iPhone: 5 coisas que você pode fazer apenas com gestos no iOS

O iPhone ( iOS ) permite realizar uma série de ações e comandos usando apenas gestos. A possibilidade, além de deixar o uso do celular mais fluido e intuitivo, também pode facilitar a escrita, a correção de textos e até mesmo simplificar alguns comandos complexos, como capturas de tela e envio de mensagens. Pensando nisso, o TechTudo reuniu, na lista abaixo, cinco ações que podem ser feitas usando apenas os gestos de deslizar e arrastar no iPhone (iOS). Confira quais são nas próximas linhas e saiba ativá-las.

1. Apagar a lanterna com swipe

É comum que usuários cliquem no widget de lanterna na Tela de Bloqueio do iPhone (iOS) e acendam a luz sem querer. O que poucos sabem é que desligá-la é ainda mais simples, e é possível fazer isso simplesmente deslizando suavemente a tela para a esquerda. Dessa forma, não é necessário tocar e pressionar o atalho da lanterna novamente, mas, sim, apenas arrastar a tela para apagá-la.

2. Tirar print com três toques na parte de trás

O iPhone (iOS) possui uma série de recursos de acessibilidade que facilitam algumas ações no celular. Um deles é o "Tocar Atrás", que permite concluir comandos tocando a parte de trás do iPhone duas ou três vezes. Com a ferramenta, você pode definir o número de toques e a ação que será realizada.

Para isso, acesse os Ajustes do dispositivo e toque sobre a aba "Acessibilidade". Na próxima página, selecione "Toque" e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Tocar Atrás". Em seguida, escolha entre "Toque Duplo" ou "Toque Triplo" e selecione o recurso "Captura de Tela" para concluir.

3. Abrir nova aba no Safari deslizando o dedo

O Safari também possui integração com gestos, o que deixa o uso do navegador mais simples e intuitivo. Para abrir uma nova aba, por exemplo, você pode apenas deslizar o dedo sobre o menu, indo da direta para a esquerda. Já para conferir todas páginas abertas, basta pressionar o menu e arrastar o dedo para cima. Além disso, também é possível fechar as abas deslizando-as para a esquerda.

4. Segurar teclado para mover o cursor

O iPhone (iOS) também conta com truques bastante úteis no teclado, incluindo a digitação por gestos e a possibilidade de usá-lo como um trackpad para movimentar o cursor sobre a tela de forma simples. Esse recurso é bastante útil ao escrever textos maiores, já que, assim, é possível repousar o cursor no local desejado sem precisar apagar a palavra por inteiro, por exemplo.

Para usá-lo, basta pressionar a barra de espaço por alguns segundos e deslizar o dedo sobre a tela. Você pode mover o cursor para os lados ou para cima e para baixo para navegar pelo texto e fazer as alterações desejadas.

5. Enviar mensagem a partir de toque duplo na parte de trás

O iPhone (iOS) permite criar atalhos para determinadas ações - como enviar mensagens ou criar alarmes, por exemplo -, e é possível ativá-los com o recurso de acessibilidade "Toque Atrás". Dessa forma, você pode determinar que, ao dar um toque duplo na parte de trás do celular, ele envie uma mensagem para um contato específico sem que você precise abrir qualquer aplicativo.

Para configurar essa automação, abra o app Atalhos e toque sobre o ícone de "+" para criar um novo atalho. Em seguida, vá em "Enviar Mensagem", escreva o texto no local indicado e selecione o destinatário. Conclua tocando no "Ok", no canto superior direito da tela. Depois, acesse os Ajustes, vá em "Acessibilidade", "Toque" e "Tocar Atrás". Selecione "Toque Duplo", deslize a tela para baixo até encontrar a aba "Atalhos" e selecione a opção "Enviar Mensagem".

Com informações de Apple, MakeUseOf e YouTube

