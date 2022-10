Impressora Wi-Fi: 5 modelos simples ou robustos para comprar

Já a a Epson EcoTank L3250 também conta promete imprimir até 4.500 páginas por valores a partir de R$ 1.151. Outra opção é a Epson EcoTank L14150, que apresenta tanque de tinta de alta produtividade por cerca de R$ 5.200. Veja a seguir seis impressoras Wi-Fi para comprar no Brasil em 2022.

1. HP DeskJet Ink Advantage 2774 - a partir de R$ 339

A Advantage 2774, da HP, é uma impressora a jato com conexão Wi-Fi e é uma boa opção para quem não quer gastar muito e procura qualidade. Por meio do sistema da impressora é possível se comunicar com desktops, notebooks e outros dispositivos móveis. O acessório conta com visor que mostra a quantidade de impressões feitas e informa quando é necessário trocar os cartuchos de tinta ou colocar mais papel para um maior controle. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 339.

De acordo com o fabricante, os comandos para a impressão devem ser realizados no aplicativo HP Smart e o dispositivo oferece impressão, scanner e cópia de arquivos. A ficha técnica fica completa com cabo USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. O equipamento também promete impressões com várias gramaturas, como fotográfico, de envelope, etiquetas e de ofício. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa qualidade da impressão.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas para conectar o dispositivo às redes Wi-Fi por meio do aplicativo

2. Canon Mega Tank G3110 - a partir de R$ 912

O Canon Mega Tank G3110 é ideal para quem está procurando uma impressora multifuncional. De acordo com o fabricante, ela promete realizar vários serviços, permitindo imprimir até 6 mil páginas em preto ou até 7 mil páginas coloridas. Este modelo também apresenta tanques integrados que possuem visor de nível de tinta disponível. Ela é compatível com ‎Windows 10, Windows 8.1, Windows 8. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 912.

A Mega Tank G3110 também é um modelo econômico e evita o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. Seu sistema de abastecimento foi projetado com um tubo flexível e protegido contra entrada de ar. Além disso, apresenta uma tela LCD de 1,2 cm para visualização. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, ela se destaca pelas funções econômicas e pela agilidade. Outros destacam que as impressões rápidas acabam tendo pequenas falhas.

Prós: custo-benefício e modo econômico

custo-benefício e modo econômico Contras: não é compatível com macOS

3. Epson EcoTank L3250 - a partir de R$ 1.151

A L3250, da Epson, também se destaca pela economia e pela agilidade. Ela possui um dos menores custos de impressões da linha, imprimindo até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. O modelo conta com a tecnologia Heat-Free, função que evita altos custos de impressão e desperdício. A impressora é encontrado por cerca de R$ 1.151.

Ela permite conexões a partir de dispositivos móveis, além de impressão Wireless, Wi-Fi Direct 3, cabo USB, Wi-Fi e Ethernet para grupos de trabalho. De acordo com o fabricante, é possível controlar a impressora a partir de dispositivos móveis por meio do aplicativo Smart Panel. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacaram a impressão otimizada de fotos, oferecendo uma qualidade maior na impressão de texturas, sombras e contraste em fotos.

Prós: várias opções de conectividade e velocidade de impressão

várias opções de conectividade e velocidade de impressão Contra: incompatível com sistema Apple

A Brother DCP-L2540DW é um equipamento laser monocromático com um alimentador automático de documentos para até 35 páginas para uso doméstico ou pequeno escritório. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os usuários destacaram que o scanner é um dos seus pontos fortes, além de uma impressão dupla automática para uma economia maior. O produto é vendido por valores a partir de R$ 3.099.

Ela imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis com sua rede sem fio. Ela também é compatível com: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Workplace, Wi-Fi Direct e manuseio manual direto do visor. Entretanto, os compradores destacaram que ela é uma máquina díficil no primeiro instante da conexão. Seu volume máximo de ciclo mensal é de até 10 mil páginas.

Prós: não possui cabos e pode ser conectada por meio de dispositivos móveis

não possui cabos e pode ser conectada por meio de dispositivos móveis Contras: é uma impressora grande

5. Epson EcoTank L14150 - a partir de R$ 5.200

A Epson EcoTank L14150 é uma impressora multifuncional com tanque de tinta de alta produtividade. O modelo imprime frente e verso automaticamente, sendo em velocidade de impressão de até 38 páginas por minuto em preto e branco e 24 em colorido e resolução máxima de 4800 x 1200 DPI. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas, a impressora se destaca pela qualidade de impressão em alta demanda. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.200 para comprar o produto.

De acordo com a Epson, o suporte de tinta preta rende até 7,5 páginas, enquanto o tanque com a tinta colorida pode imprimir até 6 mil cópias. Já bandeja de saída da impressora suporta até 30 folhas de tamanho comum e até 20 no tamanho A3. O modelo é compatível com tamanhos até A3+. O dispositivo possui conectividade Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Rede Ethernet e ainda é compatível com impressão móvel a partir de smartphones e tablets.

Prós: qualidade de impressão em alta demanda em papéis grossos

qualidade de impressão em alta demanda em papéis grossos Contras: preço elevado

