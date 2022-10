Esquenta Black Friday: artigos 'tech' ficam até 67% mais baratos

A Amazon inicia nesta segunda-feira (31), o Esquenta Black Friday, evento com ofertas em diversas marcas de eletrônicos como Apple , Logitech , Electrolux , Playstation e Xbox ao longo do mês de novembro. Durante o evento, também será possível encontrar livros e e-books com até 50% de redução , além de ofertas em bebidas, videogames, brinquedos e artigos de pet shop.

Todas as promoções podem ser acessadas na página oficial do evento. Os clientes também podem utilizar os cupons da varejista, que oferecem descontos em vários itens. Veja a seguir seis eletrônicos que já estão com desconto no Esquenta Black Friday da Amazon.

1 de 7 Esquenta Black Friday da Amazon oferece descontos em diversas categorias de produtos da Amazon — Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Esquenta Black Friday da Amazon oferece descontos em diversas categorias de produtos da Amazon — Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images

1. Suporte Echo Dot (3ª Geração) - de R$ 90 por R$ 49

O suporte da marca Webookers é feito especificamente para alocar a caixa de som smart Echo Dot (3ª Geração). O modelo de parede deve ser ligado direto na tomada, dispensando o uso de cabos. A marca promete mais organização e uma melhor emissão do som, pois o encaixe não bloqueia os alto-falantes. A fabricante explica, ainda, que o suporte não tem saída para tomada. É a própria fonte da Echo que encaixa no suporte, enquanto o fio fica enrolado na parte de trás do acessório.

O artigo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, com elogios dos consumidores para a qualidade do material e o design elegante do suporte. Algumas reclamações citam o espaço que fica entre o suporte e a parede, enquanto outros acham que o som é abafado pela estrutura. Com desconto de 46%, o modelo passa de R$ 90 para R$ 49, uma redução de R$ 41.

Prós: qualidade do material e praticidade do uso

qualidade do material e praticidade do uso Contras: som pode ficar abafado

2 de 7 Suporte da marca Webookers promete dispensar o uso de fios e facilitar a organização — Foto: Reprodução/Amazon Suporte da marca Webookers promete dispensar o uso de fios e facilitar a organização — Foto: Reprodução/Amazon

Os amantes de jogos também podem aproveitar o Esquenta Black Friday. Entre os títulos de sucesso, a mídia física para PS4 de Watch Dogs: Legion está com 67% de desconto, caindo de R$ 299 para R$ 99. A proposta do game promete ser envolvente e inovadora: qualquer personagem é jogável, mas as diferentes personalidades não prendem o jogador à história da mesma forma. O objetivo é investigar e combater a milícia armada que tomou conta de uma Londres futurista cheia de problemas sociais.

O teste realizado pelo TechTudo destaca a ousadia da narrativa, mas aponta para a falta de verossimilhança em alguns momentos. Na Amazon, o jogo é avaliado com nota 4,6 de 5. Os compradores elogiam a diversão proporcionada pela trama, além da velocidade na entrega. No entanto, alguns indicam que o disco estava solto dentro da caixa e outros relatam bugs no game.

Prós: narrativa diferente

narrativa diferente Contras: bugs em alguns momentos

3 de 7 Missão principal de Watch Dogs: Legion rende boa diversão — Foto: Divulgação/Ubisoft Missão principal de Watch Dogs: Legion rende boa diversão — Foto: Divulgação/Ubisoft

3. Fone de ouvido WAAW Energy 100EBG - de R$ 269 por R$ 168

O fone de ouvido WAAW Energy 100EGB é um modelo sem fio voltado para o público gamer. Equipado com Bluetooth 5.0, deve oferecer conexão mais rápida com os dispositivos e ainda traz compatibilidade com assistentes virtuais. O controle é feito pelo chamado toque inteligente, com possibilidade de atender chamadas, reproduzir, pausar, avançar ou voltar músicas, além de ativar modo gamer.

São 13 horas de autonomia de bateria, divididas entre 4 horas nos fones e mais 9 horas no estojo. Os drivers têm 8 mm de tamanho. O preço cai de R$ 269 para R$ 168 durante o evento, um desconto de 37%. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a duração da bateria e a qualidade do som. Todavia, alguns reclamam de o volume ser baixo e de problemas com o Bluetooth.

