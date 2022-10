Internet grátis no celular: como acessar a rede em várias operadoras

Os pacotes de internet costumam ter pequenas restrições, como limite de dados oferecidos a partir do resgate dos desafios apresentados. Na Claro, por exemplo, é possível ver vídeos publicitários para ganhar moedas que podem ser trocadas por pacotes de rede. Apesar de não ser um benefício indiscriminado, a contratação desses serviços pode ser uma alternativa para quem não está podendo gastar com grandes pacotes de internet.

2 de 5 App do Prezão Free está disponível na Google Play Store — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo App do Prezão Free está disponível na Google Play Store — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

Novo plano gratuito da Claro, o Prezão Free funciona em um aplicativo à parte, baixado para que o consumidor tenha acesso aos desafios e, assim, a rede gratuita. Ao assistir vídeos e ganhar moedas, o cliente da operadora poderá trocá-las por pacotes de internet diários, com direito a ligações e SMS ilimitados. Atualmente, somente clientes Claro na modalidade pré-pago são elegíveis para participar, com o app compatível apenas com celulares Android.

Um dos requisitos para utilizar o serviço é, primordialmente, ser cliente da operadora. O chip da Claro custa entre R$ 10 e R$ 15 nas lojas da empresa. Quem acabou de comprar o chip precisa aguardar 24 horas para ter acesso ao aplicativo. Após o prazo, o app Prezão Free pode ser baixado na Google Play Store. Feito o download, basta entrar com o mesmo login e senha do acesso à plataforma Minha Claro ou realizar cadastramento.

O aplicativo traz uma série de desafios que envolvem desde assistir a vídeos até convidar amigos para participar do programa. Cada vídeo tem duração média entre 5 a 30 segundos e só podem ser assistidos uma única vez. A maioria são mensagens publicitárias que, ao serem consumidas pelo usuário, dão, em troca, moedas que podem ser trocadas por pacotes.

As moedas conquistadas no Claro Prezão Free podem ser trocadas por pacotes de internet, SMS ilimitado para qualquer operadora e ligações para clientes que tenham também o número na Claro. Também existem outras possibilidades de ganhar moedas, como, por exemplo, instalando os aplicativos sugeridos pelo Prezão Free pela primeira vez no celular.

3 de 5 SIM card da Veek — Foto: Laura Storino/TechTudo SIM card da Veek — Foto: Laura Storino/TechTudo

Recém-chegada ao Brasil, a Veek também oferece um sistema parecido com o das operadoras concorrentes ao ofertar vídeos de anúncios em troca de conexão de internet. Para usar o serviço, disponível para clientes pré-pago, o consumidor deve instalar o aplicativo da operadora em seu smartphone e fazer o que a empresa chama de “check-in”. Assim será exibido um anúncio publicitário em vídeo, que pode durar de seis a 30 segundos.

O acesso à internet é liberado pela Veek por um determinado período, informado diretamente no aplicativo. A ferramenta é compatível com celulares Android e iPhone (iOS). Para usar o serviço, o cliente precisa comprar o chip de telefonia da Veek, que sai por R$ 15 (mais R$ 15 de frete).

Vale ressaltar que a quantidade de dados grátis por dia não é ilimitada. A Veek oferece no plano Pré 2.0 até 2 GB de internet por mês, 10 SMS por dia, mas não inclui, por exemplo, minutos para ligar para outros clientes. Após o término do pacote, os consumidores que precisarem de mais internet podem adquirir novos dados à parte, caso tenham interesse.

3. Vivo Ads

4 de 5 Vivo Ads — Foto: Vivo/Divulgação Vivo Ads — Foto: Vivo/Divulgação

Lançado no mercado em maio de 2016, o Vivo Ads é, segundo a própria Vivo, uma solução de marketing. Quando os dados móveis de clientes pré, pós e controle se esgotam, eles recebem uma propaganda em vídeo, de aproximadamente 30 segundos e, ao assisti-la até o final, são contemplados com internet extra para navegar no celular.

Não adianta olhar para o lado: quando a publicidade acaba, os consumidores ainda são convidados a responder uma questão sobre o vídeo que assistiram. Se acertarem, a recompensa é a liberação do novo pacote de dados. Outro ponto importante é que as propagandas veiculadas pelo Vivo Ads precisam ser acessadas de um navegador do celular por uma rede 3G ou 4G, uma vez que o anúncio não aparece se o usuário estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

Vale ressaltar que a quantidade de participações consecutivas para uma mesma campanha é definida pelo anunciante. Após o recebimento do pacote, os dados "novos" serão consumidos como prioridade, ou seja, antes do pacote tradicional contratado pelo cliente. É possível adquirir o chip da Vivo a partir de R$ 13 no site da operadora, nas lojas físicas e em outros postos de vendas.

4. TIM Fun

5 de 5 Serviço TIM Fun está disponível para clientes pré-pago — Foto: Divulgação/TIM Serviço TIM Fun está disponível para clientes pré-pago — Foto: Divulgação/TIM

Assim como a Claro, a TIM estabeleceu seu serviço de troca de propagandas por internet gratuita em um aplicativo. O Tim Fun está disponível para clientes pré-pago e TIM Beta, que usam celulares Android. Para conseguir os pacotes gratuitos, o consumidor precisa coletar pontos jogando jogos, assistindo vídeos, e completando ofertas e pesquisas. Ao atingir a pontuação suficiente, o usuário poderá trocá-la por pacotes TIM. O app é gratuito e deve ser baixado apenas por maiores de 18 anos. Só pelo download a operadora dá 1 GB de bônus.

A TIM informa que, clientes de outras operadoras podem acessar o serviço e ver como funciona, mas só conseguirão resgatar os pontos conquistados se virarem clientes. Segundo a operadora, após 90 dias de inatividade, os pontos expiram e não podem ser reintegrados. Para manter o saldo de pontos, o usuário precisa abrir o TIM Fun pelo menos uma vez a cada 90 dias e obter novos pontos, fazendo qualquer um das atividades sugeridas.

De acordo com a operadora, os pontos obtidos no aplicativo não seguem um padrão e dependem da atividade realizada. O serviço está disponível para os clientes TIM Pré TOP e TIM Beta, funcionando a partir do Android 5 e versões posteriores. Para usar o app é preciso estar conectado à internet, pois a aplicação usa dados móveis. Os chips da TIM variam entre R$ 10 e R$ 15 nas redes credenciadas pela operadora.