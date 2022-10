Halloween 2022: 10 jogos de terror assustadores para curtir no dia das bruxas

O Halloween é uma época propícia para os games de terror. Em 2022, os títulos para comemorar o famoso 'Dia das Bruxas' são bastante diversos. Além de clássicos do gênero, jogos mais recentes como The Quarry , Scorn e Dying Light 2 : Stay Human são alguns exemplos de experiências que geram tensão e muitos sustos. Isso sem mencionar títulos já consagrados, como Dead Space e Resident Evil 4, que vão ganhar remakes em breve e merecem, mais do que nunca, uma nova jogatina para relembrar as histórias e momentos de horror.

Pensando nisso, o TechTudo separou 10 títulos que vão te deixar de cabelos em pé com seus monstros e cenas bizarras. Confira todos eles na lista a seguir. Vale dizer que ela não está em ordem de preferência.

The Mortuary Assistant é um jogo de terror que acompanha a história de uma assistente em um necrotério

The Quarry é um jogo de horror inspirado em filmes do tipo “slasher”, ou seja, aqueles em que existe um assassino que elimina várias vítimas – normalmente utilizando algum tipo de arma de corte, como faca ou machado – e com muito sangue. O game foi produzido pelo estúdio Supermassive Games, o mesmo de Until Dawn.

No jogo, controlamos vários personagens que passam a noite em um acampamento, quando começam a ser perseguidos por algo misterioso. Dividido em 10 capítulos, o game é narrado como se fosse um filme, com gráficos extremamente realistas. Cabe ao jogador tomar as decisões para manter todos os jovens vivos ao final da noite.

The Quarry é um título narrativo que presta homenagem aos filmes de terror estilo slasher

Dying Light 2: Stay Human – PS4, PS5, XB, XBSX/S, PC, Nintendo Switch

Dying Light 2: Stay Human é continuação do elogiado primeiro game de mesmo nome, produzido pela Techland. O jogo se passa 22 anos após o original e o mundo está cada vez mais dominado por zumbis. O jogador controla um sobrevivente, Aiden, que usa seus movimentos de parkour para explorar os cenários. A jogabilidade lembra um RPG de ação, com sistema de progressão baseado em experiência e pontos de habilidade.

No game, o protagonista precisa encontrar alguém capaz de curá-lo e, talvez, também ao resto da humanidade. Para isso, ele deverá passar por diversas áreas contaminadas, formar parcerias com aliados e fazer inimizades com outros grupos humanos. É um game de horror dos mais clássicos, com vários zumbis para matar ou evitar.

Dying Light 2 mescla parkour e zumbis em um RPG de ação de qualidade

Scorn – PC, XBSX/X

Scorn é um game de horror extremo que foi lançado recentemente apenas para a nova geração mais recente do Xbox e, também, para PC. Todo o design do jogo e das fases é inspirado pela obra do artista H. R. Giger, que também foi responsável pela identidade visual de diversos produtos relacionados ao horror, como a série de filmes Alien, originalmente dirigida por Ridley Scott.

Mas Scorn vai além disso e coloca o usuário para participar de uma experiência digna de pesadelos em primeira pessoa. O jogador, então, atua no papel de um protagonista sem nome que acorda em um mundo devastado e aparentemente dominado por criaturas demoníacas. No game, não é preciso apenas sobreviver, mas também trabalhar para não enlouquecer frente aos desafios. O jogo é muito focado em mecânicas de puzzles e back tracking, e usa a sua ambientação como um personagem à parte.

Scorn apresentar visual aterrador do designer de Alien, além de muito gore e cenas grotescas

The Mortuary Assistant – PC

Em The Mortuary Assistant, o jogador assume o papel de Rebecca Owens, uma assistente de um necrotério que precisa preparar corpos de pessoas falecidas para seus funerais. Contudo, como se a situação já não fosse cabulosa por si só, coisas sinistras começam a acontecer ao redor. Este jogo exclusivo de PC ficou famoso após apresentar cenas de horror extremo e realmente assustadoras. A jogabilidade em primeira pessoa ajuda a incrementar a dose de sustos.

Em The Mortuary Assistant, você assume o papel de Rebecca Owens para lidar com cadáveres

Dead Space – PS3, XBox 360, PC

O primeiro Dead Space, de 2008, foi responsável por inaugurar toda uma nova geração de jogos de horror em terceira pessoa. O game chegou a virar meme, com vários vídeos de reação de sustos no YouTube e em outras plataformas de vídeo. O sucesso foi tão grande que o título vai ganhar um remake em 2023, para PC, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S e Xbox Series X, o que faz deste Halloween um bom momento para revisitá-lo.

