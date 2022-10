Eleições 2022: 8 apps que podem te ajudar muito na hora de votar

As Eleições de 2022 acontecem neste domingo (2) em todo o Brasil, e alguns aplicativos podem facilitar a sua vida durante o dia de votação. Entre eles estão o e-Título e o RG Digital, que podem prover as documentações necessárias para votar; Google Maps e Waze , para encontrar rotas até a zona eleitoral; e o Resultados , que possibilita acompanhar a apuração de votos em tempo real. Pensando nessas e outras possíveis questões de eleitores, o TechTudo reuniu oito aplicativos úteis para as Eleições de 2022. Confira nas linhas a seguir.

1 de 8 Disponíveis para Android e iPhone (iOS), plataformas gratuitas reúnem funções úteis para os eleitores; confira a lista com 8 apps — Foto: Divulgação/TSE Disponíveis para Android e iPhone (iOS), plataformas gratuitas reúnem funções úteis para os eleitores; confira a lista com 8 apps — Foto: Divulgação/TSE

1. Google Keep ou Notas

O Google Keep, app disponível para celulares Android, e o Notas, disponível para iOs (iPhone), podem ser bons aliados no registro de "colas eleitorais”. Assim, quando o eleitor se deparar com propostas interessantes na rua, na TV ou em um panfleto, por exemplo, ele poderá anotar os números dos candidatos facilmente no celular, de forma a manter todos os dados em um só lugar.

Vale lembrar, no entanto, que a Justiça Eleitoral não permite o uso de equipamentos eletrônicos dentro da cabine de votação. Nesse sentido, o ideal, então, é que as pessoas passem as informações para o papel quando chegarem ao local de votação.

2 de 8 “Google Keep” e “Notas” são apps ideais para o registro de “colas eleitorais” – no dia da votação, contudo, números devem estar no papel — Foto: Reprodução/Mariana Tralback “Google Keep” e “Notas” são apps ideais para o registro de “colas eleitorais” – no dia da votação, contudo, números devem estar no papel — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Google Maps ou Waze

Os apps de mapas disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS) podem ser úteis para encontrar as melhores rotas até seu local de votação. Para visualizar os trajetos possíveis, basta inserir o local de partida e o destino na barra de busca. Então, os caminhos mais indicados para chegar serão exibidos, considerando congestionamentos e outros possíveis problemas no trânsito.

Além disso, os aplicativos também podem ajudar a encontrar vagas de estacionamento perto da zona eleitoral. No Google Maps, por exemplo, basta definir um local e, depois, ir até a barra de pesquisa e digitar “Estacionamento”. Feito isso, o app mostrará todas as opções da região em vermelho na tela. Então, selecione uma delas e toque em “Rotas”.

3 de 8 Google Maps mostra trajetos para o local de votação, além de listar os estacionamentos mais próximos; é importante também se atentar à horários de funcionamento, pois a votação acontece em um domingo, dia em que muitos estabelecimentos estão fechados. — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Google Maps mostra trajetos para o local de votação, além de listar os estacionamentos mais próximos; é importante também se atentar à horários de funcionamento, pois a votação acontece em um domingo, dia em que muitos estabelecimentos estão fechados. — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

No Waze, por sua vez, toque em “My Waze” e digite o local de destino no campo “Para onde?”. Na tela de apresentação do local, toque em “Ver mais estacionamentos”, escolha uma das opções da lista e aperrte em “Estacionar aqui”. Por fim, confirme a ação em “Ir agora”.

Vale ressaltar, contudo, que também é importante estar atento ao horário de funcionamento dos estabelecimentos, pois a votação acontece no domingo, e muitos locais podem estar fechados.

4 de 8 Além de exibir os melhores trajetos, Waze mostra os estacionamentos próximos ao seu local de votação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Além de exibir os melhores trajetos, Waze mostra os estacionamentos próximos ao seu local de votação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. e-Título

O e-Título é um aplicativo desenvolvido pelo TSE, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), que permite tanto emitir o título de eleitor digital quanto conferir informações diversas do processo eleitoral. No primeiro acesso, é necessário registrar dados como “Nome”, “Data de Nascimento” e “CPF”. Então, após preencher todos os campos, será possível navegar no app.

Na página inicial, é possível conferir situação eleitoral, número do título, local de votação, seção, zona e outras informações. Já na aba “Mais opções”, dá para emitir certidões de quitação eleitoral, fazer justificativas de ausência, consultar débitos eleitorais e verificar mais procedimentos.

Vale dizer que as pessoas que tenham realizado o recadastramento biométrico poderão apresentar a versão digital do título no dia da votação como comprovante de identificação. Para isso, no entanto, ele precisa apresentar fotografia 3x4 do eleitor. Caso contrário, será necessário levar um documento oficial impresso e com foto.

5 de 8 Aplicativo e-Título funciona como uma via digital do título de eleitor e reúne as informações registradas na Justiça Eleitoral — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo e-Título funciona como uma via digital do título de eleitor e reúne as informações registradas na Justiça Eleitoral — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O RG digital está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e é uma alternativa prática para apresentar um documento oficial com foto no dia das eleições. Antes de tudo, porém, é importante lembrar que o serviço foi lançado recentemente e ainda não está disponível em todos os estados brasileiros - somente Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para gerar a versão digital do documento, procure na Google Play Store ou App Store por “RG Digital”. Os resultados mostrarão uma versão do app voltada para cada estado brasileiro - ou seja, é preciso ter atenção às siglas e, então, baixar o que corresponde ao seu estado. Em seguida, abra o app, e com o documento físico em mãos, realize cadastro ao escanear o QR Code e fazer o reconhecimento facial. Caso não tenha a versão impressa do documento, não será possível seguir com o processo.

6 de 8 RG digital substitui a versão impressa do documento, mas ainda não foi disponibilizado em todas as regiões do país — Foto: Reprodução/Mariana Tralback RG digital substitui a versão impressa do documento, mas ainda não foi disponibilizado em todas as regiões do país — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O aplicativo “Resultados” foi desenvolvido pelo TSE e é uma excelente opção para manter os eleitores informados sobre a apuração do pleito deste ano. Isso porque a plataforma, disponível para Android e iPhone (iOS), vai permitir acompanhar, em tempo real, a contagem dos votos em todo o Brasil. O uso é simples: depois da instalação, a página inicial do app mostra a lista de candidatos à presidência e a porcentagem de votos já computados para cada um.

Para visualizar a apuração de outros cargos, basta inserir um estado, município e o nome do candidato ou candidata. Na aba “Totalização”, na parte inferior da tela, o app ainda informa a porcentagem de seções totalizadas.

7 de 8 Disponível para Android e iPhone, app “Resultados” mostrará a apuração de votos das Eleições em tempo real — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Disponível para Android e iPhone, app “Resultados” mostrará a apuração de votos das Eleições em tempo real — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

6. Pardal

O aplicativo “Pardal”, criado em 2014 pela Justiça Eleitoral, estimula as pessoas a combaterem abusos e práticas eleitorais irregulares, disponibilizando uma aba para queixas em tempo real – já são mais de 18 mil registros em todo o país. A ferramenta pode ser encontrada na Google Play Store e na App Store, além de contar com um formulário web nos portais da Justiça Eleitoral.

Entre as ações passíveis de denúncias, estão a compra de votos, calúnia eleitoral, derramamento de santinhos, falsidade ideológica eleitoral, injúria eleitoral, caixa 2, promoção de desordem que prejudique trabalhos eleitorais, transporte ilegal de eleitores e crimes de boca de urna.

Para fazer um registro, basta instalar o app e selecionar uma das opções: “Fazer uma denúncia” ou “Consultar uma denúncia” – se possível, envie fotos e vídeos para que a queixa sobre o crime eleitoral fique ainda mais completa.

8 de 8 Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, aplicativo Pardal tem o objetivo de registrar abusos e práticas eleitorais irregulares — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, aplicativo Pardal tem o objetivo de registrar abusos e práticas eleitorais irregulares — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de TSE e Correio Braziliense

