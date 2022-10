Mega Drive faz 34 anos: relembre 8 jogos clássicos do console

O Mega Drive completa 34 anos de idade neste sábado (29). O console de 16 Bits da Sega , lançado em 1988 no Japão, ficou conhecido pela acirrada disputa com o Super Nintendo nos anos 90 e pela produção de games com jogabilidades velozes a partir da função Blast Processing , como o famoso Streets of Rage , Sonic The HedgeHog e Gunstar Heroes. Para celebrar, o TechTudo separou uma lista com esse e outros sete títulos clássicos do console, além de apresentar detalhes de remakes, sequências e tutorial de como jogá-los atualmente. Confira a seguir.

2 de 10 Mega Drive completa 34 anos e se mantém como um dos consoles mais aclamados da fabricante Sega — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Mega Drive completa 34 anos e se mantém como um dos consoles mais aclamados da fabricante Sega — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Vale a pena comprar o Novo Mega Drive? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Streets of Rage II

"Beat'em up" era um gênero muito popular na época do Mega Drive, e consistia em games nos quais o jogador andava por fases e batia em pessoas pelo caminho. Os jogos do tipo, no entanto, eram mais comuns em fliperamas, de forma que, quando convertidos para consoles, sofriam com limitações.

A série Streets of Rage, da Sega, era um deles, sendo exclusivo do Mega Drive. O game trazia um visual colorido, personagens grandes em tela e trilha sonora viciante. Quando lançada, sua sequência trouxe uma evolução do primeiro game, com mais golpes e personagens. Em 2020, o jogo ganhou um novo capítulo com Streets of Rage 4, disponibilizado para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC.

3 de 10 Streets of Rage II oferecia um Beat'em up extremamente divertido exclusivo para o Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Streets of Rage II oferecia um Beat'em up extremamente divertido exclusivo para o Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O Mega Drive teve uma incrível aventura de estreia com Sonic the Hedgehog, mas foi a sequência do game que firmou a popularidade do mascote. Sonic the Hedgehog 2 trouxe cores vibrantes, mais fases, músicas agitadas, maior velocidade com a introdução do movimento Spin Dash e a transformação em Super Sonic, um marco da franquia. O jogo, que apresentava Sonic e Trails juntos contra o vilão Eggman, se tornou parte essencial da estratégia de sucesso do console para acompanhar a indústria.

4 de 10 Sonic the Hedgehog 2 trouxe ainda mais velocidade e loopings na sequência que se tornou a face do Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Sonic the Hedgehog 2 trouxe ainda mais velocidade e loopings na sequência que se tornou a face do Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

3. Castlevania: Bloodlines

A série Castlevania, até então exclusiva dos consoles da Nintendo, ganhou um capítulo exclusivo para Mega Drive. Na história, o jogador seguia John Morris, descendente da família Belmont, e seu amigo de infância, Eric Lecarde, que tentavam impedir que a sobrinha de Drácula, Elizabeth Bartley, trouxesse o tio de volta à vida.

O game trouxe uma jogabilidade diferente de Super Castlevania 4, do Super Nintendo, além de ser mais ágil, ter cores mais vibrantes e efeitos visuais raramente eram vistos em outros jogos do Mega Drive.

5 de 10 Castlevania Bloodlines é um game da série de caçadores de vampiros da Konami com características próprias que o distancia da saga nos consoles Nintendo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Castlevania Bloodlines é um game da série de caçadores de vampiros da Konami com características próprias que o distancia da saga nos consoles Nintendo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Inspirado pelo sucesso do personagem Conan, O Bárbaro, Golden Axe é um game de fantasia medieval convertido direto dos fliperamas para o Mega Drive. No jogo, usuários escolhem entre três guerreiros e enfrentam hordas de inimigos em uma jornada para derrotar o tirano Death Adder, que manuseia o machado dourado do título. O nível de dificuldade do game era bem alto, com uma jogabilidade próxima dos Beat'em up, mas contava com novidades interessantes — como a possibilidade de montar criaturas.

