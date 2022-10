Gabinete rosa: veja 4 opções estilosas para montar seu PC

Gabinetes rosas são ideais para montar um computador estiloso. Este produto é responsável por acomodar todos componentes do PC e pode ser interessante para criar um visual bonito no setup. Empresas como Cooler Master, Motospeed e OEX oferecem modelos por preços a partir de R$ 379, como é o caso do Motospeed Hyrax HGB501, que é compatível com placa-mãe dos modelos ATX, Micro ATX e ITX.