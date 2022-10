iOS 16: 5 funções que chegarão ao seu iPhone ainda em 2022

O iOS 16 foi lançado em setembro deste ano , e trouxe uma série de novidades ao iPhone , incluindo uma maior possibilidade de customização do celular. Desde o anúncio oficial, a nova versão do sistema operacional já teve alguns bugs confirmados e, agora, deve liberar atualizações menores para corrigir falhas e adicionar recursos extras. O iOS 16.1 segue nessa linha e traz novidades interessantes, como a função Live Activities, que adiciona uma notificação interativa à Tela de Bloqueio, com informações sobre aplicativos que atualizam em tempo real.

Além dela, o update também vai disponibilizar uma nova função de carregamento limpo que reduz a emissão de carbono no ambiente, e deve trazer outras mudanças à Tela Bloqueada, como o widget para informar o nível de carga do aparelho quando o dispositivo estiver conectado à tomada. Na lista a seguir, o TechTudo reuniu cinco novas funções do iPhone (iOS) que serão lançadas ainda em 2022.

1 de 6 iOS 16: conheça cinco novas funções que serão disponibilizadas no sistema operacional ainda em 2022 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo iOS 16: conheça cinco novas funções que serão disponibilizadas no sistema operacional ainda em 2022 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Live Activities

A atualização do iOS 16.1 deve introduzir algumas novidades na Tela de Bloqueio do iPhone (iOS), incluindo a função Live Activities. Com ela, será possível acompanhar em tempo real algumas informações sobre aplicativos rodando em segundo plano no celular.

Se você pedir um carro em um aplicativo de transporte como o Uber ou 99, por exemplo, será possível acompanhar o status da corrida sem precisar desbloquear o dispositivo e abrir o app. Todas as informações, incluindo o tempo estimado para a chegada do motorista, a placa e o modelo do carro e a foto e nome do condutor, poderão ser consultadas em uma notificação que ocupará a parte inferior da Tela Bloqueada.

A novidade também será útil para acompanhar jogos e eventos ao vivo, incluindo o placar atualizado já na tela inicial.

2 de 6 O Live Activities é um novo recurso que exibe informações de apps em tempo real diretamente na Tela de Bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/MacRumors O Live Activities é um novo recurso que exibe informações de apps em tempo real diretamente na Tela de Bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/MacRumors

2. Porcentagem de bateria para mais iPhones

A função para exibir a porcentagem da bateria na barra de status do iPhone foi extinta com o lançamento do iPhone X por questões de espaço, mas a Apple retomou o recurso com a atualização do iOS 16. No iOS 16.1, a ferramenta deve ser aprimorada ainda mais, e, além de receber um novo design, também ficará disponível para mais aparelhos, incluindo o iPhone 12 mini e o iPhone 13 mini.

O novo design da bateria deve resolver uma questão estética da ferramenta, que exibe um ícone de carga cheio mesmo que a bateria não esteja completa. No iOS 16.1, o desenho deve mostrar um indicativo mais real, além do número atual da porcentagem de bateria.

3 de 6 O ícone de porcentagem de bateria será redesenhado e ficará disponível para os modelos iPhone 12 e 13 mini — Foto: Reprodução/MacRumors O ícone de porcentagem de bateria será redesenhado e ficará disponível para os modelos iPhone 12 e 13 mini — Foto: Reprodução/MacRumors

3. Carregamento com energia limpa

A nova função de carregamento com energia limpa que será disponibilizada com o iOS 16.1 visa diminuir a emissão de carbono no ambiente, e oferece uma alternativa mais ecológica ao carregar o iPhone. A princípio, a opção deve ficar disponível apenas nos Estados Unidos, e será possível ativá-la indo até os ajustes do dispositivo. Não há previsão de lançamento para outras regiões.

4 de 6 O update do iOS 16.1 permitirá que o usuário escolha uma nova opção de 'Carregamento Limpo' — Foto: Reprodução/XDA Developers O update do iOS 16.1 permitirá que o usuário escolha uma nova opção de 'Carregamento Limpo' — Foto: Reprodução/XDA Developers

4. Novidades na tela de bloqueio

Além do novo recurso Live Activities, outras novidades devem chegar à Tela de Bloqueio do iPhone com o iOS 16.1. Uma delas é o dado visual sobre a porcentagem de bateria, que voltará a aparecer na Tela Bloqueada quando o dispositivo estiver ligado à tomada - a informação deve ficar disponível em um widget temporário localizado logo acima do relógio.

Além disso, o update também vai permitir que usuários customizem a Tela Inicial do dispositivo mais facilmente, sem a necessidade de ter que fazer alterações à Tela de Bloqueio primeiro. Desse modo, todas as alterações serão feitas de maneira mais independente.

5 de 6 Nova função do iOS 16.1 retoma ícone de bateria na Tela Bloqueada quando o dispositivo estiver carregando — Foto: Reprodução/XDA Developers Nova função do iOS 16.1 retoma ícone de bateria na Tela Bloqueada quando o dispositivo estiver carregando — Foto: Reprodução/XDA Developers

5. Fitness+ funciona sem Apple Watch

No iOS 16.1 será possível criar uma conta no aplicativo de exercícios da companhia, o Fitness+, sem a necessidade de ter um Apple Watch. Antes da atualização, só era permitido que o usuário fizesse o cadastro na plataforma caso tivesse o relógio smart da marca para que as informações e métricas dos treinos fossem exibidas na tela.

6 de 6 O aplicativo Apple Fitness+ poderá ser baixado no iPhone (iOS) sem a exigência de que o usuário tenha um Apple Watch — Foto: Apple/Divulgação O aplicativo Apple Fitness+ poderá ser baixado no iPhone (iOS) sem a exigência de que o usuário tenha um Apple Watch — Foto: Apple/Divulgação

Com informações de XDA Developers e MacRumors

Veja também: Como usar emojis do iPhone em celular com Android