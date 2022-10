HD 1 TB: 5 modelos internos para seu notebook ou desktop

Embora não ofereçam o mesmo desempenho de SSDs, os HDs ainda são opções de bom custo-benefício para quem deseja realizar um upgrade no computador ou notebook, entregando bom rendimento e amplo espaço de armazenamento por valores acessíveis. Marcas como Toshiba , Western Digital e Seagate oferecem alternativas de HDs com 1 TB de armazenamento por valores a partir de R$ 273.

Com velocidades e taxas de transmissão variadas, os modelos podem ser indicados para usos variados. Para auxiliar no processo de escolha, o TechTudo traz uma seleção de produtos que contempla opções em faixas de preço variadas e compatíveis com diferentes tipos de máquinas. Confira abaixo a lista com cinco modelos de HDs internos de 1 TB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 HDs internos oferecem muito armazenamento e prometem confiabilidade — Foto: Filipe Garrett/TechTudo HDs internos oferecem muito armazenamento e prometem confiabilidade — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Seagate Barracuda ST1000DM010 - a partir de R$ 273

2 de 6 Com 3,5 polegadas, o HD Barracuda ST1000DM010 é uma boa indicação para uso em computadores desktop — Foto: Reprodução/Amazon Com 3,5 polegadas, o HD Barracuda ST1000DM010 é uma boa indicação para uso em computadores desktop — Foto: Reprodução/Amazon

Com 3,5 polegadas, o HD Barracuda ST1000DM010, da Seagate, é uma boa indicação para uso em desktops. O modelo apresenta conexão SATA III, velocidade de 7200 RPM e taxa de transferência de até 190 MB/s. Os consumidores da Amazon destacam positivamente o custo-benefício do produto, mas algumas avaliações indicam que o disco rígido é bastante ruidoso.

Avaliado com uma nota média 4,2 de 5 pelos compradores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 70% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o HD de 1 TB Barracuda ST1000DM010 por valores a partir de R$ 273.

Prós: HD rápido e de valor acessível para desktop

HD rápido e de valor acessível para desktop Contras: bastante ruidoso, segundo compradores

3 de 6 O HD MQ04ABF100, da Toshiba, é uma escolha com ótimo custo-benefício para usuários de notebook — Foto: Reprodução/Amazon O HD MQ04ABF100, da Toshiba, é uma escolha com ótimo custo-benefício para usuários de notebook — Foto: Reprodução/Amazon

O HD MQ04ABF100, da Toshiba, é mais uma opção abaixo da casa dos R$ 300, que se destaca pelo custo-benefício, desta vez para usuários de notebook. Com conexão SATA de até 6 GB/s, velocidade de 5400 RPM e taxa de transferência de 140 MB/s, o modelo conta ainda com estrutura compacta, com 2,5 polegadas e 7 mm de altura, sendo uma alternativa para notebooks mais portáteis.

Avaliado com uma nota média 4,6 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 79% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o HD da Toshiba por valores a partir de R$ 280.

Prós: valor acessível e compatibilidade com notebooks compactos

valor acessível e compatibilidade com notebooks compactos Contras: incompatível com desktops mais robustos

3. WD Blue WD10SPZX - a partir de R$ 310

4 de 6 Mais uma alternativa para quem busca um bom HD para notebooks, o WD Blue WD10SPZX é uma opção — Foto: Reprodução/Amazon Mais uma alternativa para quem busca um bom HD para notebooks, o WD Blue WD10SPZX é uma opção — Foto: Reprodução/Amazon

O WD Blue WD10SPZX é mais uma alternativa para quem busca um bom HD para notebooks. Com conexão SATA III, de até 6 GB/s, velocidade de 5400 RPM e taxa de transferência de até 150 MB/s, o modelo de 2,5 polegadas conta ainda com funcionamento silencioso e de baixo consumo energético.

Avaliado com uma média de 4,5 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo soma nota máxima em 70% de suas avaliações. Os comentários elogiam o funcionamento do produto, mas alguns reclamam da embalagem em que foi entregue. Aos interessados, é possível adquirir o WD Blue por valores a partir de R$ 310.

Prós: baixo consumo energético e funcionamento silencioso

baixo consumo energético e funcionamento silencioso Contras: incompatível com desktops mais robustos

4. Seagate Skyhawk - a partir de R$ 330

5 de 6 Mais uma opção de HD da Seagate, o Skyhawk também tem 3,5 polegadas e é voltado para computadores desktop — Foto: Reprodução/Amazon Mais uma opção de HD da Seagate, o Skyhawk também tem 3,5 polegadas e é voltado para computadores desktop — Foto: Reprodução/Amazon

Mais uma opção de HD da Seagate, também com 3,5 polegadas e voltada para computadores desktop, o modelo Skyhawk traz conexão SATA de até 6 GB/s, velocidade de 5900 RPM e taxa de transferência de até 180 MB/s. Porém, assim como no modelo Barracuda, as avaliações dos consumidores destacam o custo-benefício do produto, mas apontam que o disco pode ser bastante ruidoso.

Avaliado com uma nota média 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 67% das avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o HD de 1 TB Skyhawk por valores a partir de R$ 330.

Prós: modelo robusto, com boas especificações técnicas

modelo robusto, com boas especificações técnicas Contras: valor acima da média de modelos que oferecem configurações semelhantes

5. WD Purple Surveillance - a partir de R$ 377

6 de 6 O WD Purple Surveillance é um modelo com boa recepção dos usuários — Foto: Reprodução/Amazon O WD Purple Surveillance é um modelo com boa recepção dos usuários — Foto: Reprodução/Amazon

Fechando a lista com mais um HD de 3,5 polegadas, o WD Purple Surveillance é um modelo com boa recepção dos usuários. Em suas especificações técnicas, o item entrega conexão SATA III, de até 6 GB/s, velocidade de 5400 RPM e taxa de transferência de até 110 MB/s. A linha é projetada para ser usada em sistemas de segurança de alta definição de funcionamento contínuo, o que traz mais confiabilidade para o disco.

Avaliado com uma média de 4,8 das 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo agrega nota máxima em 85% de suas avaliações. Com poucos comentários, os elogios vão para a entrega do produto. Aos interessados, é possível adquirir o WD Purple Surveillance por valores a partir de R$ 377.

Prós: alta confiabilidade para armazenar os dados

alta confiabilidade para armazenar os dados Contras: valor acima de modelos que oferecem configurações semelhantes

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart