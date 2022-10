Google Maps: 8 truques 'secretos' que você deveria testar agora mesmo

O Google Maps , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), apresenta diversos recursos que, embora úteis e interessantes, podem ser pouco conhecidos pela maioria dos usuários. Funções como salvar o local onde o veículo foi estacionado, realizar um trajeto com direções em 3D, criar mapas personalizados e encontrar postos de gasolina mais baratos, por exemplo, estão entre as opções que permitem usufruir ao máximo o que o app pode oferecer. Pensando nisso, o TechTudo reuniu oito truques do Google Maps que todo mundo deveria conhecer e testar agora. Confira quais são nas próximas linhas e saiba usá-los.

1. Encontrar postos de gasolina mais baratos

Um dos recursos disponíveis no Maps é encontrar postos de gasolina, com alternativas que podem ser mais em conta do que os locais utilizados comumente. A função pode ser útil para economizar no abastecimento do veículo, ou ainda em casos de viagem, pois há possibilidade de buscar antecipadamente por postos na região que será visitada. Ao pesquisar, o app apresenta as opções com endereço, telefone e horário de funcionamento. Em alguns locais, é possível até mesmo ver o preço da gasolina diretamente no mapa, dentro do pin.

Ao tocar em um deles, as informações do estabelecimento são exibidas. Também há possibilidade de filtrar por distância, relevância e alternativas abertas naquele momento. Para realizar o procedimento, abra o aplicativo e role o menu abaixo da pesquisa até “Postos de gasolina”. Pressione o botão e, em seguida, as opções serão reveladas. Caso prefira, você também pode fazer a pesquisa manualmente, digitando na área de busca “Postos de gasolina em" + “Localização desejada”.

2. Ver direções em 3D

O Google Maps tem a opção de visualizar direções em 3D. Com ela, o app exibe as setas que devem ser seguidas no próprio ambiente, por meio da realidade aumentada. Ao apontar a câmera do celular para a rua, o aplicativo começa a te guiar por meio de flechas e placas virtuais. Porém, o recurso só funciona se aparelho tiver suporte para realidade aumentada. Além disso, também é necessário que você esteja em uma área com cobertura do Street View.

Para usar a funcionalidade, abra o Maps e escreva o nome do local que vai ir, na barra de pesquisa. Então, toque em “Rotas” e, depois, no ícone que representa que o caminho será feito andando. Na parte inferior da tela, pressione “Live View”. Na primeira vez que o recurso for usado, será necessário aceitar permissões para uso da câmera. Para iniciar, aponte o celular para as placas e edifícios, para que o app personalize a experiência. Depois, os ícones de direção passarão a ser exibidos, além de avisos informando a quilometragem restante para chegar ao destino.

3. Criar mapas personalizados

Uma outra funcionalidade do aplicativo é permitir que sejam criados mapas customizados, com marcadores, rotas e trajetos salvos. Depois, o usuário consegue compartilhar com outras pessoas o novo mapa. O recurso pode ser bem útil para quem deseja realizar uma viagem individual ou em grupo, por exemplo. Deve servir também para aulas e pesquisas que envolvam conteúdos geográficos, além de passatempos, como caça ao tesouro. A criação é feita apenas pelo site do Google Maps, mas a visualização e compartilhamento podem ser realizados no app.

Para criar um mapa personalizado, abra a página "https://www.google.com.br/maps" (sem aspas) e toque nas três barras horizontais no canto superior esquerdo. Em seguida, pressione “Seus lugares”. Nessa etapa, você deve estar logado com sua conta Google. Depois, toque em “Mapas” > “Criar mapa”. Em “Mapa sem título”, digite um nome e, opcionalmente, uma descrição. Ao tocar em “Mapa básico”, é possível alterar a cor e estilo. Depois, vá na barra de ferramentas, abaixo da área de pesquisa e toque em “Inserir marcador” para fixar um pin em um local.

Você também pode pressionar “Adicionar rotas” para incluir itinerários do ponto A ao B. Caso queira desenhar linhas, toque em “Adicionar camada” e, depois, no ícone correspondente na barra de ferramentas. Pressione “Adicionar linha ou forma” e selecione e arraste as linhas pelo mapa. Após finalizar, caso queira compartilhar ou visualizar pelo app, vá no menu na parte inferior da tela e toque em “Salvos”. Depois, toque em “Mapas”. Pressione a opção customizada para visualizar a criação. Para enviar para alguém, toque em “Ver legenda do mapa” e, depois em “Compartilhar”.

