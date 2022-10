iPhone 14: 8 coisas que dá para comprar com o preço do celular

Para compreender melhor o custo do aparelho no país, o TechTudo calculou quanto tempo de trabalho é necessário para a compra do produto no Brasil. Além disso, nas linhas a seguir, trouxemos exemplos de outros itens que são possíveis adquirir pagando o mesmo valor que as versões mais simples do iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max. Confira.

2 de 10 iPhone 14 tem custo elevado no Brasil — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 tem custo elevado no Brasil — Foto: Laura Storino/TechTudo

Quantos meses o brasileiro precisa trabalhar para comprar o novo iPhone 14?

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio do trabalhador brasileiro é de R$ R$ 2.713. Isso significa que, no país, é preciso trabalhar cerca de três meses para adquirir o novo iPhone 14, em sua versão mais simples – considerando a hipotética situação em que todo o salário mensal seria destinado a essa finalidade.

O tempo de trabalho para a compra do novo iPhone no Brasil é ainda maior quando considerado o salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. Neste cenário, seriam necessários pouco mais de seis meses para a compra do iPhone 14, ignorando completamente qualquer outro gasto individual. Para efeito de comparação, na Suíça são necessários cinco dias e meio de trabalho (ou 44 horas) para a compra do iPhone 14 mais básico – baseando-se no salário mínimo do país europeu, bem como o preço exercido pela Apple Store suíça.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

O que dá para comprar com o preço do iPhone 14 no Brasil?

1. Uma moto Suzuki Burgman i

3 de 10 Modelo de entrada da Suzuki Burgam i custa praticamente o mesmo que a versão mais barata do iPhone 14 — Foto: Divulgação/Suzuki Modelo de entrada da Suzuki Burgam i custa praticamente o mesmo que a versão mais barata do iPhone 14 — Foto: Divulgação/Suzuki

Com o preço do iPhone 14 mais simples (o de 128 GB) é possível adquirir uma moto Suzuki modelo Burgman i 2022. Entre os detalhes da ficha técnica da motocicleta da marca japonesa, destacam-se o sistema de partida elétrica e o baixo consumo, já que a Burgman faz até 45 Km com apenas um litro de gasolina.

4 de 10 É possível comprar iPhone 13 e ainda sobra dinheiro para os Airpods Pro 2 com o preço do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple e Arte/Danilo Paulo É possível comprar iPhone 13 e ainda sobra dinheiro para os Airpods Pro 2 com o preço do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple e Arte/Danilo Paulo

O TechTudo realizou um comparativo entre o iPhone 14 e o iPhone 13. Em resumo, os dois produtos seguem muito parecidos, tanto em design (que não mudou praticamente nada), quanto na ficha técnica. Isso significa que a experiência de uso oferecida pelo smartphone mais recente da empresa no modelo mais simples é muito parecida com a da geração anterior, o que levanta dúvidas sobre se vale a pena pagar os R$ 7.599 cobrados pela empresa.

Com o preço do iPhone 14, o consumidor pode é adquirir um iPhone 13 no varejo nacional (que pode ser encontrado facilmente por R$ 4.799) e ainda sobra dinheiro para a compra dos novos AirPods Pro 2, anunciados pela loja online da marca no mês passado por R$ 2.599. Neste caso, ainda sobram R$ 200.

3. Lava-louças e lava e seca

5 de 10 Juntas, lava e seca e lava-louças também custam menos que o iPhone 14 — Foto: Reprodução/LG, Reprodução/Brastemp e Arte/Danilo Paulo Juntas, lava e seca e lava-louças também custam menos que o iPhone 14 — Foto: Reprodução/LG, Reprodução/Brastemp e Arte/Danilo Paulo

Com o valor do iPhone 14, o consumidor consegue adquirir eletrodomésticos que trariam muita comodidade para o dia a dia. Uma lava-louças, por exemplo, pode poupar o usuário de ficar algumas horas de pé em frente à pia da cozinha na semana. Uma lava e seca também traz vários benefícios em relação a uma máquina de lavar convencional, já que não é preciso se preocupar em estender roupas no varal – elas já sairão sequinhas, prontas para passar e guardar.

Uma lava e seca LG 11 KG custa R$ 3.988, enquanto uma lava-louças Brastemp pode ser comprada por R$ 3.079. Somados, esses dois eletrodomésticos saem por R$ 7.077. Ou seja, menos que o modelo mais barato do iPhone 14.

