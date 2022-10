A memória RAM é capaz de aumentar o poder de processamento do notebook e até melhorar o seu desempenho na maioria das tarefas. Marcas como Crucial , Adata, Kingston e Corsair disponibilizam modelos com até 64 GB, compatibilidade com os processadores mais modernos do mercado, das fabricantes Intel e AMD , e boa velocidade, para garantir a estabilidade do processamento.

O modelo AD4S26664G19-SGN, da Adata, é compatível com os sistemas AMD, tem tamanho de 4 GB e custa a partir de R$ 159. A FURY Impact, da Kingston, oferece memória de 8 GB, velocidade de 3.200 Mhz e o preço fica perto dos R$ 289. Já o CT2K32G48C40S5, da Crucial, tem 64 GB, é compatível com os chips mais atuais do mercado, traz o novo padrão DRR5 com velocidade de 4.800 Mhz e requer um investimento aproximado de R$ 3.840.

1 de 8 Memória RAM para notebook: 7 modelos para melhorar o desempenho — Foto: Divulgação/Kingston Memória RAM para notebook: 7 modelos para melhorar o desempenho — Foto: Divulgação/Kingston

A ‎KVR13S9S8, da Kingston, apresenta compatibilidade com notebooks mais antigos, devido ao padrão de transmissão de dados já defasado DDR3. O acessório tem tamanho de 4 GB: um valor convencional, indicado para diminuir a lentidão da máquina. Usuários com alta produtividade ou que costumam jogar não devem se beneficiar deste modelo. O componente pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 150.

A velocidade é baixa, alcançando um valor de 1.333 Mhz, para ajudar a diminuir a lentidão do PC e tornar a abertura de alguns programas mais fluida. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida, mas criticam que o produto foi enviado em uma embalagem inadequada.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: padrão defasado de memória

2 de 8 Kingston ‎KVR13S9S8 pode ser útil para aliviar a lentidão do notebook — Foto: Reprodução/Amazon Kingston ‎KVR13S9S8 pode ser útil para aliviar a lentidão do notebook — Foto: Reprodução/Amazon

A AD4S26664G19-SGN, da Adata, apresenta algumas características superiores ao modelo anterior. Embora o armazenamento também resguarde 4 GB, é possível usufruir de uma velocidade de processamento de 2.666 Mhz. Esta frequência pode apresentar mais estabilidade à memória durante o acionamento de alguns programas e o processamento dos mesmos. Esta opção pode ser encontrada a partir de R$ 159.

O design do chip tem o padrão de memória DDR4, mais moderno e compatível com a maioria dos equipamentos atuais. É possível conectá-la a sistemas com tecnologia Intel ou AMD. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício do produto e o fato de a tecnologia cumprir com o que as especificações técnicas prometem.

Prós: velocidade razoável

velocidade razoável Contras: apenas 4 GB de armazenamento

3 de 8 AD4S26664G19-SGN oferece padrão de memória DDR4 — Foto: Reprodução/Amazon AD4S26664G19-SGN oferece padrão de memória DDR4 — Foto: Reprodução/Amazon

3. Kingston FURY Impact KF432S20IB – a partir de R$ 289

A FURY Impact KF432S20IB, da Kingston, apresenta especificações mais chamativas para usuários com maior produtividade. Isso porque o armazenamento interno de 8 GB deve aumentar o desempenho da máquina para o processamento de vários programas, além de rodar alguns jogos de gráficos mais simples, dependendo das outras configurações do computador. O acessório pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 289. A fabricante promete compatibilidade com os processadores Intel e AMD.

A velocidade do componente também não fica atrás e oferece até 3.200 Mhz para melhorar a fluidez dos sistemas. O padrão DDR4 possibilita uma transmissão de dados mais assertiva. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do produto e a facilidade de instalação. Entretanto, alguns reclamam que o envio é feito em uma embalagem inadequada.

Prós: boa velocidade

boa velocidade Contras: problemas com a embalagem

4 de 8 Kingston FURY Impact promete uma velocidade total de 3.200 Mhz, o que pode trazer maior fluidez aos sistemas — Foto: Reprodução/Amazon Kingston FURY Impact promete uma velocidade total de 3.200 Mhz, o que pode trazer maior fluidez aos sistemas — Foto: Reprodução/Amazon

4. Crucial CT16G4SFRA32A – a partir de R$ 317

A CT16G4SFRA32A, da Crucial, apresenta armazenamento de 16 GB e padrão DDR4. Os interessados precisarão investir valores a partir de R$ 317. A velocidade alcança números até 3.200 MHz, o que deve auxiliar bastante na fluidez de execução dos programas. O modelo demonstra potencial de compatibilidade com processadores das fabricantes Intel e AMD.

Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam a melhora perceptível na lentidão das máquinas. Contudo, criticam a incapacidade da fabricante em responder dúvidas específicas sobre as características técnicas do produto.

Prós: promete rodar programas no PC sem engasgos

promete rodar programas no PC sem engasgos Contras: relatos de problemas em confirmar informações com a fabricante

5 de 8 Crucial CT16G4SFRA32A pode rodar GTA 5 com fluidez — Foto: Reprodução/Amazon Crucial CT16G4SFRA32A pode rodar GTA 5 com fluidez — Foto: Reprodução/Amazon

5. Corsair Valueselect CMMaisO16GX4M1A2133C15 – a partir de R$ 409

A Valueselect CMSO16, da Corsair, garante uma memória total de 16 GB, o que pode combater a lentidão da máquina, auxiliar no processamento de gráficos complexos de alguns programas e jogos, além de aumentar a fluidez do sistema do notebook. O fornecedor ainda disponibiliza outras opções, como um kit com dois pentes de 8 GB. O componente listado aqui é compatível com processadores da fabricante Intel e requer um investimento a partir de R$ 409.

A frequência atinge velocidades de até 2.133 Mhz, um valor mais convencional e que pode auxiliar a manter a estabilidade do sistema durante o processamento dos programas. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores apontam uma melhora na lentidão do PC e a possibilidade de processar softwares mais exigentes. Todavia, alguns usuários indicam que o item não encaixou no notebook.

Prós: alta capacidade de armazenamento

alta capacidade de armazenamento Contras: relatos de problemas com o encaixe

6 de 8 Corsair Valueselect CMSO16GX4M1A2133C15 oferece mais estabilidade durante o processamento de jogos pesados — Foto: Reprodução/Amazon Corsair Valueselect CMSO16GX4M1A2133C15 oferece mais estabilidade durante o processamento de jogos pesados — Foto: Reprodução/Amazon

6. Kingston FURY Impact KF429S17IBK2 – a partir de R$ 1.836

A FURY Impact KF429S17IBK2, da Kingston, é um potente de kit com dois pentes de memórias RAM, cuja capacidade de armazenamento alcança os 32 GB. O valor pode ser interessante para usuários com altíssima produtividade ou para quem precisa de uma tecnologia mais entusiasta. O conjunto é visto por valores a partir de R$ 1.836 e apresenta compatibilidade com os sistemas Intel.

A velocidade de 2.933 Mhz também não fica atrás e pode auxiliar no processamento da grande maioria de programas com alto desempenho e gráficos complexos. O padrão de memória DDR4 é um dos mais modernos do mercado, e beneficia o componente com uma transmissão de dados mais eficiente e rápida. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o alto poder de processamento do dispositivo, mas reclamam da incompatibilidade com alguns notebooks da fabricante Dell.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: valor elevado

7 de 8 Kingston FURY Impact KF429S17IBK2 promete elevado poder de processamento, velocidade, e memória interna — Foto: Reprodução/Amazon Kingston FURY Impact KF429S17IBK2 promete elevado poder de processamento, velocidade, e memória interna — Foto: Reprodução/Amazon

A CT2K32G48C40S5, da Crucial, também oferece um kit de dois pentes. Assim como o modelo anterior, este também deve agradar aos usuários entusiastas. A tecnologia resguarda armazenamento de 64 GB, o que pode auxiliar no processamento de jogos pesados e com gráficos altamente complexos, além facilitar o uso multiabas de vários softawares simultaneamente. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 3.840.

Para possibilidades desta magnitude, a frequência de 4.800 Mhz deve garantir a estabilidade do processamento e aprimorar a fluidez. O padrão de memória traz o formato DDR5: a configuração mais moderna do mercado e com alta eficiência. A fabricante garante compatibilidade com diversas fabricantes, como Intel, AMD, Asus, MSI e outras. Avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam a instalação descomplicada e o fato de que o componente cumpre com o que promete. Todavia, destacam negativamente a embalagem inadequada de envio.

Prós: tecnologia de alto desempenho

tecnologia de alto desempenho Contras: compatível apenas com modelos habilitados para o formato DDR5

8 de 8 Crucial CT2K32G48C40S5 disponibiliza altíssimo poder de processamento e de velocidade — Foto: Reprodução/Amazon Crucial CT2K32G48C40S5 disponibiliza altíssimo poder de processamento e de velocidade — Foto: Reprodução/Amazon