6 de 10 Golden Axe trazia um desafiador game de ação inspirado por clássicos personagens medievais como Conan, O Bárbaro — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Golden Axe trazia um desafiador game de ação inspirado por clássicos personagens medievais como Conan, O Bárbaro — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Baseado na animação da Disney, o game de Aladdin do Mega Drive, desenvolvido pela Virgin Interactive, era diferente da versão para Super Nintendo, desenvolvido pela Capcom. A versão do console da Sega era um jogo de ação e plataforma que seguia com certas liberdades a história do filme, e permitia que Aladdin lutasse com uma espada em mãos. Dois dos pontos que mais chamavam a atenção no game eram os visuais e as animações detalhadas, que contaram com desenhos produzidos por artistas da Disney especificamente para o jogo.

7 de 10 A versão de Aladdin de Mega Drive trazia um jogo de ação e plataforma com incríveis animações, muito diferente do game da Capcom no Super Nintendo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro A versão de Aladdin de Mega Drive trazia um jogo de ação e plataforma com incríveis animações, muito diferente do game da Capcom no Super Nintendo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

6. Gunstar Heroes

Um dos melhores jogos de ação do Mega Drive era o Gunstar Heroes, game criado pelo estúdio Treasure. O game conta a história de uma equipe de elite, os Gunstars, que precisam evitar que um império do mal coloque as mãos em quatro gemas repletas de poder. Para combater inimigos, o jogador conta com um sistema de armas que permite combinar diversos tipos de tiro para criar efeitos diferentes, além de usar movimentos acrobáticos e agarrões.

8 de 10 Gunstar Heroes ficou conhecido por sua ação frenética que se tornou uma das marcas registradas do estúdio Treasure, criado por antigos desenvolvedores da Konami. — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Gunstar Heroes ficou conhecido por sua ação frenética que se tornou uma das marcas registradas do estúdio Treasure, criado por antigos desenvolvedores da Konami. — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

A sequência da série Shinobi transformou o ninja da Sega em um dos mais incríveis jogos de ação do Mega Drive. O game contava a história do retorno do mestre ninja Joe Musashi, mais uma vez enfrentando a organização do mal Neo Zeed, que mudou de nome desde a última aparição em Shiboi I e II. A jogabilidade apresentava um alto nível de dificuldade, mas compensava com movimentação e ataques constantes. A atmosfera cinematográfica do jogo também elevava a ação em diversos momentos, como nas fases de montaria.

9 de 10 Shinobi III: The Return of Ninja Master se tornou um dos games de ação mais marcantes do Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Shinobi III: The Return of Ninja Master se tornou um dos games de ação mais marcantes do Mega Drive — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

8. Monster World IV

A série Wonder Boy ficou conhecida no Brasil por sua versão editada com personagens da Turma da Mônica, com títulos como "Mônica na Terra dos Monstros". No entanto, houve um game da série que nunca saiu do Japão, intitulado Monster World IV, que apresentava a protagonista Asha em uma jornada para ajudar espíritos elementais do mundo. O game era o ápice de tudo que foi apresentado anteriormente na franquia, com batalhas cheias de ação, várias áreas para explorar e elementos de RPG.

Através dos anos o game teve relançamentos em inglês. Em 2012, ele foi lançado em versão digital para Nintendo Wii, Xbox 360 e PlayStation 3 (PS3). Em 2020, se tornou um jogo de bônus do Mega Drive Mini da Sega. Ainda, mais recentemente, o game ganhou um remake com visuais totalmente em 3D, chamado Wonder Boy: Asha in Monster World. O jogo foi disponibilizado para PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam.

10 de 10 Monster World IV não chegou a ser lançado fora do Japão no Mega Drive, mas ganhou relançamentos e até um remake recente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Monster World IV não chegou a ser lançado fora do Japão no Mega Drive, mas ganhou relançamentos e até um remake recente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Mais jogos do Mega Drive

A maior parte dos títulos que rodavam no console clássico atualmente podem ser jogados na coletânea Sega Genesis Classics, disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC, pela loja digital Steam. Ainda, eles também podem ser encontrados no Mega Drive Mini da Sega, uma versão mais moderna do videogame.