Gabinete barato: 7 modelos para comprar por menos de R$ 200

1. Tarct VG25M - a partir de R$ 108

O Tarct VG25M é um modelo que oferece superfície com acabamento preto piano para uma aparência simples e moderna, podendo também ser uma boa opção para quem procura não investir muito. O produto é vendido por valores a partir de R$ 108.

Já sobre as suas conectividades, ele possui duas portas USB disponíveis, quatro slots de expansão e é compatível com fonte do tipo ATX. Além disso, ele é compatível com placas-mãe do modelo Mini ATX e Micro ATX. De acordo com os usuários, que avaliaram o produto em 4,5 de 5 estrelas, ela não possui fonte de alimentação inclusa, mas se destaca pelo visual e tamanho compacto.

Prós: permite slots de expansão e custo-benefício

2 de 8 Tarct VG25M oferece superfície com acabamento preto piano — Foto: Reprodução/Amazon Tarct VG25M oferece superfície com acabamento preto piano — Foto: Reprodução/Amazon

2. TGT G250 - a partir de R$ 122

O TGT G250 é um modelo que apresenta diferenças em relação ao padrão ATX. As placas-mãe Micro ATX são menores, portanto, é indicado para computadores de porte médio ou pequeno. Ele ainda possui um painel de lateral revestido em aço por preços a partir de R$ 122.

Ele é compatível com placas mães Micro-ATX ou Mini-ATX, ventoinhas de até 120 mm e permite expansão de até quatro slots. Além disso, sua estrutura oferece tiras de LED com dez luzes, para quem procura um visual mais colorido para a setup. Avaliado em 3,4 de 5 estrelas, os compradores apontaram que o acabamento é fino e amassa com facilidade.

Prós: tiras em LED e lateral em aço

3 de 8 TGT G250 compatível com placas mães Micro-ATX ou Mini-ATX — Foto: Reprodução/Amazon TGT G250 compatível com placas mães Micro-ATX ou Mini-ATX — Foto: Reprodução/Amazon

3. Vinik 32373 - a partir de R$ 139

O Vinik 32373 é um modelo que possui o interior com acabamento em preto para um visual mais discreto e painel frontal em plástico trabalhado para um acabamento mais resistente e de proteção. Este produto conta com suporte cable, uma característica que mantém os cabos dentro do espaço disponível, evitando que cause problemas de funcionamento. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 139.

Este modelo é compatível com com as placas-mãe Micro ATX e Mini ITX e placas de vídeo de até 250 mm, além de fonte ATX. Estes modelos da marca possuem estrutura no formato Mid-Tower, conhecido por torres médias. Ele possui duas saídas de USB 2, uma de Áudio HD com microfone e um um botão de reset. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas pelos últimos compradores, o gabinete se destaca pelo visual e pelo tamanho compacto.

Prós: tamanho compacto e de fácil instalação

4 de 8 O Vinik 32373 é compatível com com as placas-mãe Micro ATX e Mini ITX — Foto: Reprodução/Amazon O Vinik 32373 é compatível com com as placas-mãe Micro ATX e Mini ITX — Foto: Reprodução/Amazon

4. Fortrek ATX SC501 - a partir de R$ 145

O Fortrek ATX SC501 é um modelo Mid Tower e é ideal para quem procura montar um computador, mas possui pouco espaço físico disponível. De acordo com o fabricante, o ATX SC501 permite placa de vídeo de até de altura 220 mm, traz quatro abas para slot de expansão. Vale ressaltar que o seu espaço interno é compatível com placas-mãe micro ATX e mini ATX. O produto é encontrado por cerca de R$ 145.

Ele possui conectividade multimídia, permitindo uma entrada para microfone e um para fone. Além de duas entradas USB 1.1. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores listaram que ele é um gabinete resistente e cumpre com o que é oferecido pelo fabricante. Entretanto, eles destacam que ele é menor que o esperado.

Prós: custo-benefício

5 de 8 Fortrek ATX SC501 traz quatro abas para slot de expansão — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek ATX SC501 traz quatro abas para slot de expansão — Foto: Divulgação/Fortrek

5. Mancer Stealth - a partir de R$ 146

O Mancer Stealth possui um formato robusto e conta com lateral de acrílico preto, possibilitando a instalação de até três ventoinhas. De acordo com o fabricante, o maior destaque para esse acessório é que ele é altamente personalizável, além de permitir combinações de estilos para montar seu setup. O produto é visto por cerca de R$ 146.

O Mancer Stealth conta com um espaço interno equilibrado, suportando uma placa mãe no formato m-ATX e ITX, quatro slots de expansão e suporte para um HDD de 3,25 polegadas e um SSD de 2,5 polegadas. Para conectividades, ele possui uma entrada USB 3.0, duas de USB 2.0 e Áudio HD. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores listaram que este modelo não suporta Water Cooler e ventoinhas não estão inclusas.

Prós: custo-benefício

6 de 8 Mancer Stealth conta com um espaço interno equilibrado, suportando uma placa mãe no formato m-ATX e ITX — Foto: Reprodução/Amazon Mancer Stealth conta com um espaço interno equilibrado, suportando uma placa mãe no formato m-ATX e ITX — Foto: Reprodução/Amazon

O C3Tech MT-G70 pode ser uma escolha para quem procura investir em um acessório com um visual mais moderno. O MT-G70 apresenta ventilação frontal, lateral e traseira, com suporte para ventoinha em cada uma delas. Além disso, a marca promete que o modelo foi desenvolvido para ter alta durabilidade. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 170.

A alternativa suporta placas-mãe ATX, micro ATX e mini ITX. Além disso, o usuário também pode inserir sete SSDs PCI e dois HDs. Em relação à construção, os usuários listaram que seu formato é mais robusto e resistente. Entretanto, eles apontaram que o acessório não possui espaço dedicado para fonte. Avaliando o produto em 4,5 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: visual moderno e compacto

7 de 8 C3Tech ‎MT-G70 conta com ventilação frontal, lateral e traseira — Foto: Divulgação/C3Tech C3Tech ‎MT-G70 conta com ventilação frontal, lateral e traseira — Foto: Divulgação/C3Tech

7. Mancer Sidewinder - a partir de R$ 201

O Mancer Sidewinder é o modelo mais caro da lista e promete um estilo moderno e pode ser uma opção diferente para completar o setup. Ele possui uma ventoinha inclusa e lateral de vidro temperado para uma maior resistência. Além disso, o fabricante afirma que esse gabinete é personalizável, além de permitir as mais variadas combinações. O produto é visto por cifras a partir de R$ 201.

O Mancer Sidewinder conta com o formato ATX e é compatível com placas-mãe ITX, mATX e ATX. Suas entradas são USB 3.0, USB 2.0 e Áudio HD. Este modelo conta com uma ventoinha RGB Rainbow instalada. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam a resistência e o design.

Prós: inclui ventoinha RGB Rainbow instalada

8 de 8 Mancer Sidewinder conta com o formato ATX — Foto: Reprodução/Amazon Mancer Sidewinder conta com o formato ATX — Foto: Reprodução/Amazon

