Foto para WhatsApp: 5 truques para avatar que você precisa conhecer

Personalizar a foto de perfil do WhatsApp , aplicativo de mensagens popular disponível para Android e iOS ( iPhone ), é algo simples de ser feito. É possível, por exemplo, mudar o ângulo de uma imagem para sair do convencional, ou ainda adicionar bordas a uma foto para encaixá-la no formato quadrado do aplicativo, sem cortes. Outras opções ainda são úteis para as pessoas que não se sentem confortáveis ao tirar selfies, como apps acervos de imagens de alta qualidade. O TechTudo reuniu cinco dicas que podem ser úteis na hora de colocar uma foto de perfil no WhatsApp. Confira nas linhas a seguir.

1 de 6 Dicas e truques podem tornar seu avatar do WhatsApp ainda melhor; veja a lista — Foto: Fernando Braga/TechTudo Dicas e truques podem tornar seu avatar do WhatsApp ainda melhor; veja a lista — Foto: Fernando Braga/TechTudo

1. Redimensionar imagem

É possível redimensionar fotos para usá-las no WhatsApp, o que garante um corte diferente do padrão utilizado no app. O processo pode ser feito usando o Tamanho de Imagem, aplicativo para Android e iPhone (iOS) que disponibiliza funções para o redimensionamento. Para isso, abra o app e selecione o ícone de imagem, na parte superior da tela, para fazer upload, ou ainda o de câmera para tirar uma nova foto. Escolha o arquivo desejado e arraste-o dentro do “quadrado” do aplicativo, até encontrar a posição que você deseja.

Com um movimento de pinça, por exemplo, é possível “afastar” a imagem até que ela fique inteira, com bordas em ambos os lados – a grossura da borda dependerá de sua preferência. O aplicativo ainda permite que o arquivo seja girado para qualquer lado, alterando completamente o ângulo da foto. Também é possível modificar as cores de fundo da montagem. Ao término da edição, basta fazer o download e usar a foto no perfil do mensageiro.

2 de 6 É possível brincar com fotografias usando app de redimensionamento, como mudar ângulos e personalizar bordas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback É possível brincar com fotografias usando app de redimensionamento, como mudar ângulos e personalizar bordas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Usar duas fotos

O WhatsApp não permite o uso de duas fotos simultaneamente no perfil de maneira nativa, mas é possível usar truques simples para fazer uma colagem. O procedimento é ideal para os usuários que estejam em dúvida sobre qual fotografia usar, transformando duas imagens em uma só. Há diversos aplicativos para isso - como o PicsArt, disponível para Android e iPhone (iOS). O processo da montagem é simples: abra o app e, na página inicial, selecione a opção “Colagem”.

Selecione as fotos que deseja utilizar e, na parte superior da tela, escolha uma das grades para a montagem – é importante escolher uma opção quadrada, no mesmo formato do WhatsApp. Toque em “Próximo” e, em seguida, faça o download do arquivo escolhendo a opção “Salvar como JPG”. Depois disso, basta colocar a foto no mensageiro. Veja o tutorial detalhado do processo.

3 de 6 “Truque” permite que duas imagens sejam utilizadas no perfil do WhatsApp simultaneamente – — Foto: Reprodução/Mariana Tralback “Truque” permite que duas imagens sejam utilizadas no perfil do WhatsApp simultaneamente – — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Botar foto inteira

Por padrão, o WhatsApp delimita a foto de perfil dos usuários ao formato quadrado, o que muitas vezes exibe a imagem de uma maneira diferente do esperado. Para resolver o problema, o aplicativo WhatsCrop ajuda no uso de fotografias sem corte na conta do mensageiro, para que elas sejam exibidas “integralmente”. Para isso, faça o download do app, selecione “Select Photo” e tire uma selfie ou faça o upload da sua galeria.

A foto surgirá com um “retângulo transparente” em cima dela. Ajuste todas as pontas para cobrir a imagem inteira e toque no símbolo de “Check”. Pronto, o app adicionará bordas à imagem, deixando-a quadrada e pronta para ser usada na conta do mensageiro sem cortes. Ainda é possível alterar as características das bordas, adicionando cores sólidas, gradientes ou uma versão embaçada da própria foto. Veja o passo a passo completo.

4 de 6 WhatsCrop, app disponível para Android e iPhone (iOS), é útil adicionar fotos “Inteiras” ao perfil do app de mensagens — Foto: Reprodução/Mariana Tralback WhatsCrop, app disponível para Android e iPhone (iOS), é útil adicionar fotos “Inteiras” ao perfil do app de mensagens — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Criar um avatar para usar de foto

Uma opção divertida para utilizar no avatar do WhatsApp são os memojis. Eles funcionam como emojis que reúnem características específicas do usuário, como detalhes do rosto e trejeitos, e, no Android, podem ser gerados em três diferentes tipos de ilustração através do app Mirror. A plataforma usa a câmera do smartphone para detectar características físicas das pessoas, além de permitir a personalização manual – o app conta até mesmo com a adição de acessórios.

Outra opção é a criação de Memojis, recurso divertido disponível apenas para iPhones com sistema operacional a partir do iOS 13. Com ele, os usuários podem criar caricaturas de si mesmos, usando diversas opções de personalização. Além de mudar os traços do rosto, é possível escolher acessórios como brincos, maquiagem e piercings, deixando a versão digital bem parecida com a “vida real”. Depois disso, basta salvar a criação e adicioná-la ao perfil do WhatsApp.

5 de 6 Caricaturas dos usuários são uma opção divertida para usar como foto de perfil no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Caricaturas dos usuários são uma opção divertida para usar como foto de perfil no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Encontrar opções de foto no Flickr

As fotos de paisagens são uma boa alternativa para substituir as selfies, caso os usuários não se sintam confortáveis para adicionar fotos de si mesmos ao perfil do WhatsApp. Para encontrar registros com alta qualidade, existem opções como o Flickr, que está disponível para Android e iOS (iPhone), além de contar com uma versão para desktop.

A plataforma funciona como uma “comunidade para fotógrafos” e conta com um amplo acervo de fotografias. Para encontrar uma opção que te agrade, abra o app, toque no ícone de lupa e digite na barra de pesquisa termos como “paisagens” e natureza. Em seguida, faça o download do arquivo e use em sua conta do mensageiro. Vale atentar aos direitos autorais de cada imagem antes de usá-la.

6 de 6 Flickr funciona como uma “comunidade de fotógrafos” e conta com um acervo de imagens de alta qualidade — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Flickr funciona como uma “comunidade de fotógrafos” e conta com um acervo de imagens de alta qualidade — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