Prós: controle facilitado pelo toque inteligente

controle facilitado pelo toque inteligente Contras: relatos de problema com o Bluetooth

4 de 7 Fone de ouvido WAAW Energy traz 13 horas de bateria — Foto: Reprodução/Amazon Fone de ouvido WAAW Energy traz 13 horas de bateria — Foto: Reprodução/Amazon

4. Câmera Wi-Fi IZC 1005 Intelbras - de R$ 488 por R$ 399

A câmera smart da Intelbras tem visão noturna, qualidade Full HD e pode ser usada em ambientes internos ou externos. A proteção IP67 protege o equipamento contra chuva e poeira, enquanto o microfone embutido permite ouvir o que acontece no ambiente monitorado. O alcance do infravermelho em ambientes escuros é de até 30 metros de distância.

A empresa promete que todo o controle é feito através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações. O modelo é compatível com outros equipamentos da linha IZY, permitindo a automação de uma casa inteligente. A nota fica em 3,9 de 5 estrelas da Amazon, no entanto nenhum consumidor fez comentários negativos ou positivos sobre o produto.

Prós: visão noturna e controle pelo smartphone

visão noturna e controle pelo smartphone Contras: não há

5 de 7 Câmera IZC 1005 tem visão noturna para até 30 metros — Foto: Reprodução/Amazon Câmera IZC 1005 tem visão noturna para até 30 metros — Foto: Reprodução/Amazon

5. Caixa de som WAAW US 200SB Duo - de R$ 859 por R$ 545

A caixa de som US 200SB Duo está com 37% de desconto durante o Esquenta Black Friday da Amazon. O preço original de R$ 859 passa para R$ 545, uma redução de R$ 314. O principal diferencial está na forma de usar o aparelho, que pode se dividir em dois equipamentos menores ou em um único com 20 Watts de potência. O produto tem proteção IPX6 com resistência à água, bateria para até 14 horas de reprodução e conexão via Bluetooth 5.0.

Com nota 3,6 de 5 na Amazon, os comentários positivos apontam para a qualidade do som, o custo-benefício e a opção de usar os dois lados separados. No entanto, alguns acreditam que o volume poderia ser mais alto e a bateria poderia durar mais.

Prós: possibilidade de usar o equipamento de forma única ou dupla

possibilidade de usar o equipamento de forma única ou dupla Contras: volume poderia ser mais alto

6 de 7 Caixa de som pode ser usada separada, em dois equipamentos — Foto: Reprodução/Amazon Caixa de som pode ser usada separada, em dois equipamentos — Foto: Reprodução/Amazon

6. Fone de ouvido Beats Studio3 - de R$ 2.568 por R$ 1.860

O último artigo da lista é o headphone da marca Beats, que tem desconto de R$ 708 durante o Esquenta Black Friday. O modelo tem cancelamento ativo de ruído, que bloqueia os sons externos para aumentar a imersão, e calibração de áudio em tempo real, que promete adequar o som para transmitir mais emoção. O design traz conchas acolchoadas, além de haste regulável e dobrável, para se adequar ao usuário e facilitar o transporte.

O fone tem bateria de até 22 horas e é equipado com o chip W1, da Apple, que promete melhorar o controle por dispositivos da marca, além de facilitar o uso da assistente virtual Siri. A nota da Amazon fica em 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do som e duração da bateria. O preço cai de R$ 2.568 para R$ 1.860.

Prós: qualidade do som e duração da bateria

qualidade do som e duração da bateria Contras: preço elevado

7 de 7 Beats Studio3 é vendido com estojo de armazenamento — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Beats Studio3 é vendido com estojo de armazenamento — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Os consumidores que forem assinantes do Amazon Prime ainda podem contar com frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem precisar depender do valor mínimo de compra. Ainda é possível testar o serviço de forma gratuita por 30 dias. Já os demais clientes terão direito à entrega gratuita em compras acima de R$ 129, nos produtos enviados pela própria Amazon.

A Amazon também destaca que os novos clientes que realizarem a primeira compra pelo aplicativo da loja receberão um desconto de R$ 20. Além disso, todos os consumidores terão acesso a cupons diários, com novas ofertas. Veja as promoções disponíveis ao longo do mês de novembro para aproveitar antes da Black Friday:

