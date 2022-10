Instagram: 7 ajustes de privacidade que você precisa fazer agora no app

É possível realizar pequenos ajustes no Instagram para ter uma experiência mais privada e segura na rede social. Ações como desativar o status da atividade e limitar quem pode enviar mensagens ajudam a manter o dono da conta a salvo de bisbilhoteiros e pessoas incômodas. Restringindo as permissões do aplicativo, por sua vez, o usuário pode evitar que o app tenha acesso contínuo à localização do celular . Nesse sentido, uma mudança mais drástica é deletar o Instagram e utilizar a rede social pelo navegador. Pensando em te ajudar a obter ainda mais privacidade na plataforma , o TechTudo preparou uma lista com sete ajustes que você deveria fazer no Instagram.

1. Limpar seu histórico de buscas

Uma boa opção para quem busca preservar a privacidade no Instagram é limpar o histórico de buscas do aplicativo. Com o procedimento, é possível manter as contas pesquisadas recentemente longe de olhares indiscretos — embora não seja possível fazer com que os algoritmos da rede social não saibam desses dados.

Para limpar o histórico do Instagram, basta selecionar o ícone de lupa localizado na parte inferior da tela. Em seguida, toque em "Pesquisar" e, por fim, pressione o "X" ao lado de todos os contatos pesquisados que você deseja excluir.

2. Restringir as permissões do Instagram

Outra forma de preservar sua privacidade é restringir as permissões do Instagram. O aplicativo precisa acessar câmera, microfone e galeria do celular para permitir a gravação de conteúdos nos Stories e o upload de mídias no feed, mas o acesso contínuo à localização, por exemplo, não é necessário. Para garantir que o Instagram tenha acesso somente aos dispositivos e pastas indispensáveis, basta abrir as configurações de aplicativos do celular e desabilitar permissões desnecessárias.

3. Não usar o navegador do Instagram para abrir links

Uma análise feita pelo programador Felix Krause revelou que o aplicativo do Instagram para iPhone (iOS) pode rastrear a atividade dos usuários em páginas da web. O rastreamento acontece por meio de um código de JavaScript instalado no navegador interno do aplicativo. Assim, quando você abre anúncios ou links enviados via Direct, a Meta pode coletar as interações feitas naquele site — como seleções de texto, cliques e até mesmo senhas e informações de cartão de crédito.

Após a repercussão da análise, a Meta se posicionou e afirmou que as informações distorcem a forma como o Pixel, nome dado ao código de Javascript, funciona. No entanto, ainda é recomendado evitar a visualização de sites externos por meio do aplicativo do Instagram. Isso significa que, em vez de abrir um link dentro do app, deve-se optar por acessar a página diretamente no navegador do celular — Safari, Chrome, entre outros.

4. Ativar a autenticação em dois fatores

Também é recomendado ativar a autenticação de dois fatores no Instagram para manter a conta mais segura. Esse mecanismo solicita uma verificação adicional de identidade (por meio de códigos enviados via SMS ou aplicativos de autenticação, como o Google Authenticator ) no momento do login, adicionando uma camada extra de proteção à conta. Assim, é possível evitar o acesso de desconhecidos ao perfil, mesmo que eles tenham descoberto a sua senha.

Para habilitar essa configuração, basta acessar o perfil do Instagram, tocar no ícone de lista localizado no canto superior direito e em "Configurações". Em seguida, escolha "Segurança", "Autenticação de dois fatores" e toque em "Começar". Feito isso, selecione o método de segurança da sua preferência (WhatsApp, Aplicativo de autenticação ou SMS).

5. Desativar o Status da Atividade

O Instagram tem uma configuração de privacidade que permite ocultar o status da atividade, rótulo que informa se você está online e qual foi a última vez que abriu o Direct do aplicativo. Para desativar essa opção, vá até as Configurações do Instagram e selecione "Privacidade". Em seguida, toque em "Status da atividade" e desabilite o campo "Mostrar status da atividade". Vale ressaltar que, ao desativar esse recurso, o usuário também não conseguirá ver o status de outras contas.

6. Restringir as permissões para envio de mensagens

Para evitar o recebimento de comentários e mensagens maliciosas ou indesejadas, é recomendado restringir as permissões para envio de mensagens no Instagram. Basta abrir o perfil, tocar no ícone de lista e em "Configurações". Em seguida, vá para "Privacidade", selecione "Mensagens" e defina quem pode enviar mensagens para você. As opções são: "Seus seguidores do Instagram", "Amigos do Facebook e pessoas com quem você conversou no Messenger", "Amigos de amigos no Facebook" e "Pessoas que têm o seu telefone".

7. Deletar o aplicativo do Instagram e usar a rede social pelo browser

Se você deseja diminuir ainda mais o controle do Instagram sobre a sua atividade, uma dica é deletar o aplicativo do celular e usar a rede social apenas pelo navegador. Dessa forma, a Meta não conseguirá rastrear a sua navegação por meio do browser interno do app, que também deixará de ter acesso à câmera, ao microfone e a outras informações, como biblioteca de fotos e contatos. A desvantagem da prática é a perda de alguns recursos, como publicação de Stories e realização de lives. Para desinstalar o Instagram, basta pressionar o ícone do aplicativo e selecionar "Desinstalar".

