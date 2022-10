Eleições 2022: 5 sites para ver pesquisas eleitorais para presidente

É possível ver pesquisas eleitorais para o cargo de presidente da República em sites de instituições como Datafolha, Ipec, PoderData, Atlas Intel e Ipespe. Nessas plataformas, os eleitores podem buscar dados sobre a intenção de voto dos cidadãos brasileiros no segundo turno das Eleições 2022, que ocorre no próximo domingo (30). Na lista abaixo, saiba qual é a confiabilidade das pesquisas feitas pelos institutos, bem como seus métodos e amostragens. Veja, também, como encontrar dados eleitorais para presidente no site das instituições.

1. Ipec (ex-Ibope)

O Ipec, sigla para Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, é uma instituição que faz diversos tipos de estudos, incluindo pesquisas de intenção de voto. O instituto utiliza metodologias qualitativas e quantitativas com amostras coletadas por entrevistas presenciais, telefônicas e pela web, além de grupos de discussão, comunidades virtuais e entrevistas em profundidade. Há ainda outros tipos de metodologias de pesquisa e de técnicas estatísticas utilizadas nos estudos, como inspiração etnográfica, semiótica e fusão de dados.

Para ver os dados eleitorais pesquisados pelo instituto, vá até o site do Ipec (https://www.ipec-inteligencia.com.br/) e clique em "Pesquisas", na barra superior. Role a tela para encontrar o estudo desejado e selecione a opção "Baixar Pesquisa". Em seguida, um PDF com as informações será baixado no computador. Também é possível clicar em "Baixar release" para ter acesso a um resumo do estudo realizado. O Ipec não é vinculado a nenhum veículo de comunicação.

2. Datafolha

Criado em 1983, o Datafolha é um instituto de pesquisa vinculado ao jornal Folha de São Paulo. Ele realiza pesquisa eleitoral para os cargos de presidente e governador, além de estudos sobre avaliação de governo, pesquisa de opinião e de mercado. Entre as metodologias utilizadas estão pesquisa online, domiciliar, em pontos de fluxo populacional, pesquisa telefônica automatizada, análise estatística, estudos qualitativos online e com grupos focais e entrevistas em profundidade.

Para conferir as pesquisas eleitorais para presidente, vá até o site do Datafolha (https://datafolha.folha.uol.com.br/) e clique em "Pesquisa Eleitoral", no menu superior. Depois, basta clicar no título da pesquisa escolhida. Ela será aberta em uma matéria com as informações sobre o estudo.

3. PoderData

O PoderData é uma empresa de pesquisas de opinião e mercado que pertence ao grupo de comunicação Poder360. Os levantamentos podem ser periódicos ou pontuais e são publicados no portal Poder360. A empresa utiliza como metodologia pesquisas por meio telefônico, com base em dezenas de milhões de números fixos e celulares em todo o Brasil. A seleção dos números discados é feita aleatoriamente e de maneira automática.

O estudo usa o sistema IVR (Interactive Voice Response), em que os participantes recebem uma ligação gravada e respondem às perguntas pelo teclado do telefone. São consideradas apenas as chamadas nas quais o entrevistado completa todas as respostas — para que não haja distorção na base de dados. Para ver as pesquisas, é preciso ir até o site do PoderData (https://www.poder360.com.br/category/poderdata/), clicar no levantamento desejado e conferir a matéria com os dados.

4. Atlas Intel

Atlas Intel é uma empresa que realiza levantamentos representativos com metodologia científica de pesquisa online — que é mais econômica quando comparada às pesquisas de localização ou por telefone. O instituto faz apurações nacionais e regionais, além de enquetes de eventos utilizando inteligência demográfica, segmentação e análise avançadas. A empresa une métodos quantitativos e experimentais com tecnologias de big data para oferecer os resultados.

Além do Brasil, a Atlas Intel também atua em países como Argentina, Bolívia, Equador e Chile. O instituto não é vinculado a nenhuma empresa de comunicação. Para ver a pesquisa eleitoral, acesse o site da empresa (https://atlasintel.org/poll/brazil-national-2022-10-24) e clique em "Download". Os dados dessas pesquisa de nível nacional foram coletados entre os dias 18 e 22 de outubro de 2022, com uma amostra de 4.500 respondentes. A margem de erro é de 1% para mais ou para menos.

5. Ipespe

O Ipespe, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, foi criado em 1986 por professores universitários e pesquisadores. Ele possui atuação nacional e internacional em pesquisas de opinião pública e mercado e já fez levantamentos nos 5.570 municípios brasileiros. As metodologias utilizadas são: pesquisas quantitativas face a face, telefônicas, mobile, virtual e pesquisas qualitativas, com grupos focais e entrevistas em profundidade presenciais e remotas.

O instituto possui pesquisadores em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com supervisão em tempo real e checagem de todas as entrevistas. Para ver as pesquisas eleitorais para presidente, vá ao site do Ipespe (https://ipespe.org.br/) e clique em "Conteúdos", no menu superior. Depois, selecione a opção "Pesquisas", no menu localizado ao lado direito da tela. Escolha a pesquisa, clique em "Leia mais" e, por fim, em "Baixar" para fazer o download dos dados para o seu computador.