Na história, você controla Isaac Clarke, um engenheiro que trabalhava em uma plataforma espacial até ela ser dominada por criaturas monstruosas, os necromorfos. Ele tem, então, a missão de resgatar sua namorada enquanto lida com esse grande problema. No remake, previsto para o ano que vem, já foi confirmado que o jogo não será cortes de câmera e vai trazer conteúdo adicional, além de atualizar gráficos e gameplay. Vale lembrar que o game original pode ser jogado nos Xbox via retrocompatibilidade e está disponível no Xbox Game Pass.

Dead Space vai ganhar um remake assustador em 2023; essa é uma boa oportunidade para relembrar o game

Fobia - St. Dinfna Hotel é um jogo de horror em primeira pessoa desenvolvido pelo estúdio Pulsatrix, que é brasileiro. A produção nacional se inspira em clássicos do gênero, como Resident Evil 7: Biohazard e Fatal Frame, colocando o jogador em cenários que vão exigir combates e também solução de quebra-cabeças.

O game não foi elogiado pelo público apenas por ser uma produção nacional, mas também por trazer enorme qualidade e boas doses de horror, respeitando vários conceitos do gênero e prestando homenagens a diversos títulos predecessores. A história se passa em um hotel em Santa Catarina, que é constantemente alvo de muitos boatos escabrosos. Cabe ao jogador investigar os relatos do que acontece por lá.

Fobia - St. Dinfna Hotel é jogo de terror feito por brasileiros e ambientado em um hotel em Santa Catarina

Martha Is Dead – PC, PS4, PS5, XB, XBSX/S

Martha Is Dead se passa na Itália, no ano de 1944. Este é um jogo em terceira pessoa que aposta no terror psicológico para assustar o jogador. Além disso, ele busca criar tensão utilizando contextos reais, até por conta de inspirações em elementos como a Segunda Guerra Mundial e seus horrores, realmente vividos por muitas pessoas. Dito isso, no game, Martha é o nome de uma vítima; um corpo de uma mulher que é encontrado após afogamento. Sua irmã gêmea, Giulia, precisa investigar o que aconteceu e lidar sozinha com o sofrimento acarretado pela perda da irmã de tão forma trágica.

Em Martha is Dead uma jovem lida com a perda da irmã

Resident Evil 4 – PS4, XB, PC, Nintendo Switch

Resident Evil 4 foi lançado pela primeira vez em 2005 para GameCube e na época, seu produtor, Shinji Mikami, prometeu que o jogo ficaria exclusivo para o console da Nintendo. Acontece que este título talvez seja o game da série que mais teve relançamentos e versões em outros consoles. A lista é extensa: PS2, PC, Nintendo Wii, iOS, Zeebo, PS3, PS4, Xbox 360, Android, Xbox One, Nintendo Switch, Oculus Quest 2 agora vai ganhar remake de peso para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series S/ X em 2023.

O título é também um dos mais elogiados da saga. Nele, controlamos o herói Leon S. Kennedy, que trabalha para o governo dos EUA e precisa resgatar a filha do presidente de um vilarejo misterioso na Espanha. Resident Evil 4 foi o responsável por introduzir várias novidades na série, como a jogabilidade em terceira pessoa e câmera “no ombro”. Como Dead Space, apesar de ser um clássico, esse também é um título interessante para ser revisitado nessa Halloween, antes do lançamento do remake.

Resident Evil 4 vai ganhar melhorias expressivas no remake de 2023

Carrion – PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Carrion é um game de gráficos simples de plataforma em 2D, mas cheio de carisma. Nele, controlamos um monstro totalmente feito de carne viva e que devora tudo que aparece pela sua frente. É isso mesmo – aqui, controlamos o vilão e causamos sofrimento e dor a todos os humanos que encontramos pela frente, sem pena ou remorso. Por isso, este é um título com bastante violência gráfica e muito sangue, ainda que seja tudo disfarçado pelo seu estilo visual feito em pixel art. É uma experiência que também não dura tanto tempo quando os outros jogos, mas ainda com muita qualidade.

Carrion te coloca no papel de vilão devorador de humanos e é bastante divertido

Evil Dead - The Game – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch

Evil Dead: The Game é um game inspirado pela saga de filmes de mesmo nome, comandada e estrelada pelo ator Bruce Campbell. O jogo é um multiplayer assimétrico, ou seja, onde um time de jogadores controla sobreviventes, enquanto outro controla o monstro. A missão é bem simples: cada lado precisa jogar para vencer, seja isso neutralizando o inimigo ou aniquilando os sobreviventes. O game pega emprestado a fórmula de sucessos do mesmo gênero, mas que já eram conhecidos do grande público, como Dead by Daylight.

Evil Dead: The Game traz de volta Ash Williams em uma experiência multiplayer