Lembra deles? Cinco dispositivos usados para armazenar dados antes da nuvem

A nuvem é, atualmente, a tecnologia mais avançada para armazenar dados . Até poucos anos atrás, no entanto, só existiam dispositivos físicos para salvar fotos, músicas e vídeos. No final dos anos 1990, por exemplo, era muito comum que os usuários usassem fitas cassete para assistir a filmes e escutar músicas. Outro dispositivo que fazia sucesso era o cartão de memória , já que muitos smartphones só tinham até 32 GB de armazenamento e ficavam sem espaço para baixar aplicativos.

Pensando em despertar a nostalgia dos usuários, o TechTudo separou cinco dispositivos que eram bem mais comuns antes do surgimento do armazenamento em nuvem. Confira, a seguir.

1 de 6 Fita cassete e outras tecnologias eram usadas para armazenamento de dados — Foto: Reprodução/Pixabay Fita cassete e outras tecnologias eram usadas para armazenamento de dados — Foto: Reprodução/Pixabay

1. Fita cassete

A fita cassete era um dos dispositivos para armazenamento de dados mais comuns dos anos 1990. Quem queria escutar músicas enquanto passeava de carro ou estava em casa precisava comprar um toca fitas e uma fita cassete. Esse pequeno acessório já vinha com uma playlist completa do artista escolhido e era vendido principalmente pelas grandes gravadoras.

2 de 6 Toca fitas era um dos aparelhos usados para reproduzir fitas cassetes — Foto: Reprodução/YouTube Toca fitas era um dos aparelhos usados para reproduzir fitas cassetes — Foto: Reprodução/YouTube

Nessa época, também existia a versão de videocassete. Diferente do toca fita, o propósito era conectar com a televisão de tubo e transmitir filmes, séries ou desenhos comuns naquela geração. Grandes nomes do cinema mundial, inclusive, surgiram no próprio videocassete, como "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

2. Disquete

Um dos dispositivos pioneiros no armazenamento de dados foi o disquete. Embora fosse capaz de guardar apenas 80 KB na sua primeira versão, essa era uma quantidade considerada suficiente naquela época. Com os novos formatos lançados nos anos seguintes, o dispositivo começou a ser usado para guardar jogos leves e outros tipos de arquivos.

3 de 6 Os 12 disquetes da imagem carregam um total de 17,28 MB, pouco mais de 0,1% da capacidade de um único pendrive de 16 GB — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Os 12 disquetes da imagem carregam um total de 17,28 MB, pouco mais de 0,1% da capacidade de um único pendrive de 16 GB — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Um problema que afetava a vida útil do disquete era sua fragilidade. Isso não impediu, entretanto, que inúmeros usuários em todo o mundo aderissem ao dispositivo e que ele fosse um dos meios de armazenamento mais usados antes de surgirem cartões de memória e pen drives.

3. CDs e DVDs

Os CDs e DVDs revolucionaram a tecnologia de armazenamento nos anos 2000. Isso porque, além de eles serem compactos, o consumidor podia exportar o que quisesse para esses dispositivos por meio do seu próprio computador. Era necessário apenas o uso de algumas ferramentas no PC, que permitiam armazenar filmes, músicas e muitos outros arquivos.

4 de 6 CDs e DVDs marcaram uma nova era para o armazenamento de dados — Foto: Reprodução/Pond5 CDs e DVDs marcaram uma nova era para o armazenamento de dados — Foto: Reprodução/Pond5

Os dois dispositivos também revolucionaram a época, já que podiam ser usados em diferentes aparelhos. Aparelhos de DVD, computador, rádio e muitos outros dispositivos eram compatíveis com essa tecnologia. Inclusive, o CD foi o meio mais usado pelos artistas para lançar novos álbuns de música e filmes antes do surgimento do streaming.

4. Cartões de memória

O cartão de memória foi o dispositivo de armazenamento mais compacto nos anos 2000. Usados principalmente em câmeras e smartphones, eles têm uma quantidade de memória bem maior que os disquetes, CDs e DVDs. Além disso, eles permitem guardar diferentes formatos de arquivo e transferi-los para vários computadores.

5 de 6 Cartão de memória era uma boa opção para quem queria armazenamento extra — Foto: Divulgação/TechTudo Cartão de memória era uma boa opção para quem queria armazenamento extra — Foto: Divulgação/TechTudo

Entre fotógrafos, o dispositivo foi uma febre, já que muitas vezes o armazenamento das câmeras não era suficiente para uso profissional. Logo depois, os cartões de memória ganharam notoriedade entre os usuários de smartphone: nos celulares, sempre havia uma gaveta para cartão SD para aumentar a memória. Atualmente, os dispositivos ainda são muito usados em câmeras, mas cada vez menos em celulares.

5. Pen drives

Por fim, os pen drives também foram uma febre e estavam entre os acessórios mais usados para transferências de dados. Muitos usuários, inclusive, ainda usam esse dispositivo para guardar fotos antigas, vídeos e até músicas que escutavam há alguns anos. Com a popularização da nuvem, o uso é cada vez menos comum.

6 de 6 Ainda existem muitas marcas mundiais que vendem pen drive nos dias de hoje — Foto: Divulgação/Kingston Ainda existem muitas marcas mundiais que vendem pen drive nos dias de hoje — Foto: Divulgação/Kingston

Sua função era bem parecida com o cartão de memória, porém com o formato menos compacto. O pequeno dispositivo guardava todos os tipos de arquivo e os reproduzia em determinados aparelhos, como caixas de som e TVs. Era muito comum, ainda, usar o pen drive para escutar músicas no carro e transferir dados de uma dispositivo para outro.

Com informações de Backblaze

