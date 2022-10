Hackers podem usar seu e-mail contra você; entenda e saiba se proteger

Criminosos podem atacar o e-mail das vítimas com golpes de phishing. Nessa modalidade de fraude, os golpistas se passam por empresas ou serviços legítimos com o objetivo de roubar credenciais de login, dados pessoais e bancários. Para aumentar as chances de a vítima clicar no link fraudulento e entregar suas informações, os criminosos adaptam o e-mail conforme um alvo específico. Logo, quanto mais dados sobre a vítima o fraudador possuir, maiores são as chances de o golpe funcionar.