Funções das teclas do teclado: veja para que serve cada atalho no PC

O teclado do PC ou notebook conta com funções e atalhos que deixam as ações mais rápidas no seu dia a dia. Ao pressionar apenas duas ou três teclas, é possível abrir uma nova janela privada ou aba no navegador, acessar o gerenciador de tarefas ou até alterar configurações mais complexas no computador.

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista de atalhos que possuem "funções secretas" nas teclas do seu teclado, como CTRL + T, CTRL + ALT + DEL, CTRL + SHIFT, CTRL + SHIFT + N e CTRL + Z. Os comandos valem para teclados ABNT 2 ou modelo estrangeiro configurado para acentuação nos computadores com Windows.

1. CTRL + ALT + TAB

Abre o alternador de janelas e programas abertos no computador. Dessa forma os usuários podem acessar as funções de forma mais rápida.

2. CTRL + SHIFT + N

Abre uma janela no modo privada no navegador Google Chrome . O recurso permite usar a Internet sem acumular cache ou histórico dos sites acessados.

3. CTRL + SHIFT + P

Abre uma janela no modo privada no navegador e funciona para o Mozilla Firefox e o Internet Explorer. Assim, o acesso de sites pelo browser não guarda históricos, senhas ou demais dados no PC.

4. CTRL + T

Abre uma nova aba no navegador e funciona no Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. O usuário não precisa perder tempo clicando no item, caso precise buscar algo com mais rapidez.

5. CTRL + ALT + DELETE

Acessa a Central de Segurança do Windows. Por lá, o usuário pode desligar e reiniciar o computador, acessar o Gerenciador de Tarefas e ainda fazer logoff. É uma importante função quando o computador trava, por exemplo.

6. CTRL + SHIFT + ESC

Abre o Gerenciador de Tarefas do Windows direto. O recurso permite finalizar e iniciar programas e serviços no computador, além de manter controle de tudo o que está sendo executado no Windows.

7. CTRL + TAB

Modo rápido para Alternar entre as janelas do navegador. O atalho funciona para Chrome, Firefox e Internet Explorer.

8. CTRL + 1

Acessa a primeira aba do navegador. A função pode ser usada no Chrome, Firefox e Internet Explorer e permite que o usuário vá diretamente para a primeira aba aberta no browser, de forma rápida.

9. CTRL + 9

Acessa a última aba do navegador. O atalho está disponível para Chrome, Firefox e Internet Explorer e deixa a função de navegação entre as abas mais rápida: não precisa perder tempo para acessar o último item.

10. CTRL + Esc

Abre Menu Iniciar diretamente. A função é importante para buscar programas e recursos do Windows, de forma rápida.

11. ALT + F4

Fecha a janela ou programa. Acabou de usar algum serviço? Então, o atalho vai encerrar a página sem precisar se preocupar. Ele pode ser repetido para todas as funções populares: fechar programas, navegadores e mais.

12. F2

Renomeia arquivos e/ou pastas. Com o atalho, o usuário precisa clicar no arquivo de foto, vídeo e demais itens e selecionar F2 para digitar um novo nome.

13. Shift + F3

Transforma maiúsculas e minúsculas no Microsoft Word . O atalho é prático na hora de escrever textos, substituindo todos os de minúsculas para maiúsculas, e o contrário. Se pressionado diversas vezes, o usuário ainda pode manter apenas a primeira letra em Caps Lock.

14. F11

Deixa o navegador em tela cheia. Ideal para quem está precisando navegar sem distrações ou precisa visualizar sites de forma mais ampla. Para desativar, basta pressionar a tecla novamente.

15. CTRL + F

Busca palavras-chave. A função é bem popular, funcionando em diferentes navegadores e programas. Assim, o usuário encontra termos específicos com o atalho simples.

16. CTRL + N

Abrir nova página do navegador. A função pode ser usada no Chrome, Firefox e Internet Explorer, caso precise abrir uma nova janela, com comandos rápidos.

17. F1

Abra a página de ajuda/suporte. Está precisando de uma ajuda com determinado programa? A tecla F1 é um atalho bem útil e pode ser usado em navegadores e softwares, para acessar a tela de suporte.

18. Windows + L

Bloqueia o computador de forma rápida. Dessa forma, será necessário digitar a senha novamente para acessar seu perfil no Windows, sem perder os documentos abertos. Ideal para quem vai se afastar por algum tempo da máquina e não quer deixar os arquivos vulneráveis.

19. CTRL + A ou CTRL+T

Seleciona todo o texto. O recurso pode ser usando na barra de endereços do navegador, em sites e nos mais diversos programas. No Word ele funciona como CTRL + T.

20. CTRL + C e CTRL + V

Copia e cola o conteúdo. A função pode ser usada para texto, imagem ou arquivo. É pratico para copiar uma música e passar para outra pasta, por exemplo, sem perder o original.

21. CTRL + Z

Retorna a ação anterior. A função também é conhecida e recupera texto e arquivos apagados.

22. CTRL + Shift + Del

Limpa o cache do navegador. Com compatibilidade com o Chrome, Firefox e Internet Explorer, o atalho abre a tela para a limpeza de cache. Dessa forma, é possível deletar os arquivos temporários ou inúteis, que podem deixar seu computador lento.

