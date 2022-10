Melhor Notebook de 2022: prêmio do TechTudo elege destaque; vote

O Prêmio Melhores do Ano 2022 do TechTudo já tem finalistas definidos, e eles disputam os títulos de melhores eletrônicos , celulares , jogos e aplicativos do ano. Quem vai julgá-los será uma equipe de especialistas reunida pelo site, que vai analisar os candidatos a partir de critérios e categorias específicas e, assim, definir os destaques tech de 2022. Além dos jurados especializados em tecnologia, o público também poderá contribuir com a votação e escolher os apps, games e dispositivos favoritos. A votação aberta será até o dia 8 de novembro.

O evento está marcado para o dia 9 de novembro e acontece a tempo de ajudar os consumidores a fazer boas escolhas na Black Friday 2022, realizada no dia 25 do mesmo mês. A seguir, o TechTudo lista os finalistas da categoria Notebook do ano, assim como os critérios utilizados e os jurados. O site também vai eleger os melhores produtos gamer, fones de ouvido, TVs e caixas de som de 2022.

Melhores do ano TechTudo 2022

Critérios

1. Custo-benefício

É importante que o preço de um produto seja compatível com todos os recursos que ele oferece. Por isso, levar em conta o custo-benefício é essencial para decidir se o investimento em um laptop vale a pena. Uma dica é sempre buscar as especificações de um modelo para comparar com os de outras marcas.

2. Bateria

A autonomia de um notebook é um dos principais requisitos que fazem dele... bem, um notebook. Um dispositivo cuja maior companheira é a tomada talvez não sirva para aqueles que precisam usar o laptop por muito tempo na rua, por exemplo. Carga rápida e muitas horas longe do fio são pontos relevantes neste critério.

3. Design

O acabamento e as dimensões de um produto precisam ser levados em consideração de acordo com cada necessidade. No geral, a experiência do usuário deve ser confortável e, para isso, critérios como peso, forma e tamanho de tela e teclado são fundamentais na hora de decidir quem leva a melhor.

4. Processador

A diferença de desempenho entre um computador desktop e um notebook é mitigada a cada lançamento. As fabricantes têm se empenhado em entregar laptops que aguentam de tarefas mais simples a uso intenso, inclusive com jogos. Cada modelo tem um foco, mas, no geral, é preciso suportar bem todas as atividades.

5. Fluidez do sistema

Não só de bom processador vive um PC. A experiência de uso no dia a dia do usuário é impactada por outras especificações, como a memória RAM, o armazenamento interno e a qualidade da placa gráfica (GPU). Assim, a capacidade de rodar tarefas sem travamentos também é critério para nossos jurados.

Finalistas

MacBook Pro com M2

O MacBook Pro com M2 é a atualização do notebook de alto desempenho da Apple para comportar o poderoso processador de fabricação própria da maçã. O laptop possui versões com 8 GB, 16 GB e 24 GB de memória RAM e bateria com até 20 horas de duração. Graças ao seu sistema de refrigeração, o notebook premium consegue controlar a temperatura do chip mesmo após longas horas de uso da CPU e da GPU. Esse pode ser um detalhe estratégico para quem precisa usar o PC para trabalhos robustos como edição de vídeo e imagem. O notebook tem preço oficial de R$ 15.299, mas já é visto no varejo por R$ 13.339.

Dell XPS 13 Plus

A linha XPS 13 da Dell esteve, nos últimos dois anos, entre os finalistas do prêmio Melhores do Ano TechTudo. Com o modelo XPS 13 Plus, isso não poderia ser diferente: o notebook é o primeiro da linha a contar com processador Intel Core i7 de 12ª geração, o que promete torná-lo ainda mais eficiente que seus antecessores. O dispositivo conta com placa de vídeo integrada Intel Iris Xe e opções com 16 GB ou 32 GB de memória RAM LPDDR5. O produto ainda não está disponível no Brasil, e tem preço oficial de US$ 1.199,99 (pouco menos de R$ 7.000, em conversão direta e sem impostos).

Galaxy Book2 Pro

O Galaxy Book2 Pro é o representante da Samsung entre os finalistas. O notebook possui processador Intel Core i7 de 12ª geração e placa de vídeo dedicada Intel Arc, o que deve permitir bom desempenho, inclusive, em jogos mais pesados. Com bateria de até 21 horas de autonomia segundo a fabricante, o laptop se destaca pela portabilidade, já que pesa aproximadamente 1 kg e possui espessura de 13, 3 mm. O preço de lançamento é de R$ 12.999.

Avell C65 HYB

O C65 HYB é um notebook de alta performance da Avell. Na versão mais básica, o dispositivo conta com processador Intel Core i7 de 12ª geração, 16 GB de memória RAM DDR5 e placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce RTX 3080. Em versões mais robustas, as especificações podem chegar a 32 GB de RAM e até apresentar processador Intel Core i9. Com 17,3 polegadas e mais de 2 kg, o notebook abdica da portabilidade para ter mais potência. O preço da máquina varia entre R$ 24 mil e R$ 34 mil.

Avaliadores

Rubens Achilles – Editor de Informática & Eletrônicos no TechTudo

Yuri Hildebrand – Editor de Jogos & Esports no TechTudo

Bruno Lagoela – Fundador e editor no Escolha Segura

Fábio Jordan – Apresentador no Canaltech

Joyce Macedo – Líder Editorial no Techmundo

Votação Popular

