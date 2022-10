Halloween: veja 10 séries de terror para maratonar no Dia das Bruxas

O Halloween, também conhecido como o 'Dia das Bruxas' é comemorado nesta segunda-feira (31). Uma das tradições desta data é assistir a filmes e séries de terror assustadoras para entrar no clima de medo. Atualmente, em plataformas como Netflix , Amazon Prime Video , Star+ e HBO Max , há diversas opções de títulos, como A Maldição da Residência Hill, American Horror Story e Arquivo X para curtir. Por isso, o TechTudo criou uma lista com dez séries de terror de variadas plataformas de streaming para aqueles que gostam de histórias repletas de mistérios, lendas, assombrações, suspense e, claro, muito sangue.

A seleção dos títulos foi feita com base nas notas de avaliação do IMDB e na repercussão das produções pelo público. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as séries de terror selecionadas, elenco e onde estão disponíveis.

1 de 8 American Horror Story tem 11 temporadas e temas variados de terror — Foto: Divulgação/FX American Horror Story tem 11 temporadas e temas variados de terror — Foto: Divulgação/FX

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Veja no Fóum TechTudo

1. A Maldição da Residência Hill (The Haunting Of Hill House)

2 de 8 A Maldição da Residência Hill está disponível na Netflix e conta a história de cinco irmãos que cresceram em uma casa mal-assombrada — Foto: Divulgação/IMDB A Maldição da Residência Hill está disponível na Netflix e conta a história de cinco irmãos que cresceram em uma casa mal-assombrada — Foto: Divulgação/IMDB

Com apenas uma temporada de dez episódios, “A Maldição da Residência Hill” está disponível na Netflix e narra a história de cinco irmãos que cresceram na Mansão Hill, um lugar mal-assombrado. Intercalando cenas do presente com o passado, o que inclui memórias agonizantes da família, a série tem início quando os irmãos retornam ao antigo lar depois de vinte anos e começam a reviver os traumas.

Dirigida e criada por Mike Flanagan, a série sobrenatural tem em seu elenco nomes como Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Carla Gugino e Victoria Pedretti. Além disso, o projeto é uma adaptação da obra homônima, de Shirley Jackson, lançada originalmente em 1959.

Chapelwaite

3 de 8 Chapelwaite retrata terror e vampiros na década de 1850 — Foto: Divulgação/Epix Chapelwaite retrata terror e vampiros na década de 1850 — Foto: Divulgação/Epix

Produção original da Epix e escrito por Peter e Jason Filardi, "Chapelwaite" é baseada em um conto chamado "Jerusalem's Lot" (1978), de Stephen King. Aqui no Brasil, a série está disponível na HBO Max. No momento, a produção conta com uma temporada de dez episódios, mas uma segunda leva de novos episódios está a caminho.

Ambientada em 1850, a história acompanha o Capitão Charles Boone (Adrien Brody), que, após a morte repentina de sua esposa, se muda com os três filhos para uma pequena cidade no Maine. Contudo, o que ele não esperava era que uma maldição assombrasse seus dias por conta de segredos ancestrais guardados na antiga casa.

O elenco da série de terror é contemplado com nomes como Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens, Gord Rand, Genevieve DeGraves e Sirena Gulamgaus. Vale lembrar que a produção foi criada com a intenção de ser, inicialmente, uma minissérie. Mas, devido à enorme popularidade do projeto após o lançamento, a produtora Epix decidiu expandir o número de episódios da trama.

Lovecraft Country

4 de 8 Lovecraft Country traz temas relacionados à intolerância racial para a trama de terror — Foto: Divulgação/HBO Max Lovecraft Country traz temas relacionados à intolerância racial para a trama de terror — Foto: Divulgação/HBO Max

Baseada na obra de Matt Ruff, a série de terror da HBO Max tem apenas uma temporada com dez episódios. A história se passa nos Estados Unidos, em 1950, ainda na época da forte segregação racial no país. Durante o desenvolvimento da trama, acompanhamos Atticus Freeman (Jonathan Majors), um jovem negro e veterano da Guerra da Coreia que, ao descobrir que o pai simplesmente desapareceu, resolve partir em uma viagem de carro em busca dele.

Apesar da criação de Misha Green usar o horror como forma de alertar e denunciar a intolerância e o racismo, a série foi cancelada por divergências de roteiro. Por fim, Jurnee Smollett, Michael K. Williams, Aunjanue Ellis são alguns nomes de destaque do elenco.

Servant

A série de terror psicológico da Apple TV+ possui três temporadas e um total de 30 episódios. Com o nome de M. Night Shyamalan na direção e na produção executiva, é apresentada ao espectador a história de luto de um casal da Filadélfia logo após a perda de seu filho de 13 semanas. No entanto, eles contratam uma babá para “cuidar” de um boneco reborn do bebê falecido. É a partir desse ponto que acontecimentos estranhos começam a surgir.

A série é estrelada por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint. Vale mencionar também que ela foi renovada para a quarta e última temporada em dezembro de 2021.

American Horror Story

5 de 8 American Horror Story tem um enredo diferente a cada temporada e foi criada por Ryan Murphy (Glee e Dahmer) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes American Horror Story tem um enredo diferente a cada temporada e foi criada por Ryan Murphy (Glee e Dahmer) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Um clássico da atualidade, a série já tem dez temporadas e uma lista extensa de 113 episódios. Criada e dirigida por Ryan Murphy e Brad Falchuk, o projeto foca em trazer uma história independente em cada uma de suas temporada. Temas como assombração, bruxaria, crimes, atividades paranormais e serial killers são alguns destaques do roteiro.

