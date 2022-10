Hollow Knight: veja 6 jogos parecidos para PC que você precisa conhecer

Hollow Knight , jogo de metroidvania da Team Cherry , conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo desde o seu lançamento em 2017. Devido ao sucesso da obra original, uma sequência, intitulada Hollow Knight: Silksong , foi anunciada pela desenvolvedora em 2019, mas até hoje não teve muitos detalhes revelados. No primeiro game, contudo, os jogadores guiam um cavaleiro artrópode em um mundo dominado por diversos insetos. Veja, a seguir, seis títulos parecidos com Hollow Knight para jogar enquanto o novo não é divulgado.

1. Ori

A série Ori, composta por Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, recebeu diversos elogios da crítica especializada e do público. Entre os motivos para o sucesso dos títulos estão a jogabilidade, ambientação, trilha sonora e a história, que conta com momentos emocionantes envolvendo o protagonista.

Seguindo a lógica do subgênero Metroidvania, nos jogos os usuários precisam descobrir novas armas, habilidades ou até mesmo aliados se quiserem progredir em alguns cenários. Na Steam, é possível encontrar a edição definitiva de Ori and the Blind Forest por R$ 59,00, enquanto Ori and the Will of the Wisps está disponível por R$ 129,00.

2. Have a Nice Death

Have a Nice Death é um Roguelike 2D que tem como protagonista a própria Morte, que precisa resolver os problemas internos da sua corporação Death Incorporated. Ao morrer durante uma run, o jogador perde todos os seus itens e é transferido para o início do jogo, para poder melhorar suas habilidades, comprar novos recursos e artefatos para retornar mais poderoso. O título está disponível por R$ 37,00 na Steam.

Com o visual inspirado em desenhos dos anos 1930, Cuphead é um desafiador jogo de tiro "run ‘n’ gun" (correr e atirar). Assim como outros nomes da lista, o game recebeu elogios tanto do público quanto da crítica especializada. Além do estilo único, o título chama a atenção também pela dificuldade das fases, pela trilha sonora com diversas big bands (grupo de artistas de jazz), e por conta da variedade de inimigos. Ele está disponível para compra por R$ 36,99 na Steam.

Outro jogo que mistura elementos metroidvania, soulslike e plataforma é o Blasphemous. O título é focado em combates corpo a corpo e ação frenética, fazendo jus a sua classificação de "hack’n slash" (games com ênfase nas batalhas e na ação). No título, os jogadores devem explorar áreas e encontrar recursos para aprimorar habilidades e se tornarem mais fortes. Na Steam, onde o game é vendido por R$ 57,99, as análises dos usuários são "muito positivas".

5. Skul: The Hero Slayer

Assim como Cuphead e Blasphemous, Skul: The Hero Slayer é um jogo com a aparência inspirada em games clássicos. Além do apelo visual, o título também chama a atenção por conta de sua jogabilidade baseada em plataformas e pelos mapas difíceis. Na história, os jogadores devem ajudar o esqueleto solitário Skul em sua batalha contra o Exército Imperial, que capturou o seu rei. O jogo está disponível por R$ 37,99 na Steam.

6. Dark Souls

Apesar de ser o título que mais se difere dos anteriores da listagem, a série Dark Souls, ao lado de Demon's Souls, foi a responsável por originar e popularizar o subgênero "Soulslike". O primeiro game da franquia até hoje é lembrado pelos fãs como um marco na indústria dos jogos, fato que se sustenta na mecânica de combates, no visual sombrio e na dificuldade dos desafios.

Lançado originalmente há 11 anos, a influência de Dark Souls pode ser sentida em jogos atuais como Mortal Shell, Hollow Knight e Elden Ring, esse último da mesma desenvolvedora de DS. Se você estiver interessado em conferir o game, é possível obter a versão remasterizada na Steam por R$ 129,90.