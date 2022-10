Melhor site para comprar passagens aéreas: conheça 5 opções e decida

Na hora de comprar passagens aéreas , pesquisar os preços é a melhor forma de economizar. Para isso, os viajantes podem recorrer a sites como Decolar.com , Submarino Viagens e 123Milhas, nos quais é possível comparar valores em diferentes companhias para investir nos voos mais baratos. Para encontrá-los, basta informar os locais de origem e destino, a data da viagem e a quantidade de passageiros. As plataformas ainda contam com outras funções úteis, como notificações de queda de preço e contratação de pacotes, hospedagens e passeios.

Segundo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço das passagens aéreas aumentou quase 70% em apenas um ano. Com isso, economizar se tornou ainda mais importante. A seguir, conheça cinco opções de site para comprar passagens aéreas e decida qual é o melhor para você.

1. Decolar

A Decolar é uma das maiores agência de viagens online da América Latina. Para comparar preços de passagens aéreas no site, basta escolher sua cidade de origem e destino no menu, bem como a data da sua viagem e classe. Ainda é possível filtrar a busca por preço, companhia aérea, aeroporto, quantidade de paradas, duração, horário e inclusão ou não de bagagem.

A plataforma também oferece a contratação de hospedagens, pacote de viagens, transfers, aluguel de carros, seguros e ingressos para passeios e atrações turísticas. Recentemente, um novo recurso foi acrescentado ao site: a opção de aluguéis de casas, apartamentos e chalés por temporada. Com nota 4,4 nos últimos seis meses, segundo o Reclame Aqui, a Decolar responde todas as reclamações e resolve cerca de 35% dos problemas — a maioria relacionados ao cancelamento de voos e reembolso.

2. Submarino Viagens

A Submarino Viagens foi fundada em 2006, a partir do e-commerce Submarino, e comprada pela CVC em 2015. Semelhantemente ao Decolar.com, a busca das passagens também é feita por local de origem e destino, datas, classe e quantidade de passageiros. O diferencial, no entanto, é a presença de filtros de busca por tarifa e número do voo, além de atualizações dos resultados da pesquisa a cada 30 minutos — mostrando um timer de contagem decrescente. A Submarino Viagens ainda possui um blog chamado “Bora nessa trip” com dicas de roteiros, pontos turísticos e passeios.

Além da venda de voos, a plataforma oferece a contratação de hospedagens, seguro, aluguel de casas e câmbio. São aceitos os cartões de crédito Visa, MasterCard, Elo, American Express, Diners Club e Hipercard. Com reputação de 4,9 nos últimos seis meses, a empresa responde 99,1% das reclamações e resolve cerca de 48% dos problemas, segundo o Reclame Aqui. A maioria das queixas são referentes à remarcação de voos e reembolso.

O ViajaNet é uma plataforma que reúne passagens áreas, pacotes de viagens, hotéis e ingressos com preços mais baixos. A página inicial é totalmente dedicada a promoções e ofertas relâmpago. Além dos voos e hotéis, o site auxilia na busca por aluguel de carros e contratação de seguros, transfers e passeios.

No Reclame Aqui, os clientes consideram boa a reputação da plataforma, que recebeu nota 7,9 nos últimos seis meses. Além disso, todas as reclamações foram respondidas e 82,8% dos problemas estão resolvidos. As maiores reclamações são relacionadas à solicitação de reembolso.

O Max Milhas é outra opção de site que oferece passagens aéreas com desconto, além de permitir a busca por pacotes de viagens e hotéis. Caso necessário, é possível adicionar filtros na pesquisa, como quantidade de paradas e bagagens. O diferencial da plataforma é a possibilidade de o usuário vender milhas, definindo a modalidade da venda, o programa de fidelidade da companhia aérea e a quantidade de milhas que deseja vender.

Além disso, o site permite criar um alerta de preço com as informações que você está procurando e, assim, avisa quando aparece uma promoção ou passagem mais barata. Com nota 8,7 nos últimos seis meses, a empresa ganhou um selo de confiança do Reclame Aqui. Além disso, 97,4% das reclamações foram respondidas, e 92,7% dos problemas, resolvidos.

5. 123Milhas

O 123Milhas também reúne diversas ofertas de passagens aéreas e hotéis, utilizando um banco de milhas para oferecer preços mais baratos. Além disso, a plataforma também conta com serviços de seguro de viagem e aluguel de carros. Para buscar voos, basta informar a cidade ou aeroporto de origem e destino, a data da viagem e o número de passageiros. O diferencial do site é a atualização da busca a cada 30 minutos. O 123Milhas também tem uma plataforma de conteúdo sobre experiências de viagens chamada Conexão123.

A empresa obteve um selo de confiança do site Reclame Aqui, uma vez que os clientes avaliaram o serviço com nota 8,5. Nos últimos seis meses, 98,5% das reclamações receberam respostas, e mais de 92,2% dos problemas estão resolvidos. Além disso, a 123Milhas obteve o 1º lugar do Prêmio Reclame Aqui 2021 na categoria Turismo e Lazer.