4. Saber se um estabelecimento está cheio

O Maps tem uma função que exibe a movimentação de um determinado local, como lojas, parques e restaurantes. Há possibilidade de filtrar por dia da semana e horário. O app exibe quais são os períodos do dia de maior pico no local, por meio de um gráfico em barras. Também é possível ver o tempo máximo que as pessoas costumam ficar no estabelecimento.

A função pode ser útil para planejar um passeio ou na hora de escolher lugares mais vazios para visitar. Para fazer a verificação, digite o nome do comércio ou local que deseja ir na barra de pesquisa. Em seguida, arraste a aba de informações até “Horários de pico”. Na seta ao lado, você pode escolher o dia da semana. Isso também pode ser feito pressionando e arrastando os gráficos.

5. Adicionar lugares e rotas que estão faltando ou foram modificadas

Pode ser que você já tenha visto algum local em falta no aplicativo ou até mesmo ruas ou lugares que mudaram de nome, mas o Maps ainda não os atualizou. Como a plataforma também é construída com a ajuda de usuários, o app apresenta uma área onde é possível adicionar lugares, corrigir endereços, alterar o nome de um local ou inserir detalhes como horário de funcionamento etc. Também é possível informar se uma via for interditada, se ela é mão única ou dupla, se foi traçada incorretamente, entre outros dados.

Caso deseje realizar alguma alteração no Maps, toque em “Contribuir” na tela inicial. Por lá, você pode selecionar a opção “Editar mapa”. É possível escolher entre “Adicionar ou corrigir um lugar”, “Corrigir um endereço”, “Adicionar ou corrigir uma via” ou “Sua opinião sobre o Maps” – um espaço para enviar sugestões ao app ou informar problemas técnicos. Após enviar as alterações, os dados são analisados pelo aplicativo.

6. Criar rotas com várias paradas

Nem todas as viagens se limitam a ir do ponto A ao B. Em alguns casos, a pessoa pode realizar paradas no trajeto. Por esse motivo, o Maps oferece o recurso de criar rotas com vários pontos diferentes. É possível adicionar até nove paradas e reordená-las, de acordo com o itinerário. O serviço serve para viagens de carro, moto, a pé e bicicleta. Conforme as etapas vão sendo adicionadas, o aplicativo informa o tempo de viagem e a quilometragem que será gasta.

Caso queira criar uma rota com várias paradas, digite o endereço de um dos locais. Em seguida, toque em “Rotas”. Depois, escreva o nome do segundo local e pressione o símbolo dos três pontinhos. Então, selecione a opção “Adicionar parada”. Para incluir outras pausas, toque novamente em “Adicionar parada”. Caso queira reorganizar, pressione e arraste os endereços e ordene-os entre si. Para finalizar, pressione “Ok”.

7. Lembrar onde você estacionou

Outra função interessante do aplicativo é a possibilidade de salvar o local onde o veículo foi estacionado. Isso pode ser útil para quem tem dificuldade de lembrar onde o carro ficou quando vai para algum lugar. Para realizar isso, vá no mapa e procure pelo ponto azul, que identifica a localização atual.

Toque nela, e na aba de informações, vá em “Salvar estacionamento”. O app exibirá um marcador com a frase “Você estacionou aqui”. Para visualizar e ir até o local no retorno, toque na área salva e pressione “Rotas” para ir com algum outro transporte ou “Iniciar”. O GPS do app direcionará para o local que o veículo está.

8. Viajar no tempo com o Google Maps

O aplicativo do Maps tem ainda um recurso que permite visualizar todas as suas viagens, locais visitados, além de estatísticas de quantos quilômetros você passou andando ou dirigindo. Tudo isso pode ser filtrado por dia, mês e ano. Caso o usuário compartilhe os dados com o app, ele mostra todas as cidades do Brasil e do Mundo que já foram visitadas, além de todos os trajetos que já foram feitos pela pessoa. Ele também exibe datas que se destacaram, como os dias em que o usuário mais passeou ou dirigiu.

É possível ainda filtrar por categorias como “Esportes”, “Compras” e “Gastronomia”, que exibem os estabelecimentos visitados, como hotéis e restaurantes. Para ver sua linha do tempo no Maps, vá em “Salvos”, na página inicial e toque em “Linha do tempo”. Na aba “Dia”, será possível ver no mapa os trajetos visitados e filtrá-lo por data. Já em “Viagens”, o app exibe o número de passeios feitos e os locais. Em “Estatísticas”, é possível ver tipos de transporte mais usados e os estabelecimentos visitados. Outras opções de filtro são para visualização são “Lugares”, “Cidades” e “Mundo”.

Com informações de HowToGeek e PCMag

