HD externo 4 TB: 6 modelos para armazenar os arquivos com segurança

HDs externos de 4 TB são ideais para armazenar muitos arquivos, o que pode ser útil para quem viaja ou precisa se locomover o tempo todo para diferentes computadores. Empresas como Toshiba , Western Digital , Seagate e Adata oferecem modelos com valores a partir de R$ 630 , como é o caso do WD Elements Portable, que possui velocidade de 5400 rotações por minuto (RPM) e é compatível com conexões USB 2.0 e 3.0.

Já o UnionSine HD3510, pode ler e gravar arquivos em uma taxa de 160 MB/s a 280 MB/s e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 870. Outra opção é o WD WDBFTM0040BSL-WESN, que é compatível com USB-C e USB 3.1 e está disponível por cerca de R$ 1.294. Acompanhe seis modelos de HDs externos para comprar no Brasil em 2022.

1. WD Elements Portable – a partir de R$ 630

O WD Elements Portable é o modelo de 4 TB mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este dispositivo opera em 5400 RPM, o que pode garantir boa velocidade de leitura e gravação. Além disso, o item é compatível com as conexões USB 2.0 e 3.0 e vem configurado no padrão NTFS, que é compatível com os sistemas operacionais Windows. O HD pode ser encontrado a partir de R$ 630.

A marca ressalta que também é possível utilizar o dispositivo em computadores Mac, mas para isso, é necessário reformatar o HD no padrão FAT32. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a praticidade de uso e o preço.

Prós: custo-benefício

Contras: velocidade poderia ser maior

2. Toshiba Canvio Basics – a partir de R$ 698

O Toshiba Canvio Basics é um modelo de 4 TB que pode ser mais uma opção para os que possuem muitos arquivos. Segundo a fabricante, o dispositivo possui conexão USB 3.0 e 2.0, conta com tecnologia Plug & Play, o que permite utilizar o HD de maneira prática, sem a necessidade de instalar softwares secundários. Assim como o item anterior, este também tem velocidade de 5400 RPM. Ele é vendido por valores a partir de R$ 698.

O modelo vem configurado para uso em computadores com Windows, mas pode ser reformatado para outros sistemas, como o Mac. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os usuários destacam positivamente o desempenho do HD. No entanto, alguns reclamam que o cabo USB que acompanha o item, possui um tamanho curto.

Prós: produto de acordo com o preço cobrado

Contras: segundo os compradores, o cabo que vem no HD é curto

3. Seagate Expansion – a partir de R$ 669

O Seagate Expansion pode ser mais uma escolha voltada para o custo-benefício. Assim como os itens anteriores, este também possui velocidade de 5400 RPM, pode ser conectado por cabo USB 2.0 ou 3.0 e vem com tecnologia Plug & Play. O modelo conta com potência de 4.5 watts e vem em formato compacto de três polegadas. O HD é visto por valores a partir de R$ 669.

Quando conectado em uma USB 3.0, o dispositivo pode utilizar o recurso SuperSpeed, que garante mais velocidade na leitura e gravação de dados. O Seagate Expansion está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o produto conta com desempenho satisfatório. No entanto, alguns casos alertam que ele parou de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: desempenho satisfatório

Contras: alguns compradores reclamam que o HD parou de funcionar com pouco tempo de uso

4. Adata HV620S – a partir de R$ 852

O Adata HV620S é outra alternativa para os que desejam transportar muitos arquivos. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com uma luz de LED azul no canto inferior, que indica os momentos de uso do HD. O dispositivo opera em velocidade de 90 MB/s e está disponível por aproximadamente R$ 852.

O item é compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac e pode ser utilizado em computadores, notebooks e videogames. Na Amazon, o HD é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade do produto, além da velocidade de transferência e gravação.

Prós: HD possui velocidade de 90 MB/s

Contras: quando comparado aos itens anteriores, as vantagens podem não justificar o preço cobrado

5. UnionSine HD3510 – a partir de R$ 870

O UnionSine HD3510 é mais uma opção para quem busca por um modelo robusto. Segundo a marca, este item possui velocidade de rotação de 7200 RPM, a maior desta lista. Além disso, o dispositivo também é capaz de ler e gravar em uma média de 160 MB/s a 280 MB/s. O HD pode ser utilizado em computadores, consoles ou TVs e é compatível com sistemas Windows, Android, Linux e Mac. O aparelho é ofertado por cerca de R$ 870.

Diferente dos itens anteriores, este deve ser conectado a uma fonte de alimentação e a marca ressalta que pode levar alguns minutos para o dispositivo ser reconhecido e começar a funcionar. O produto é avaliado com 3,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente a velocidade de transferência do HD.

Prós: alta velocidade de rotação de disco, além de boa taxa de leitura e gravação

Contras: necessita de uma fonte de alimentação

Este modelo da WD é o mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o HD possui compatibilidade com USB-C e USB 3.1, conta com velocidade de 5400 RPM e vem com sistema de senha criptografada, que visa proteger o acesso aos arquivos. O dispositivo já vem formatado para computadores Windows, mas também pode ser configurado para outros sistemas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.294 para comprar o produto.

O HD é vendido nas cores prata ou azul e também está disponível nas opções de 1 TB e 2 TB. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do dispositivo. Contudo, alguns criticam a qualidade do fio que acompanha o item.

Prós: HD acompanha sistema de proteção com senha, que oferece mais segurança aos arquivos

Contras: preço elevado

