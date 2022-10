ENEM 2022: 6 apps para estudar para o exame pelo celular

É possível estudar para o ENEM 2022 pelo celular de maneira simples e prática. Isso porque diversos apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) auxiliam no processo de aprendizado e preparação para a prova. O Exame Nacional do Ensino Médio acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro e contará com questões nas áreas de linguagens, matemática, ciências humanas e da natureza, além da redação. Nesse sentido, há apps com planos de estudos completos para todos os temas avaliados no concurso, além de opções com revisão, resumos e exercícios pra treino. Na lista a seguir, confira seis apps muito úteis para se preparar para o ENEM 2022.

1. Geekie Games

O Geekie Games é uma plataforma de ensino preparatória para o ENEM disponível para Android e iPhone (iOS). Ao se cadastrar no app, o usuário escolhe qual curso deseja realizar e em qual universidade. A partir disso, o sistema fornece uma trilha de aulas personalizadas. Cada tema inicia com um teste que aponta em qual nível o estudante está na disciplina. Quando uma fase é finalizada, outra é desbloqueada, e, assim, sucessivamente. Também há atividades, videoaulas e ainda simulados para treino, que devem ser feitos dentro do mesmo tempo da prova original.

A plataforma é gratuita para testes por seis dias. Após esse período, é preciso assiná-la para continuar as etapas. O valor é R$ 30,99/mês, ou R$ 20,99 no plano bimestral, e ainda R$ 19,99 no trimestral. Apesar da versão premium, é possível usar o aplicativo para acessar conteúdos gratuitos, organizados de acordo com as disciplinadas.

Para usar o Geekie, basta abrir o app, tocar em “Cadastrar” e, logo em seguida, selecionar qual curso quer realizar. Também haverá a opção “Ainda não sei o curso” para quem não decidiu qual formação fazer. Depois, é possível escolher em qual universidade deseja estudar. Em seguida, basta digitar nome, e-mail, senha e celular para completar o cadastro. A primeira fase das aulas estará desbloqueada. Toque em “Começar” para iniciar o processo.

2. Prepara Simulado ENEM 2022

Para quem deseja rever e estudar pelas provas anteriores do ENEM, o Prepara é uma boa opção gratuita. O app contém os simulados do concurso desde 2009 até 2021. É possível selecionar as provas por ano, matéria ou área. Ao finalizar um exame, ele é adicionado ao histórico do app. Em relação às redações, a plataforma apresenta os temas passados, além das provas que receberam nota mil para leitura. Também há dicas e conteúdos sobre o teste, como resumos de disciplinas e principais temas avaliados no ENEM. O sistema é totalmente gratuito com anúncios e está disponível na Google Play Store para download.

Para acessar as provas no Prepara, abra o app e toque em “Simulados”. Não é necessário cadastro. Escolha o ano, matéria ou área desejada. Depois, pressione “Iniciar novo simulado”. Então, o aplicativo apresentará as questões com as alternativas de “A” à “E”. Para dar continuidade, toque em “Próximo”. Na barra superior, o sistema exibirá o tempo que já foi decorrido no teste. Caso você saia, é possível voltar de onde parou ao entrar novamente na prova e pressionar “Continuar simulado”. Ao final, as pontuações e o tempo gasto em cada caderno serão exibidos.

Estudar biologia, química, física, matemática, geografia, entre outras disciplinas, é possível com o RevisApp. O serviço oferece mais de 300 aulas com os principais temas do Ensino Médio avaliados no ENEM. Além do conteúdo para revisão e aprendizado, há diversos exercícios, com questões que foram aplicadas em vestibulares variados.

Outro recurso é a área de estatísticas, que apresenta o nível do candidato em cada matéria, além do desempenho e conquistas atingidas no app. O RevisApp oferece uma vasta quantidade de aulas, sem custo. No entanto, alguns conteúdos só estão disponíveis na versão premium, que custa R$ 7,49 mensais. Também existe a possibilidade de assinar o plano vitalício, que concede acesso permanente aos recursos pagos da plataforma, por R$ 79,99.

Para usar o aplicativo, baixe-o na Google Play Store ou App Store e selecione a disciplina que deseja aprender. Em seguida, os temas serão exibidos. Basta tocar em um deles para que os artigos e exercícios sejam disponibilizados. Também há possibilidade de trocar o idioma dos conteúdos em “Perfil” na barra inferior e, depois, em “Idiomas”. O app oferece opções em português, inglês e espanhol.

4. Questões ENEM 2022

Treinar com exercícios e simulados de provas anteriores pode ser um bom preparatório para o exame oficial. Com o Questões ENEM 2022, você pode tanto selecionar uma pergunta avulsa da prova de 2021 para responder, como acessar o banco completo com os exames de cada ano. Por lá, estão disponíveis as provas de 2009 até 2021.

Ao solucionar uma questão, o app apresenta a alternativa correta, com resolução explicativa de cada uma. Além do ENEM, é possível realizar as provas anteriores de outros vestibulares como FUVEST, UNICAMP e UNESP. O Questões está disponível para download na Google Play Store e App Store e é totalmente gratuito.

Para usá-lo, abra a plataforma e escolha a disciplina desejada. Em seguida, aparecerão as perguntas de acordo com o assunto. Selecione-o e toque em “Começar agora”. Responda a alternativa e, para ver a resposta correta com explicação, toque em “Resolução”. Caso prefira solucionar o exame completo, vá em “Banco de Provas”, na barra inferior da tela e escolha “ENEM”. Em seguida, toque no ano desejado. Para iniciar, pressione “Começar agora”.

5. Pomodoro Timer

Baseado na técnica Pomodoro, o aplicativo é um temporizador gratuito para ajudar na concentração e foco. É especialmente útil para pessoas em fase de vestibular, pois de acordo com o método, estudar em blocos de 25 minutos com pausas de 5 minutos torna a realização da tarefa mais produtiva. Ao entrar no app, ele exibe um relógio com a contagem do tempo. Ao finalizar o período, um alarme é tocado para informar o tempo de descanso. É possível pausá-lo antes disso ou ainda personalizar o tempo de foco para um ajuste que não seja os 25 minutos padrão.

A plataforma está disponível para Android e iPhone (iOS) e para usá-la, basta abrir o app e tocar no símbolo de play, no centro da tela. Caso queira pausar, pressione e segure no relógio. Se preferir mudar o tempo de pausa ou concentração, toque nas três barras horizontais, no canto direito superior da tela. Também há possibilidade de alterar a cor do plano de fundo, som do alarme, vibração etc. É uma boa opção para quem precisa de uma força a mais na hora de separar um horário para os estudos.

Manter a calma e a segurança antes das provas pode ser algo difícil, mas alguns apps podem te auxiliar nessa situação. O Meditopia é um deles, com mais de 250 meditações disponíveis para diminuição do estresse e ansiedade. Ele também conta com músicas relaxantes, sons da natureza e histórias que ajudam a dormir mais facilmente. O app, que pode ser usado em Android e iPhone (iOS), é gratuito parcialmente. Isso porque alguns conteúdos só estão desbloqueados para assinantes, que devem pagar R$ 89,99 por mês para ter acesso ao aplicativo completo.

Ao abrir o app, você responderá a alguns questionamentos sobre seu estilo de vida atual e principais dificuldades. Também é necessário realizar um cadastro com dados pessoais. Após essa primeira etapa, é possível percorrer os áudios da plataforma na barra inferior, tocando em “Meditação”. Diversas opções irão aparecer, tanto separadas por temas, quanto por tempo de conteúdo. Basta tocar em uma delas para começar a ouvir.

