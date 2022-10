Curte Os Anéis de Poder? Veja 8 jogos que você precisa conhecer

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é a nova série televisiva da Amazon Prime e vem fazendo muito sucesso com crítica e público. Se nas TVs, as séries e filmes do universo de J.R.R. Tolkien conquistam multidões, nos games, títulos de aventura e fantasia dignos da obra do escritor também são populares entre os gamers – especialmente por contarem com criaturas mágicas e mundos com visuais deslumbrantes.

Sejam eles games diretamente inspirados, como Middle-Earth: Shadow of Mordor, ou jogos que se aproximam por conta da temática e ambientação, como Dragon Age e Fable, que incluem elfos, orcs e dragões em seu elenco, essas obras de fantasia encantam os fãs. Pensando nisso, o TechTudo reuniu oito jogos do gênero que você precisa conhecer.

1 de 8 Middle-Earth: Shadow of War é a sequência do aclamado Shadow of Mordor — Foto: Reprodução/Steam Middle-Earth: Shadow of War é a sequência do aclamado Shadow of Mordor — Foto: Reprodução/Steam

1. Middle-Earth: Shadow of Mordor e Shadow of War

Middle-Earth: Shadow of Mordor e Middle-Earth: Shadow of War são baseados no mundo fantástico de Tolkien. Situados entre os eventos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", os jogos se apoiam no material do lendário escritor para apresentar aventuras e personagens inéditos aos jogadores.

Em Shadow of Mordor, os usuários acompanham Talion, um patrulheiro que teve a sua família (e vida) tiradas dele pelos servos de Sauron. Contudo, o personagem é revivido e unido os espírito Celebrimbor. Juntos, eles partem em uma jornada de vingança contra as forças malignas. No entanto, os planos da dupla são frustrados e, por isso, eles decidem criar um novo Anel do Poder para liderar um exército de orcs com o objetivo de derrotar Sauron — o que dá início ao enredo de Shadow of War.

Se você é fã da série "O Senhor dos Anéis: os Anéis de Poder", provavelmente gostará de ambos os títulos. As aventuras são uma oportunidade de reencontrar seres como os Elfos e os Orcs, além de outros elementos, que popularizaram a obra de Tolkien. Os jogos podem ser comprados nas plataformas PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

2 de 8 Middle-Earth: Shadow of Mordor e Middle-Earth: Shadow of War possuem aventuras no universo criado por Tolkien — Foto: Divulgação/Warner Middle-Earth: Shadow of Mordor e Middle-Earth: Shadow of War possuem aventuras no universo criado por Tolkien — Foto: Divulgação/Warner

Em Dragon’s Dogma: Dark Arisen, o protagonista, após um evento que mudou a sua vida, é destinado a enfrentar um temível e poderoso dragão para retomar o que lhe foi tirado. Ao lado de companheiros, o herói ainda enfrenta diversos monstros para tentar evitar o apocalipse. O jogo é uma sequência/relançamento de Dragon's Dogma, lançado em 2012.

Com relação ao jogo original, Dark Arisen trouxe novas áreas para explorar, inimigos inéditos e missões extras, além de mecânicas melhoradas. Dessa forma, o título é considerado a "versão definitiva" de Dragon's Dogma. O game está disponível para compra nas plataformas PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, Xbox One e PC.

3 de 8 Em Dragon’s Dogma: Dark Arisen, os jogadores precisam enfrentar um temível dragão para salvar o mundo — Foto: Reprodução/Steam Em Dragon’s Dogma: Dark Arisen, os jogadores precisam enfrentar um temível dragão para salvar o mundo — Foto: Reprodução/Steam

Uma das franquias mais famosas dos games, The Legend of Zelda teve o seu décimo nono título lançado em 2017. Conhecido como Breath of the Wild, o jogo conquistou o coração dos fãs com facilidade devido ao seu visual, cuidado com os detalhes, combate elaborado e a possibilidade de explorar um mundo aberto.

Na história, Link, o protagonista, acorda em uma Hyrule devastada por uma tragédia. Sem entender o que está acontecendo, o herói inicia uma nova aventura para livrar o seu reino das forças malignas. O game foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, e garantiu diversas indicações (e vitórias) em premiações como The Game Awards e GDC Awards. O título está disponível para Nintendo Switch.

Vale ressaltar que a sequência de Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, está previsto para chegar de forma exclusiva ao Nintendo Switch em maio de 2023. Nele, jogadores poderão explorar novamente o mundo aberto e, ainda, alcançar os céus por meio de novas habilidades.

4 de 8 Sequência da franquia The Legend of Zelda foi mencionado pela primeira vez durante a E3 2021; game é um dos mais amados do gênero — Foto: Divulgação Sequência da franquia The Legend of Zelda foi mencionado pela primeira vez durante a E3 2021; game é um dos mais amados do gênero — Foto: Divulgação

4. LEGO: O Senhor dos Anéis

Conhecidos pelo humor e diversão, os jogos da Lego sempre adicionam elementos cômicos ao material original. Isso não foi diferente com a obra de Tolkien, que ganhou a versão brinquedo em 2012. Na trama, os jogadores conseguem reviver os eventos da trilogia original de filmes:"O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres" e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei". O game está disponível para PC, mas foi lançado também para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Vita , Nintendo Wii , Android e iOS.

5 de 8 O Senhor dos Anéis ganhou também uma aventura totalmente Lego — Foto: Reprodução/Steam O Senhor dos Anéis ganhou também uma aventura totalmente Lego — Foto: Reprodução/Steam

5. Dragon Age

Recheada de elementos do gênero RPG, a série Dragon Age é uma aclamada franquia na qual é possível escolher entre ser mago, guerreiro ou ladino, além de decidir se será humano, elfo, anão ou, em Dragon Age: Inquisition, Qunari. Situados no fictício continente de Thedas, os jogos possuem uma mitologia fantástica que envolve dragões, demônios e diversas outras criaturas mágicas.

Vale lembrar que em junho deste ano, a BioWare anunciou o quarto título da franquia: Dragon Age: Dreadwolf, ainda sem data de estreia. Ainda, de acordo com a desenvolvedora, Solas, um dos personagens do game anterior, irá retornar. Enquanto Dreadwolf não chega, é possível curtir Dragon Age: Inquisition no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

6 de 8 Dragon Age: Dreadwolf confirma o retorno de Solas de Dragon Age: Inquisition na história — Foto: Reprodução/BioWare Dragon Age: Dreadwolf confirma o retorno de Solas de Dragon Age: Inquisition na história — Foto: Reprodução/BioWare

6. Baldur’s Gate

Baldur's Gate foi um dos primeiros trabalhos da desenvolvedora BioWare. O jogo foi um sucesso nos anos 2000 e atraiu a atenção do público por utilizar as regras de Advanced Dungeons and Dragons. Na trama, o seu personagem é envolvido em um mistério que pode colocar a Sword Coast e Baldur's Gate em perigo. Baldur's Gate: Enhanced Edition está disponível para compra em PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch, Android,iOS e PC.

7 de 8 Baldur’s Gate se tornou um clássico dos jogos de RPG após o seu sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/Steam Baldur’s Gate se tornou um clássico dos jogos de RPG após o seu sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/Steam

7. Fable

Lançado em 2004, Fable até hoje é um jogo conhecido no mundo dos games. Na história, jogadores guiam um rapaz órfão que teve a sua vila, Oakvale, atacada e destruída. Ao longo da jornada, as escolhas dos usuários impactam diretamente na percepção dos habitantes de Albion, o mundo fictício do título, que passam a enxergar o herói como uma pessoa boa ou ruim.

Em 2020, a Microsoft anunciou a continuação da história de Fable, que já conta com os títulos Fable 2, Fable 3 e Fable: The Journey. Revelado há dois anos, Fable 4 ainda não tem muitos detalhes e está previsto para ser lançado para Xbox Series X. Enquanto isso, se quiser, é possível comprar Fable Anniversary, a versão comemorativa dos 10 anos do jogo original, no PC e nos consoles Xbox One, Xbox Series S/X. Vale lembrar que os títulos estão inseridos no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

8 de 8 Em 2014, a versão Fable Anniversary comemorou os 10 anos do jogo original, lançado em 2004 — Foto: Divulgação/Lionhead Em 2014, a versão Fable Anniversary comemorou os 10 anos do jogo original, lançado em 2004 — Foto: Divulgação/Lionhead

