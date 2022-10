iOS 16: 7 truques que pouca gente conhece no novo sistema do iPhone

O iOS 16 introduziu uma série de novidades ao iPhone . A atualização foi disponibilizada em setembro e inclui, entre outras funções, a maior customização do celular e novos recursos de segurança. A novidade ainda disponibiliza recursos que prometem otimizar o espaço de armazenamento do dispositivo, como a ferramenta que permite mesclar fotos semelhantes e a função de "copia e cola" para capturas de tela. Sendo recente a atualização, alguns recursos ainda não são conhecidos por muitos usuários. Por isso, na lista a seguir, veja sete truques do novo iOS 16.

2 de 8 iOS 16: confira sete truques para aproveitar melhor a atualização do iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iOS 16: confira sete truques para aproveitar melhor a atualização do iPhone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Traduzir textos automaticamente

Uma novidade do iOS 16 que pode ser bastante útil em viagens a países com idiomas diferentes, ou ainda no dia a dia mesmo, é a possibilidade de traduzir textos diretamente pela câmera do celular. O recurso é uma ampliação do Live Text e pode ser usado para traduzir placas de trânsito, letreiros e menus, por exemplo.

Para utilizá-lo, basta abrir a câmera do iPhone e apontar a lente para o texto em questão. Assim que o dispositivo identificar as palavras, um botão de texto aparecerá no canto inferior esquerdo da tela e você deverá clicar sobre ele. Em seguida, toque sobre o botão "Traduzir" para concluir o procedimento e checar a tradução em tempo real.

3 de 8 Traduzindo textos em tempo real com a câmera do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Traduzindo textos em tempo real com a câmera do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Descobrir e mesclar mídias duplicadas

O iOS 16 também lançou um novo recurso que pode ajudar a otimizar o espaço de armazenamento do celular, mantendo a galeria do dispositivo organizada. A função separa as fotos duplicadas e permite que o usuário combine as duas imagens para melhorar a qualidade de resolução dos itens. Ao mesclar as duas fotos, o dispositivo guarda a imagem com a melhor resolução e envia as duas outras para o álbum "Apagados".

Para combinar fotos similares, vá até o app "Fotos" e toque na aba "Álbuns". Depois, deslize a tela para baixo até encontrar o álbum "Duplicados". Lá, você pode conferir todas as mídias similares. Para mesclá-las, pressione "Combinar", ao lado das imagens, e confirme o procedimento tocando em "Combinar 2 Itens".

3. Editar e configurar diferentes telas de bloqueio

Outra novidade do iOS 16 é a possibilidade de personalizar a Tela Bloqueada do iPhone, modificando wallpapers, fontes e cores do ícone de relógio e adicionando widgets. Além de oferecer todas essas customizações, o recurso ainda permite que o usuário crie diferentes combinações para a Tela de Bloqueio e salve as modificações para encontrá-las com mais facilidade.

Para customizar a Tela Bloqueada do iPhone, toque sobre ela e pressione por alguns segundos e, depois, vá em "Personalizar". Ao concluir as modificações, toque sobre "Adicionar", no canto superior direito da tela, para salvar as alterações. A partir de então, todas as Telas de Bloqueio configuradas ficarão guardadas, podendo ser acessadas na página de personalização ao deslizar a tela para o lado.

4 de 8 As Telas de Bloqueio customizadas ficam salvas na página de personalização — Foto: Reprodução/Clara Fabro As Telas de Bloqueio customizadas ficam salvas na página de personalização — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Tirar print, copiar e deletar

Outra ferramenta que pode ajudar a otimizar o espaço do iPhone permite copiar, colar e deletar prints sem que as capturas de tela fiquem salvas na galeria do dispositivo. Dessa forma, é possível tirar um print e enviá-lo a um amigo no WhatsApp, por exemplo, sem que a imagem fique armazenada no celular.

Para usar o recurso, basta tirar um print da tela e tocar sobre a pequena prévia que fica disponível no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, toque em "Ok" e, depois, em "Copiar e Apagar". Agora, basta colar a imagem no local desejado - ela será excluída automaticamente depois de ser "colada" pelo usuário.

5 de 8 Novo recurso do iOS 16 permite copiar e colar prints sem que as capturas fiquem salvas na galeria do dispositivo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Novo recurso do iOS 16 permite copiar e colar prints sem que as capturas fiquem salvas na galeria do dispositivo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Usar a senha do celular para bloquear suas notas

O novo update também trouxe uma novidade de segurança para o app Notas, permitindo que usuários protejam o aplicativo com senha. É possível criar um novo código secreto para proteger o app ou usar a mesma combinação já utilizada no dispositivo, o que simplifica o passo de ter que decorar uma nova senha. Para proteger o app, acesse os ajustes do iPhone e toque em "Notas". Em seguida, vá em "Senha" e selecione a opção "Usar o Código do Dispositivo".

6 de 8 Adicionando senha para proteger o app Notas — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando senha para proteger o app Notas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Colocar alertas de temperatura no app Tempo

A nova atualização também trouxe uma novidade ao app Tempo que permite configurar alertas para condições severas de temperatura. Dessa forma, é possível saber quando chuvas fortes, inundações e ondas de calor estiverem se aproximando do seu local atual para se proteger.

Para ativar as notificações, acesse o app Tempo e clique sobre o menu sanduíche localizado no canto inferior direito da tela. Na próxima página, toque sobre o ícone de reticências para abrir as opções e toque em "Notificações". Para concluir o procedimento habilite as chaves ao lado de "Tempo Severo" e "Precipitação na Próxima Hora".

7 de 8 App Tempo permite adicionar alertas de clima severo — Foto: Reprodução/Clara Fabro App Tempo permite adicionar alertas de clima severo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Pular CAPTCHAs

CAPTCHAs são recursos de segurança presentes em sites e apps que existem para confirmar que usuários são "humanos", e não robôs. Normalmente, para confirmar a ação, é necessário selecionar imagens de veículos ou semáforos e marcar caixas de "Não sou um robô". No iOS 16, no entanto, será possível pular essa verificação em algumas plataformas, bastando apenas ativar o recurso de "Verificação Automática" nas configurações do dispositivo.

Para isso, acesse os ajustes do celular, toque sobre o seu nome e selecione a opção "Senha e Segurança". Na próxima tela, deslize para baixo até encontrar a opção "Verificação Automática" e ative a chave ao lado dela.

8 de 8 Ativando o recurso de "Verificação Automática" para pular CAPTCHAs no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ativando o recurso de "Verificação Automática" para pular CAPTCHAs no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de MacRumors (1/2/3), Apple (1/2) e 9to5Mac