4. Pacote de viagem para Paris com hotel e café da manhã

6 de 10 Pacote de viagem para Paris com voo saindo de Brasília, incluindo hotel — Foto: Reprodução/Decolar Pacote de viagem para Paris com voo saindo de Brasília, incluindo hotel — Foto: Reprodução/Decolar

É possível que o leitor prefira comprar experiências em vez de produtos. Sete noites em Paris num hotel próximo à Torre Eiffel pode ser uma boa pedida para as férias. O TechTudo localizou um pacote de viagem por R$ 7.670, que inclui voo saindo de Brasília, sete noites num hotel no centro de Paris e um café da manhã de respeito – para aguentar o dia passeando por algumas das atrações mais conhecidas do mundo.

5. Ford Fiesta 2002

7 de 10 Carro usado é mais barato do que iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/OLX Carro usado é mais barato do que iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/OLX

O iPhone 14 Pro Max (128 GB) custa R$ 10.499. Quem quiser evitar o perrengue do transporte público caótico de algumas cidades do país pode comprar um Ford Fiesta 2002 usado por este valor.

O automóvel está disponível em sites de compra e venda. O modelo encontrado pelo TechTudo sai por R$ 10.000 e o anúncio promete que o carro está conservado, completo, revisado e com o ar condicionado funcionando perfeitamente.

6. Cozinha novinha: geladeira, micro-ondas, fogão chique e Galaxy S22 (sim, tudo isso mesmo)

8 de 10 Dá para trocar os principais eletrodomésticos da cozinha e ainda sobra para a compra de um bom smartphone — Foto: Reprodução/Amazon e Arte/Danilo Paulo Dá para trocar os principais eletrodomésticos da cozinha e ainda sobra para a compra de um bom smartphone — Foto: Reprodução/Amazon e Arte/Danilo Paulo

Que tal dar uma cara nova para a cozinha e ainda comprar um smartphone topo de linha? Isso é possível com o preço do iPhone 14 Pro Max (128 GB). Por R$ 9.729, o consumidor pode comprar todos os seguintes produtos abaixo:

Uma geladeira Brastemp Frost Free duplex: R$ 2.932

Micro-ondas Brastemp 32 litros: R$ 599

Cooktop 4 bocas de indução: R$ 1.699

Samsung Galaxy S22: R$ 4.499

Além disso, ainda sobram R$ 770 reais para custear o frete dos itens acima até a sua casa.

7. Kit de jogador: PlayStation 5 e smart TV 4K 60 polegadas

9 de 10 Smart TV 60 polegadas da LG e PlayStation 5 custam o mesmo que o iPhone 14 — Foto: Reprodução/LG, Reprodução/PlayStation e Arte/Danilo Paulo Smart TV 60 polegadas da LG e PlayStation 5 custam o mesmo que o iPhone 14 — Foto: Reprodução/LG, Reprodução/PlayStation e Arte/Danilo Paulo

Outra opção para consumidor pode ser turbinar a sala de estar com uma smart TV 60 polegadas 4K da LG e um PlayStation 5. A TV ainda possui compatibilidade com as assistentes virtuais Alexa (Amazon) e Google Assistente. Por dentro, há ainda um processador com inteligência artificial para otimizar a qualidade da imagem junto com a tecnologia HDR. O modelo custa R$ 3.324 no varejo.

Já o PlayStation 5, um dos consoles mais desejados do mundo, pode ser adquirido por R$ 4.300 no varejo. As principais funções do PlayStation 5 são a retrocompatibilidade com os jogos de PS4 e a possibilidade de transmitir as imagens para uma TV em 8K ou 4K em 120Hz. A smart TV com o console custam juntos R$ 7.624, praticamente o valor do iPhone 14 mais barato.

8. Notebook gamer com RTX 3060 e um Galaxy S21

10 de 10 Notebook gamer de alto desempenho com RTX 3060 e Galaxy S21 custam menos que iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/Avell Reprodução/Samsung e Arte/Danilo Paulo Notebook gamer de alto desempenho com RTX 3060 e Galaxy S21 custam menos que iPhone 14 Pro Max — Foto: Reprodução/Avell Reprodução/Samsung e Arte/Danilo Paulo

Talvez você prefira jogar num notebook premium em vez de um console. Se este for o caso, é possível levar para casa o Avell A70 MOB. A ficha-técnica do produto inclui processador Intel Core i7 de 11ª Geração, placa de vídeo GeForce RTX 3060 (6GB GDDR6), 16 GB de memória RAM, 500 GB de SSD NVME e tela de resolução QHD WVA (2650x1440 pixels) de 165 Hz de taxa de atualização.

O preço do notebook gamer é de R$ 8.199 no site da empresa. Isso significa que ainda sobram R$ 2.400 reais para a compra de um Galaxy S21, o smartphone topo de linha da Samsung lançado no ano passado. Somados, os dois aparelhos custam o mesmo que o iPhone 14 Pro Max.

Com informações de Apple, Decolar, IBGE e Zoom