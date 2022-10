iOS: 5 mudanças que fizeram muita diferença no iPhone na última década

O iOS foi lançado em 2010 e, desde então, ganhou várias atualizações que mudaram muito o funcionamento do iPhone . Desde o lançamento até aqui, a Apple tem anunciado e disponibilizado uma série de funcionalidades que revolucionaram o dispositivo e mudaram a forma como o usuário interage com o celular. Recursos como a Central de Notificações, por exemplo, simplificaram consultas a informações e concentraram todos os alertas em um único lugar. Ainda, funções avançadas de privacidade, como o Privacy Report , tornaram o uso do celular mais seguro.

Ao mesmo tempo, funções mais elaboradas como o Live Text puderam modificar a relação do usuário com o ambiente ao permitir que, a partir de fotos, seja possível traduzir textos em tempo real ou fazer pesquisas na web. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco mudanças que quebraram paradigmas no iPhone (iOS) e fizeram diferença no celular.

1 de 6 iPhone: lista reúne cinco mudanças no iOS que revolucionaram o dispositivo; confira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: lista reúne cinco mudanças no iOS que revolucionaram o dispositivo; confira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Barra de notificações

A barra de notificações do iPhone (iOS) foi uma novidade lançada pela Apple no iOS 5 que mudou a forma como os usuários interagem com os alertas no celular. Antes desse recurso ser implementado e da Central de Notificações existir, os avisos podiam ser vistos apenas como pequenos pontos vermelhos sobre o ícone de um app, o que fazia com que as notificações fossem perdidas com certa frequência.

Como resultado, a Central de Notificações agrupou todos os avisos em um único lugar, facilitando consultas posteriores e organizando a forma como esse conteúdo seria mostrado ao usuário.

2 de 6 Explorando os diferentes formatos de alertas — Foto: Reprodução/Clara Fabro Explorando os diferentes formatos de alertas — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Uso de Widgets

Os widgets foram lançados no iPhone mais recentemente, e só ficaram disponíveis na Tela de Início do iPhone depois da atualização do iOS 14 - apesar de serem velhos conhecidos de usuários de Android. Os ícones interativos reúnem algumas informações essenciais de apps e podem facilitar a exibição de determinados conteúdos, modificando a forma como os usuários interagem com os aplicativos.

Com o iOS 16, a Apple ainda introduziu uma nova configuração para os atalhos, permitindo que eles pudessem ser adicionados à Tela de Bloqueio do iPhone. Dessa forma, não é necessário nem desbloquear o celular para checar determinadas informações - como a porcentagem de bateria do celular ou a última notificação recebida no Facebook, por exemplo.

3 de 6 Adicionando um widget à tela inicial do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando um widget à tela inicial do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Relatório de privacidade e política anti-rastreamento

O iOS 14, em 2021, trouxe o App Tracking Transparency ("transparência sobre rastreamento em apps", em tradução livre), que faz parte da política anti-rastreamento da Apple. Embora tenha sido criticado pela Meta, a novidade foi importante porque ampliou a autonomia e privacidade de usuários de iPhone. Isso porque, com o recurso, os aplicativos baixados no celular passaram a pedir permissão para rastreamento de atividade com fins de publicidade direcionada. Assim, caso o usuário opte por não ter suas ações rastreadas, os apps não terão acesso a isso.

Já o iOS 15, lançado em 2021, incorporou ao iPhone o Relatório de Privacidade. Com ele, usuários passaram a poder descobrir quais aplicativos tiveram acesso à câmera e ao microfone do celular, podendo ainda revogar quaisquer permissões que fossem indesejadas. A novidade gerou também mais autonomia e privacidade, e é uma das funções que tornam o iPhone uma opção segura de smartphone.

4 de 6 O relatório de privacidade foi lançado em 2021 com o iOS 15 — Foto: Reprodução/Clara Fabro O relatório de privacidade foi lançado em 2021 com o iOS 15 — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Percentual de bateria

A função que exibe o percentual de bateria no iPhone permite uma consulta rápida ao status de carga, sem precisar acessar a Central de Controle do dispositivo ou adicionar widgets à Tela de Início. Essa mudança já existia em modelos antigos, mas foi retirada do iPhone com o lançamento do iPhone X por questões de espaço envolvendo o notch - recurso que contém a câmera TrueDepth que é capaz de fazer o reconhecimento facial em modelos com o Face ID.

A mudança desagradou os usuários e, por isso, com o iOS 16, a ferramenta para exibir o status da carga foi retomada. Agora, usuários podem adicionar o indicativo em todos os modelos compatíveis com o Face ID. Para ativá-lo, acesse os ajustes do celular, toque sobre a aba "Bateria" e, na próxima, ative a chave ao lado de "Nível de Bateria".

5 de 6 O recurso para adicionar a porcentagem de bateria pode ser ativado no iPhone com iOS 16 — Foto: Reprodução/Clara Fabro O recurso para adicionar a porcentagem de bateria pode ser ativado no iPhone com iOS 16 — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Live Text

O Live Text é outra ferramenta que revolucionou o iPhone. O recurso, lançado no iOS 15, permite que usuários copiem textos de fotos e façam pesquisas na web ou traduções em tempo real. A função pode ser útil em viagens, por exemplo, para traduzir placas de trânsito e mapas. Além disso, também é possível utilizá-la para copiar trechos de documentos, contatos telefônicos e até mesmo para converter valores em diferentes moedas.

Para usá-la, abra a câmera do celular e aponte a lente para o conteúdo contendo o texto. Em seguida, toque sobre o ícone de texto, que aparecerá no canto inferior esquerdo da tela, e selecione uma das opções que aparecerá na tela para concluir uma ação. As ações possíveis são "Copiar", "Selecionar Tudo", "Pesquisar", "Traduzir" ou "Compartilhar" o conteúdo.

6 de 6 Usando o Live Text no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Marvin Costa Usando o Live Text no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Com informações de Gizmodo

