para os assinantes do HBO Max . Se na TV é comum ver produções com temática medieval envolvendo dragões, o mesmo acontece nos jogos. Em games de aventura e fantasia, caso de Skyrim , Elden Ring e Dark Souls , eles são apresentados como criaturas majestosas, poderosas e muito difíceis de lutar contra, aparecendo inclusive como chefes ou mesmo parte de equipamentos. Se você é fã dessa temática, veja a seguir oito jogos que trazem representações de dragão ao longo da aventura para curtir.

1. Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim é um dos jogos mais populares e aclamados da década passada. No site agregador de críticas Metacritic, ele detém o selo "must-play" (algo como imperdível), 94% de aprovação da crítica especializada e 84% do público. Além disso, na época do lançamento, em 2011, o game foi o primeiro título ocidental a conquistar 40/40 nas avaliações da revista Famitsu, um tradicional veículo sobre videogame do Japão e do mundo.

No game, os jogadores são apresentados a um mundo aberto fantástico, cheio de criaturas mágicas como dragões, vampiros, lobisomens e gigantes. Com amplas missões, o usuário pode trilhar seu próprio caminho além da história principal. O título está disponível para compra nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

2. Dark Souls

Dark Souls é uma das franquias de jogos mais influentes de todos os tempos. O primeiro título, lançado em 2011, rapidamente chamou a atenção dos críticos e dos fãs por conta da ambientação sombria, das mecânicas de combate e da dificuldade para completar as batalhas. Em 2021, o título foi coroado "o melhor jogo de todos os tempos" pelo Golden Joystick Awards, uma das principais premiações do ramo.

A franquia é ambientada em um mundo de fantasia sombrio, no qual jogadores encontram diversas criaturas, cenários fantásticos e muitas batalhas. Um dos responsáveis pela propagação do subgênero souls-like, o primeiro game da franquia recebeu uma versão remasterizada em 2018, que está disponível para Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC.

Outra franquia que está no coração dos fãs é The Witcher, que conta com o protagonista Geralt de Rívia, interpretado pelo ator Henry Cavill no seriado da Netflix de mesmo nome. O título foi baseado na série literária do escritor Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, muito popular em seu país de origem, Polônia.

Situado em um mundo de fantasia medieval, The Witcher apresenta aos usuários criaturas como ghouls, djinn e, claro, dragões. A CD Projekt Red anunciou um novo The Witcher em março desse ano, ainda sem data de estreia, mas que promete renovar a saga. No entanto, o mais recente game da série, The Witcher 3, está disponível no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, com previsão de chegada para PS5 e Xbox Series X/S ainda este ano.

4. Elden Ring

No game, que teve a cooperação de George R.R. Martin, autor do best-seller Game of Thrones, na criação da mitologia do mundo, os jogadores acompanham a jornada de Tarnished. O protagonista possui a missão de procurar e reunir os pedaços do Elden Ring e se tornar o Elden Lord. O título está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Segundo a sua descrição no Steam, Game Of Thrones: A Telltale Games Series é um jogo episódico dividido em seis partes. No game, por meio de um sistema de escolhas, diálogos e uma narrativa envolvente, os usuários acompanham a história da Casa Forrester, uma família nobre do norte de Westeros. Nomes como Emilia Clarke, Natalie Dormer e Iwan Rheon podem ser encontrados no game, uma vez que alguns personagens do jogo são visualmente semelhantes aos atores que os interpretaram no seriado da HBO.

Dragon Age: Inquisition é outro nome que figura entre aqueles que receberam o prêmio de "jogo do ano" e que conta com as criaturas voadoras. O game chama a atenção pela quantidade de conteúdo disponível, pelos cenários detalhados e por conta do modo história. Com uma rica mitologia, os jogadores podem esperar variedade na gameplay, que está disponível para PS4, Xbox One e PC.

A série da Capcom teve início na época do PlayStation 2 (PS2) e até hoje é um sucesso entre os fãs. Em 2018, ela ganhou um novo capítulo intitulado Monster Hunter: World. No RPG, os jogadores, na pele de caçadores de monstros, devem achar e eliminar criaturas gigantescas para criar armaduras e equipamentos. Então, é possível unir forças com amigos e criar grupos na hora de realizar missões. O jogo pode ser encontrado para PS4, Xbox One e PC.

Para finalizar a listagem de jogos com criaturas fantásticas, vale lembrar do Spyro, o famoso dragãozinho roxo que teve a sua estreia na época do PlayStation. Em 2018, os games da trilogia original receberam versões remasterizadas com gráficos melhorados e dublagem em português. Caso queira embarcar nessa aventura de visuais encantadores, basta baixar o game no PS4, Nintendo Switch, Xbox One ou PC.