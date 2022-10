iPhone: 5 apps da Apple que são úteis, mas poucas pessoas conhecem

2 de 7 Verifique a App Store e outros aplicativos nativos do iPhone — Foto: Lucas Medes/TechTudo Verifique a App Store e outros aplicativos nativos do iPhone — Foto: Lucas Medes/TechTudo

1. Shortcuts (Atalhos)

O App Atalhos, antigamente chamado de “Workflow”, cria mais de 300 possibilidades de ações integradas aos aplicativos nativos do iOS ou ainda a outros serviços como o Instagram, Twitter e Facebook. É possível, por exemplo, criar automação para salvar vídeos de redes sociais ou para que o celular "fale" ao carregar.

Para criar um novo atalho, basta o usuário tocar no ícone de “+” dentro do app e definir o comando desejado de acordo com determinada situação. Eles podem ser acessados com apenas um toque direto na tela de início do dispositivo, bastando solicitar à Siri, criar um widget específico ou ainda acionar a Busca. É possível também encontrar shortcuts já prontos pela Internet - mas cuidado: vale atentar se o desenvolvedor é de fato confiável. Confira aqui como usar.

App Atalhos otimiza ações e facilita a vida de usuários de iPhone — Foto: Divulgação/Apple

2. Clips

O Apple Clips permite criar vídeos no iPhone de forma fácil. O app possui interface simples e intuitiva, oferecendo também uma variedade entre os recursos disponíveis. É possível gravar na vertical ou horizontal, além de adicionar fotos e vídeos da biblioteca com apenas um comando. Para aqueles que preferem trabalhar com teclado, mouse ou trackpad, o usuário consegue fazer a conexão destes dispositivos via Bluetooth rapidamente para fazer as edições.

Os efeitos e as animações de câmera do Clips são um diferencial do editor nativo, e permitem utilizar realidade aumentada e até mesmo os Memojis criados no Mensagens. Além disso, com o app, é possível adicionar legendas em tempo real, geradas automaticamente nos vídeos, ou inserir textos, adesivos, emojis e músicas da biblioteca. Veja aqui como usar.

App Clips permite fazer edições de vídeo no iPhone — Foto: Divulgação/Apple

3. Medidas

O iOS 12 trouxe um aplicativo que permite medir objetos usando a câmera do iPhone. O app Medidas usa a tecnologia de realidade aumentada para transformar o seu celular em uma fita métrica, possibilitando mensurar a altura de uma pessoa, detectar automaticamente as dimensões de objetos retangulares (como tamanho, profundidades e larguras), ou realizar outras medições estabelecendo pontos nos locais que deseja medir.

O mecanismo mostra as medidas de maneira detalhada e permite fotografar o cálculo realizado, possibilitando enviar uma imagem com as medidas por e-mail, mensageiros ou redes sociais. O app também salva um histórico de medidas caso o usuário precise dos números futuramente. Descubra aqui como utilizar o Medidas.

Ação para que o app Medida identifique objetos no iOS 12 — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Com o aplicativo Buscar Meus Amigos, ou Find My Friends, o usuário pode descobrir a localização de quem quiser, como algum amigo ou familiar, e compartilhar a sua própria posição. O app foi agregado ao Buscar Meu iPhone a partir do iOS 13, complementando a função de Buscar, e pode ser baixado gratuitamente pelos donos de iPhone, iPod touch e iPad.

Para utilizar o serviço é necessário que os contatos possuam uma conta do iCloud e sinalizem que querem ser visualizados por você. O mecanismo deixa esconder a localização a qualquer momento, definir o período em que o usuário deseja ficar visível ou até mesmo esconder a localização de determinada pessoa.

Buscar Meus amigos ajuda a encontrar e ser encontrado — Foto: Divulgação/Apple

O Reality Composer é um app exclusivo para iPhone (iOS) voltado para a produção de protótipos e conteúdos em 3D de realidade aumentada. O aplicativo oferece variedade de recursos e uma biblioteca completa de objetos virtuais personalizáveis. Para quem utiliza outras plataformas ou dispositivos, o app permite importar arquivos próprios para enriquecer os conteúdos.

Entre os recursos, é possível adicionar animações aos objetos virtuais, incluir áudios, e configurar e definir os momentos de reprodução. Por fim, o Reality Composer possibilita salvar a cena, compartilhar ou integrá-la a um projeto no Xcode.

Reality Composer permite criar protótipos e cenários 3D no iPhone — Foto: Divulgação/Apple