Disponível na Star+, o elenco de “American Horror Story” já teve nomes como Evan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts, Finn Wittrock, Kathy Bates, Taissa Farmiga e até mesmo Lady Gaga. Outro ponto a favor da produção é o número de indicações ao Emmy Awards e ao Globo de Ouro, o que demonstra o enorme potencial de seleção do elenco, bem como da direção de arte e montagem.

Chucky

Escrita e produzida por Don Mancini, a série é um título original da Syfy e USA Network e transmitida em território nacional pela Star+, contando, no momento, com uma temporada de oito episódios. Além disso, a segunda temporada da produção estreou no dia 19 de outubro.

A trama da série de terror é baseada na famosa franquia de filmes do boneco assassino ("Child's Play") e nela acompanhamos o jovem solitário Jake Webber (Zachary Arthur), garoto que sofre bullying na escola e convive com um pai abusivo. Um dia Jake acaba comprando um boneco antigo em uma venda de garagem e, a partir disso, uma onda de assassinatos começa a surgir pela cidade misteriosamente, transformando tudo em caos.

O elenco de "Chucky" é estrelado por Brad Dourif, Teo Briones, Zachary Arthur, Alyvia Alyn Lind e Björgvin Arnarson. Por fim, vale lembrar que os acontecimentos presentes na série são uma continuação dos eventos ocorridos no sétimo longa da franquia de filmes, intitulado "O Culto de Chucky", de 2017.

Arquivo X

6 de 8 Arquivo X é um clássico da ficção científica seriada e traz muito suspense em seus episódios — Foto: Divulgação/Fox Broadcasting Company Arquivo X é um clássico da ficção científica seriada e traz muito suspense em seus episódios — Foto: Divulgação/Fox Broadcasting Company

Considerada uma das grandes precursoras da ficção científica seriada e tendo uma enorme legião de fãs, a série foi criada por Chris Carter e acompanha dois agentes do FBI, Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). Os personagens investigam os Arquivos X, documentos de casos ainda não solucionados envolvendo fenômenos paranormais estranhos, mas desacreditados pelo governo norte-americano.

Ao todo, o seriado tem 11 temporadas e 218 episódios, todos eles disponíveis na plataforma Star+. Além disso, nomes renomados da televisão marcam presença no elenco, como Gillian Anderson, David Duchovny, Mitch Pileggi, Tom Braidwood, William B. Davis e Robert Patrick. E para quem gostar da série, há ainda dois filmes que complementam os eventos apresentados pela trama, sendo eles: "Arquivo X: O Filme", de 1998, e "Arquivo X: Eu Quero Acreditar", de 2008.

A História de Lisey

A minissérie da Apple TV+ é uma adaptação literária da obra homônima de Stephen King, que esteve na direção do projeto, e tem oito episódios. A trama mostra a história de Lisey Landon (Julianne Moore), uma viúva que passa por circunstâncias difíceis e perturbadoras que a fazem reviver memórias terríveis de seu antigo casamento dois anos após a morte de seu marido, um famoso romancista best-seller.

Estrelada por Julianne Moore, Dane DeHaan e Clive Owen, a direção ficou nas mãos de Pablo Larraín. Além disso, King J. J. Abrams ficou responsável pela produção da série. Vale lembrar também que o livro que deu origem à série é uma das obras mais íntimas de King, isso porque ela fala sobre criatividade, amor e, principalmente, as tentações, que muitas vezes levam à loucura.

The Purge

7 de 8 A série The Purge segue com o roteiro dos filmes da franquia — Foto: Divulgação/USA Network A série The Purge segue com o roteiro dos filmes da franquia — Foto: Divulgação/USA Network

Criada por James DeMonaco, a série disponível na Amazon Prime Video é baseada na franquia de filmes “Uma Noite de Crime”, e possui duas temporadas com um total de 20 episódios. A história segue basicamente o mesmo princípio dos longas onde, em um período de 12 horas, todos os tipos de crimes e atrocidades são permitidos pelo governo dos Estados Unidos. O contraste da série é que, em cada episódio, o foco é em um personagem diferente.

“The Purge” foi cancelada por conta dos altos custos de produção, mas sua nota de avaliação no site IMDB atingiu 6,5 pontos, o que acaba sendo uma boa escolha para aqueles que gostam de terror slasher. Já o elenco é composto por Ethan Hawke, Jessica Garza, Gabriel Chavarria, Amanda Warren e William Baldwin.

Them

8 de 8 Série de terror Them aborda racismo e intolerância durante a década de 1950 nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Série de terror Them aborda racismo e intolerância durante a década de 1950 nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Por último, mas não menos importante, há a recente série "Them'', criada por Little Marvin, da Amazon Prime Video. Com apenas uma temporada de dez episódios, o enredo acompanha uma família negra, que, em 1953, se muda para um bairro onde a maioria dos moradores são brancos em Los Angeles. O objetivo era escapar das leis segregacionistas da Carolina do Norte. Entretanto, o que era para ser um recomeço feliz acaba se tornando um verdadeiro pesadelo quando os vizinhos começam a perturbá-los e mostrar que o racismo ainda permanece, especialmente naquele bairro.

Estrelado por Ashley Thomas, Deborah Ayorinde, Alison Pill e Shahadi Wright Joseph, vale ressaltar que a produção causou enorme choque na audiência, visto que a trama apresenta cenas fortes de violência, em uma mistura de horror e racismo. Por conta disso, a Amazon Prime Video adicionou um aviso antes de todos os episódios alertando sobre o tipo de conteúdo sensível apresentado pelas cenas.