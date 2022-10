A Siri , assistente virtual de celulares iPhone ( iOS ), reúne uma série de comandos úteis que podem facilitar algumas ações cotidianas e agilizar a sua vida. Com ela, usuários podem fazer enviar mensagens para contatos salvos na agenda do dispositivo, botar uma música para tocar e até mesmo fazer reservas em restaurantes - tudo isso usando apenas a voz, sem precisar tocar no celular. Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco comandos rápidos que podem ser facilmente ativados na Siri. Confira nas linhas a seguir e saiba como ativá-los.

iPhone: 5 comandos para Siri que vão facilitar a sua vida

1. Botar uma música para tocar

Se você tiver uma conta em alguma plataforma de streaming, uma possibilidade interessante é usar a Siri para tocar músicas e podcasts no iPhone (iOS). Para isso, acione a assistente dizendo "E aí, Siri" e, em seguida, diga "Toque [nome da música ou artista]" ou "Toque [título do podcast]". É importante lembrar, porém, que a assistente precisa já estar ativada para esse comando funcionar.

O diferencial do serviço é que a Siri continua tocando faixas similares depois que a primeira música termina - diferentemente do que acontece com a Alexa, da Amazon, por exemplo. Dessa forma, não é necessário ativar a assistente sempre que uma música termina, já que ela toca uma playlist baseada na primeira música de forma automática. Além disso, caso você não goste da faixa que está sendo tocada no momento, pode usar o comando "Pule essa música" para tocar a faixa seguinte.

Pedindo à Siri para tocar música no Spotify

2. Fazer conversão de medidas

A Siri também pode ser usada para fazer pequenos cálculos de forma simples e rápida. Você pode perguntar à assistente "Quanto vale um dólar?" por exemplo, e ele retornará a pergunta com informações sobre o câmbio do dia. O mesmo vale para conversão de medidas - assim, caso queira converter uma quantia e/ou alguma medida, basta perguntar à assistente.

É possível usar a Siri para transformar milhas em quilômetros, libras em quilogramas, joules em calorias e valores de velocidade que estão em km/h para m/s, por exemplo.

Usando a Siri para converter medidas de forma prática no celular

3. Enviar mensagens

A assistente do iPhone (iOS) também pode ser usada para enviar mensagens para contatos salvos na agenda do celular. Usar esse comando é bem simples: primeiro, ative a assistente dizendo "E aí, Siri" e, em seguida, diga "Envie uma mensagem para [nome do contato]". A Siri irá perguntar o conteúdo da mensagem, e você deve ditar o que será enviado - você pode dizer algo como "Oi, tudo bem com você?".

A Siri possui compatibilidade com o Mensagens, app nativo do sistema, e com o WhatsApp e Telegram. Para enviar uma mensagem para um contato usando outra plataforma, basta dizer "Envie uma mensagem para [nome do contato] pelo [nome do aplicativo]".

Enviando mensagens no WhatsApp com usando a Siri

4. Fazer reservas em restaurante

Outro comando útil para usar com a assistente do iPhone permite checar restaurantes próximos que aceitam reservas. Para verificá-los, ative a Siri e pergunte: "Quais restaurantes próximos a mim aceitam reservas?". Você pode checar as opções disponíveis e, caso se interesse por alguma, pode pedir para a a assistente fazer uma ligação para concluir a reserva.

Fazendo reservas em restaurantes com a Siri

5. Encontrar vagas para estacionar

Além de fazer reservas em restaurantes próximos, a Siri também pode ser usada para pesquisar por estacionamentos perto de você. Essa ação é útil principalmente durante viagens a locais novos, já que permite checar postos de parada de forma prática.

Para conferir os locais para estacionar, ative a Siri e solicite: "Me mostre os estacionamentos perto de mim". A assistente retornará com as opções mais próximas à sua localização atual, e pode mostrar itinerários para chegar até o local.

Usando a Siri para encontrar vagas de estacionamento próximas

