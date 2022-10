HD externo para Xbox Series S: 7 opções para aumentar a memória

Já o Game Drive Edição CyberPunk, da Seagate, oferta design inspirado em um game e pode hospedar mais de 50 jogos por valores que partem de R$ 1.082. O WD Black P10, da Western Digital, apresenta 2 TB de armazenamento interno e traz uma capa de metal para a segurança do dispositivo por cerca de R$ 1.936. Veja a seguir sete HDs externos para Xbox Series S para comprar no Brasil em 2022.

HD externo para Xbox Series S: veja a seguir 7 modelos por a partir de R$ 776 — Foto: Markus Spiske/Unsplash

1. Adata HD770G – a partir de R$ 776

O Adata HD770G é um HD externo com design bastante chamativo: enquanto a parte central do periférico apresenta iluminação LED, as laterais externas garantem acabamento de resistência militar contra quedas e impactos. O item pode ser encontrado no Submarino por preços a partir de R$ 776.

A tecnologia dispõe de compatibilidade com os consoles PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S. Além disso, pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows e macOS. O hardware fornece armazenamento interno de 1 TB, e acompanha dois adaptadores OTG e um cabo de conexão USB. A estrutura externa ainda protege o interior da poeira do ambiente e até de água.

Prós: design resistente

design resistente Contras: ausência de informação sobre a taxa de transferência

Adata HD770G possui acabamento emborrachado e design com resistência militar — Foto: Divulgação/Adata

2. Lacie Rugged – a partir de R$ 963

O Lacie Rugged oferece armazenamento interno de 1 TB com uma taxa de transferência de até 130 MB/s. O design promete acabamento emborrachado e antichoque, além de resistência à água. É possível encontrá-lo por a partir de R$ 963.

O periférico disponibiliza um cabo de conexão USB-C, um adaptador, e uma porta USB-C . É possível conectá-lo a computadores com os sistemas Windows e macOS. Seu diferencial é a segurança: o usuário pode proteger o item ao encriptar seu acesso por meio de software AES 256 bits. O produto não conta com comentários ou avaliações dos consumidores.

Prós: possibilidade de encriptação de dados

possibilidade de encriptação de dados Contras: transferência de arquivos com taxa baixa

LaCie Rugged tem 1 TB para armazenamento e entradas USB e Thunderbolt — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

3. Seagate Game Drive Edição CyberPunk – a partir de R$ 1.082

O Game Drive Edição CyberPunk, da Seagate, é outra opção desenvolvida para o público gamer. O design de fabricação, inclusive, aborda a paleta de cores do game Cyberpunk 2077, algo que pode agradar os fãs do jogo. Os interessados podem encontrá-lo por a partir de R$ 1.082.

O sistema de hardware traz um armazenamento interno de 2 TB e interface de conexão via USB 3.0. A fabricante garante que o dispositivo pode guardar até mais de 50 jogos.

Prós: tecnologia plug-and-play

tecnologia plug-and-play Contras: ausência de informação sobre a taxa de transferência

Seagate Gamer Drive Edição CyberPunk promete hospedar mais de 50 jogos — Foto: Reprodução/Submarino

4. Toshiba Canvio Gaming – a partir de R$ 1.099

A Toshiba Canvio Gaming fornece um design bastante simples e com interface de conexão USB. Seu sistema interno promete armazenamento de até 2 TB e uma taxa de transferência de 5 GB por segundo em uma entrada USB 3.0. É possível encontrá-lo em uma faixa de preço a partir de R$ 1.099.

Apresenta compatibilidade, também, com sistemas operacionais Windows e macOS. Quanto a outros equipamentos, é possível conectá-lo a tablets com sistema Android. Com tecnologia plug-and-play, a fabricante promete que o HD está sempre pronto para ser utilizado.

Prós: compatibilidade versátil

compatibilidade versátil Contras: frágil

Toshiba Canvio Gaming apresenta 2 TB — Foto: Reprodução/Submarino

5. Toshiba Canvio Ready – a partir de R$ 1.246

O Canvio Ready, da Toshiba, é um dispositivo indicado para usuários com muitos arquivos, pois a capacidade máxima de armazenamento alcança os 4 TB. Os interessados precisão investir valores por a partir de R$ 1.246.

A estrutura do periférico foi desenvolvida com interface de conexão em USB 3.2, o que pode agradar o público que deseja equipamentos com rapidez na taxa de transferência de arquivos. Esta taxa pode chegar a 5 GB/s.

Prós: alta velocidade de conexão

alta velocidade de conexão Contras: frágil

Toshiba Canvio Ready promete taxa de transferência de 5 GB por segundo — Foto: Reprodução/Submarino

6. Seagate Game Drive Verde – a partir de R$ 1.598

O Gamer Drive Verde, da Seagate, é um HD externo de 2 TB, desenvolvido exclusivamente para comportar os jogos da linha de consoles Xbox One e Xbox 360. A tecnologia do dispositivo é plug-and-play, ou seja, não precisa de configuração prévia para utilizar. O periférico pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 1.598.

Ele ainda traz conexão USB 3.0 e design compacto. O modelo conta com uma taxa de transferência de arquivos de até 140 MB/s. O modelo ainda promete SSD integrado para iniciar e reproduzir os jogos de modo rápido e sem travar.

Prós: design compacto e portátil

design compacto e portátil Contras: cabo de conexão é muito curto

Seagate Game Drive apresenta design que remete ao Xbox — Foto: Divulgação/Seagate

7. WD Black P10 – a partir de R$ 1.936

O WD Black P10, Western Digital, foi desenvolvido para ser compacto e portátil. Ele conta com 2 TB de armazenamento, conexão USB e promete compatibilidade com consoles e computadores. Os consumidores interessados precisam desembolsar valores a partir de R$ 1.936 para adquirir o produto.

O design apresenta capa de metal, confeccionada para garantir máxima durabilidade e resistência do dispositivo. O modelo alcança taxa de transferência de até 150 MB/s.

Prós: taxa de transferência superior aos demais modelos de entrada

taxa de transferência superior aos demais modelos de entrada Contras: cabo de conexão é curto

WD Black P10 é compatível com consoles e computadores — Foto: Reprodução/Submarino

