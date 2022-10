LOL stats: 5 sites para acompanhar estatísticas no jogo da Riot Games

Em League of Legends (LoL) , é essencial acompanhar suas estatísticas para subir de elo. A cada patch, a Riot Games adiciona mudanças a itens, campeões e a outras mecânicas do MOBA . Por essa razão, é importante estar por dentro das principais alterações para melhorar o desempenho nas filas ranqueadas. Para isso, sites como Mobalytics, LoLalytics e OP.GG compilam dados importantes que podem ajudar na evolução dos jogadores. Confira, a seguir, cinco formas de acompanhar seus números no LoL.

1 de 6 Nilah é a adição mais recente na rota inferior do League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games Nilah é a adição mais recente na rota inferior do League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

LoLalytics

O LoLalytics é um dos sites de estatísticas mais completos do momento. Com ele, os jogadores conseguem analisar diversas informações: counters, builds mais utilizadas, matchups, taxa de pick e winrate. Caso queira, você pode até mesmo selecionar um campeão em uma rota específica para obter dados, por exemplo: se quiser ver o desempenho do personagem Garen no meio, o site separa somente elementos do herói na lane em questão.

Um diferencial do site é a possibilidade de o jogador analisar builds também em outros modos, como o Livro Supremo de Ultimates. Ao mudar a modalidade, o site geralmente apresenta informações diferentes daquelas exibidas na tradicional ranqueada solo/duo. O LoLalytics possui o inglês como língua padrão, mas é possível colocar a linguagem em português de Portugal.

2 de 6 No LoLalytics, jogadores conseguem analisar builds, estatísticas, counters e mais — Foto: Reprodução/LoLalytics No LoLalytics, jogadores conseguem analisar builds, estatísticas, counters e mais — Foto: Reprodução/LoLalytics

Mobalytics

Um ponto positivo do site são os seus guias. Ao escolher um personagem, você consegue visualizar algumas dicas sobre como jogar com ele. É possível também entender quando comprar determinado item e por qual motivo. A linguagem é didática e fácil de entender, facilitando o aprendizado. O Mobalytics permite trocar o idioma padrão, então você pode pôr a página em português caso queira.

3 de 6 Mobalytics é um famoso site de estatísticas de jogos como Teamfight Tactics e League of Legends (LoL) — Foto: Reprodução/Mobalytics Mobalytics é um famoso site de estatísticas de jogos como Teamfight Tactics e League of Legends (LoL) — Foto: Reprodução/Mobalytics

OP.GG

Apesar de não apresentar tantas informações quanto as duas opções anteriores, o OP.GG é uma boa alternativa para aqueles que desejam analisar o próprio desempenho. Com um layout simples, os usuários encontram facilmente informações como itens, win e pick rate, builds, runas, feitiços de invocador e relatórios das partidas no geral.

O site também disponibiliza informações de outros títulos como Valorant, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Overwatch e Eternal Return. Assim como o Mobalytics e o LoLalytics, o OP.GG permite que o usuário alterne a configuração do idioma da página. Dessa forma, você pode escolher a região de onde está acessando o site e a língua desejada.

4 de 6 OP.GG é uma alternativa para jogadores que querem acompanhar o próprio desempenho nos jogos — Foto: Reprodução/OP.GG OP.GG é uma alternativa para jogadores que querem acompanhar o próprio desempenho nos jogos — Foto: Reprodução/OP.GG

League of Graphs

Além de informações básicas como builds, runas, counters e matchups, o League of Graphs ainda oferece uma ferramenta interessante aos usuários: ao entrar no seu perfil de jogador, você encontrará boxes como "Entusiasta com (nome do personagem)", "Bolas de neve" e "Maré de derrotas". Ao passar o cursor por cima do box, você entende o seu significado. Exemplo: "Entusiasta com Renata Glasc" significa que uma certa quantidade de partidas foi jogada com a campeã.

O sistema de boxes é similar àqueles apresentados em sites como o Mobalytics e o Blitz.gg, ainda que cada um deles possua suas diferenças. Essa ferramenta é útil para entender ainda mais os seus erros e acertos, oferecendo uma visão extra dos pontos que você pode melhorar no jogo. O League of Graphs oferece a possibilidade de visualizar as páginas em português, basta alterar o idioma.

5 de 6 League of Graphs é um site que compila estatísticas de jogos como League of Legends e Teamfight Tactics — Foto: Reprodução/League of Graphs League of Graphs é um site que compila estatísticas de jogos como League of Legends e Teamfight Tactics — Foto: Reprodução/League of Graphs

Blitz

O Blitz.gg é um nome conhecido entre os jogadores de League of Legends. No site, além das informações básicas como builds, itens e tier lists, os players encontram também as fraquezas e forças de um determinado personagem e o sistema de boxes mencionado no tópico anterior. Ao clicar em uma partida jogada por você, é possível visualizar informações como o seu desempenho no farm, ao aplicar dano e no acúmulo de ouro.

Além do LoL, jogos como Valorant, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Fortnite também estão disponíveis para os usuários. Assim como os outros tópicos da listagem, o Blitz.gg permite que os jogadores mudem o idioma padrão da página. Então, é possível ler o conteúdo em português.