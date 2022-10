iPhone: 5 truques de captura de tela no iOS que poucas pessoas conhecem

Tirar print no iPhone ( iOS ) é algo simples de ser feito, mas que conta com uma série de truques que podem facilitar as capturas de tela. Um recurso de acessibilidade chamado “Toque Atrás”, por exemplo, pode simplificar os prints, permitindo fazê-los a partir de dois toques na parte de trás do iPhone, e também é útil em casos de modelos mais antigos, que apresentem problemas no botão. Outra possibilidade é de fazer capturas sem precisar salvá-las no celular. Nas próximas linhas, veja cinco dicas para tirar print no iPhone.

1 de 6 iPhone: conheça cinco truques para aprimorar as capturas de tela feitas no celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: conheça cinco truques para aprimorar as capturas de tela feitas no celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Fazer círculos e setas perfeitas

O iPhone (iOS) conta com um truque interessante e muito útil para quem costuma fazer desenhos por cima de capturas de tela. Com o recurso - que é nativo -, é possível desenhar círculos e setas perfeitas em cima dos prints, o que pode deixar a imagem com um toque mais profissional.

Para usar a ferramenta, depois de fazer um captura da tela do celular, toque sobre a miniatura que aparecerá no canto inferior esquerdo e desenhe o formato desejado, pressionando a tela por alguns segundos depois de concluir o esboço. O formato desenhado, então, será substituído por uma forma perfeita logo na sequência, deixando suas anotações mais fluidas e sem rabiscos desnecessários.

2 de 6 É possível desenhar círculos e setas perfeitas em capturas de tela no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível desenhar círculos e setas perfeitas em capturas de tela no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Tirar print sem usar botão

O iPhone possui um recurso de acessibilidade que pode facilitar uma série de comandos no celular, incluindo as capturas de tela. Nos ajustes, é possível ativar a opção “Toque Atrás” e definir ações para troques duplos e triplos na parte de trás no iPhone. Isso pode ser útil para quem tem dificuldades em apertar botões ou para quem faz muitos prints, por exemplo.

Para usar a ferramenta, acesse os ajustes do celular e toque sobre a aba “Acessibilidade”. Em seguida, selecione "Toque" e deslize a tela para baixo até encontrar a aba “Toque Atrás”. Depois, selecione as opções de toque duplo ou triplo e indique a ação corresponde ao número de toques - nesse caso, "Captura de tela".

3 de 6 O iPhone (iOS) conta com um recurso de acessibilidade que pode facilitar prints no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro O iPhone (iOS) conta com um recurso de acessibilidade que pode facilitar prints no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Destacar partes das imagens com a Lupa

Outra ferramenta útil para destacar alguma área dos prints feitos no celular é a função “Lupa”. Com ela, é possível circular e aumentar uma parte da imagem, melhorando a visualização de trechos do print. Para usá-la, faça a captura de tela e toque sobre a miniatura que aparecerá no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, selecione o ícone de “+”, no canto inferior direito, e vá na opção “Lupa”.

Um círculo aparecerá sobre a tela, e você pode reposicioná-lo no local mais adequado, tocando sobre ele e arrastando-o. Além disso, também é possível controlar o tamanho o círculo e o nível de ampliação da imagem, bastando mover as bolinhas azul e verde para os lados.

4 de 6 A Lupa pode ser usada para aumentar áreas no print e deixá-la em evidência — Foto: Reprodução/Clara Fabro A Lupa pode ser usada para aumentar áreas no print e deixá-la em evidência — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Copiar em vez de salvar

O iOS 16 trouxe, entre vários recursos, uma função que facilita o gerenciamento do armazenamento de prints no iPhone. Com a novidade, é possível copiar e colar os prints feitos no celular sem que as imagens fiquem salvas na galeria do dispositivo.

Para usar a função, depois de fazer o print, toque sobre a miniatura que aparecerá no canto inferior esquerdo da tela. Depois, pressione “Ok” e selecione a opção “Copiar e Apagar”. Dessa forma, assim que você colar o print em outra janela, ele será removido da área de transferência e não aparecerá salvo na memória do celular.

5 de 6 Novo recurso do iOS 16 permite copiar e colar prints sem que as imagens fiquem salvas na galeria — Foto: Reprodução/Clara Fabro Novo recurso do iOS 16 permite copiar e colar prints sem que as imagens fiquem salvas na galeria — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Tirar print de tela inteira no Safari

Também é possível fazer prints de tela inteira no Safari, o que é particularmente útil quando se quer fazer uma captura de tela maior do que os limites impostos pelo tamanho da própria tela. Para isso, basta fazer o print e tocar sobre a miniatura que aparecerá no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, selecionar a aba “Página completa”.

6 de 6 É possível tirar print de tela inteira de páginas abertas no Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível tirar print de tela inteira de páginas abertas no Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de HowToGeek e The Verge

